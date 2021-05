Main ContentPlaceholder

Kim Kardashian paljasti tv:ssä saaneensa koronan – soitti huolestuneena lääkärilleen: ”Olen hyvin huolissani pojastani”

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian kertoi Keeping Up with the Kardashians -ohjelmassa saaneensa lastensa kanssa koronavirustartunnan

Keeping Up With The Kardashians -realitysarjassa seurataan perheen elämää. Suosittu sarja päättyy tänä vuonna.

Realitytähti Kim Kardashian paljasti Keeping Up with the Kardashians -ohjelman tuoreimmassa jaksossa saaneensa koronavirustartunnan, People uutisoi. Kardashianin mukaan hänen 5-vuotias Saint-poikansa oli saanut tartunnan, minkä jälkeen myös Kardashian sekä hänen tyttärensä North, 7, sairastuivat. Tosi-tv-tähti kertoi jaksossa, että Saintin koulussa oli todettu koronatartunta ja Saint oli ollut tartunnan saaneen kanssa lähikontaktissa. – Saint sai positiivisen koronatestituloksen, ja olen hyvin huolissani hänestä. Hän itkee ja yskii. Yritän olla säikäyttämättä ketään, mutta minun on selvitettävä, mitä aiomme tehdä, etenkin kun talossa on kolme muuta lasta, Kim Kardashian kertoi puhelimessa lääkärille kuultuaan Saint-pojan tartunnasta. Tilanteen takia Keeping Up with the Kardashians -ohjelman kuvaukset jouduttiin keskeyttämään kahdeksi viikoksi lokakuussa. Myöhemmin jaksossa Kim Kardashian kertoi tuntemuksistaan omalle kameralleen ja kuvaili oireitaan. – Oloni on surkea. Minä ja North olemme todella kipeitä. Teimme testit illalla, ja aamulla herätessäni kuulin positiivisista testituloksista. Kim Kardashian North-tyttärensä kanssa maaliskuussa 2020. Juristiksi opiskeleva Kardashian kertoi ohjelmassa yrittäneensä edistää opintojaan, sillä hänen olisi pitänyt valmistautua tärkeään tenttiin. Korona vei kuitenkin sängyn pohjalle. – Minulla pitäisi olla 12 tunnin opiskelusessiot joka päivä, mutta olen ollut niin kipeä, että hädin tuskin olen päässyt sängystä ylös, saati sitten opiskellut, Kardashian harmitteli. – On todella kipeä olo ja pahoja selkäkipuja. Olen hyvin väsynyt, ja minulla on 40 astetta kuumetta. En tiedä, miten aion tehdä tämän, hän lausui. Lopulta toivuttuaan koronasta Kardashian pääsi suorittamaan tentin. Myöhemmin hän paljasti, että hän ei läpäissyt koetta ja joutuu uusimaan sen. Julkisuudessa on spekuloitu, että Kardashian olisi saanut tartunnan luksusjuhlistaan lokakuussa, kun hän järjesti hulppeat syntymäpäiväjuhlat yksityisellä saarella. Perjantaina realitykaunotar kuitenkin kiisti epäilyt ja vakuutti, että tartunta levisi perheeseen Saintin koulusta. Myös Kim Kardashianin sisko Khloé Kardashian on sairastanut koronan, ja Kanye West on kertonut saaneensa koronavirustartunnan helmikuussa 2020. Lue lisää: Khloé Kardashian paljastaa tv:ssä saaneensa koronan – Kris-äiti soitti kaikki lääkärit läpi: ”Yritin löytää jonkun, joka voisi auttaa”