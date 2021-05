Mitä ihmettä Glee-hittisarjan kulisseissa tapahtui? Näyttelijä väittää kollegoiden vaienneen Lea Michelen törkeästä käytöksestä vuosien ajan

Heather Morris kertoo kaikkien Glee-sarjan näyttelijöiden tienneen Lea Michelen sopimattomasta käytöksestä.

Glee-hittisarjasta tähdeksi ponnahtanut Lea Michele, 34, joutui viime kesänä myrskyn keskelle, kun lukuisat hänen entiset työtoverinsa kertoivat joutuneensa näyttelijän kiusaamaksi kuvauksissa. Asian nosti esille Glee-sarjassa esiintynyt näyttelijä Samantha Ware, joka kuvaili Michelen tehneen hänet elämästään hittisarjan kuvauksissa ”täyttä helvettiä”.

– Uskoakseni kerroit kaikille, että jos mahdollisuus siunaantuisi, sinä p*skoisit peruukkiini, puhumattakaan muista traumaattisista mikroagressioista jotka saivat minut kyseenalaistamaan uraa Hollywoodissa, Ware tykitti.

Lea Micheleen kohdistuneet kiusaamissyytökset ovat nyt jälleen nousseet otsikoihin Yhdysvalloissa. Glee-sarjassa Brittanya esittänyt Heather Morris kertoo omista kokemuksistaan podcastissa.

Morris, 34, kertoi Everything Iconic with Danny Pellegrino -podcastissa kiusaamisväitteiden olevan totta. Morris sanoo muiden Glee-näyttelijöiden vaienneen asiasta pitkään.

– En tiedä johtuuko vaikeneminen siitä, että olimme kiusaamisen uhreja ja syyllistimme tilanteesta itseämme. Ainoa henkilö, joka puhui tapahtuneesta oli Naya Rivera, Morris sanoo podcastissa.

Heather Morris esitti Glee-sarjassa cheerleader Brittanya aivan sarjan alusta lähtien.

Kesällä 2020 traagisessa onnettomuudessa menehtynyt Rivera kertoi Lea Michelen käytöksestä jo vuonna 2016 julkaistussa elämäkerrassaan.

Rivera kuvaili Sorry Not Sorry -kirjassaan Lea Michelen pitäneen hänelle mykkäkoulua koko sarjan kuudennen kauden kuvausten ajan.

– Oli kuin hän olisi syyttänyt minua kaikista ongelmista. Jos valitin jostakin tai jonkun käytöksestä, niin Lea tulkitsi sen niin, että haukuin häntä. Hän ei kiinnittänyt minuun mitään huomiota ja tilanne eteni siihen pisteeseen, ettei hän enää puhunut minulle sanaakaan kuudennen kauden kuvauksissa, Rivera kirjoitti.

Glee-tähdet Jenna Ushkowitz, Naya Rivera, Dianna Agron ja Lea Michele kuvattuna vuonna 2009.

Heather Morris myöntää podcastissa Gleen kulisseissa kuohuneen Lea Michelen käytöksen takia. Morris sanoo, ettei halunnut puhua asiasta julkisuudessa aiemmin, sillä ei uskonut, että hänen kertomallaan olisi mitään painoarvoa. Morris sanoo kuitenkin, että viime vuosina viihdemaailman epäkohdat ovat nousseet tapetilla ja ihmiset uskaltavat puhua kokemuksistaan avoimemmin.

– Me kaikki ansaitsemme kokea olomme mukavaksi kuvauksissa, Morris sanoo.

Vuosina 2009–2015 esitetty Glee teki Lea Michelestä tähden. Sarjan päättymisen jälkeen useat hänen näyttelijäkollegansa ovat kuvailleet Michelen kiusanneen muita ja käyttäytyneen kuvauksissa törkeästi.

Lea Michele julkaisi viime kesänä anteeksipyynnön, jossa hän sanoi olevansa hyvin harmissaan siitä, jos hän on käytöksellään pahoittanut kanssanäyttelijöidensä mielen.

Michele kiisti syrjineensä näyttelijäkollegoitaan ihonvärin takia tai laukoneen törkeyksiä vastanäyttelijöilleen.

– Olen selvästi käyttäytynyt tavoilla, jotka ovat satuttaneet muita ihmisiä, Michele kirjoitti.

– Ehkä se oli etuoikeutettu asemani tai näkökulmani joka sai minut olemaan toisinaan tunteeton tai asiaton, tai sitten kyse oli epäkypsästä tai tarpeettoman vaikeasta luonteestani. Pyydän anteeksi käytöstäni ja tuskaa, jota olen aiheuttanut, hän totesi.