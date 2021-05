Jannika B:n ja Toni Wirtasen Martta-tytär esitti vanhemmilleen hellyttävän toiveen – toista lastaan odottava laulaja hehkui punaisella matolla

Toista lastaan odottava Jannika B sädehti Kultainen Venla -gaalan punaisella matolla.

Parhaillaan toista lastaan odottava Jannika B saapui Kultainen Venla -gaalan punaiselle matolle kirkkaan punaisessa iltapuvussa. Puvun suunnittelusta oli vastannut Riia Lampinen, joka suunnittelee Jannikan puolison Toni Wirtasen Apulanta-yhtyeen esiintymisasut.

– Hän on ommellut tämän minun visioni. Tällainen, mihin maha mahtuu, Jannika nauroi IS:n suorassa lähetyksessä.

Voit katsoa Jannikan haastattelun artikkelin alussa olevasta videoikkunasta.

Muusikkopariskunta Wirtanen ja Jannika B odottavat parhaillaan toista lastaan. Pariskunta kertoi ilouutisesta äitienpäivänä 9. toukokuuta ja samalla he paljastivat, että vauvan laskettu aika on tänä syksynä. Parilla on entuudestaan viisivuotias Martta-tytär.

Jannika B, Ressu Redford ja Arja Koriseva tähdittivät Vain elämää -ohjelman edelliskautta.

Jannika kertoi IS:n haastattelussa Martta-tyttären odottavan tulevaa pikkusisarta innoissaan. Jannika kuitenkin paljasti, että taannoin tytöllä oli esittää vanhemmilleen selkeä pyyntö.

– Hän on toivonut pitkään, että joko koira tai pikkusisarus. Hänellehän kävi sinänsä hyvin, että hän sai molemmat. Että meillä on sellaista vauva-arkea nyt tälläkin hetkellä, sillä meillä on sellainen yhdeksänviikkoinen koiranpentu, joka valvottaa, Jannika kertoi kuulumisiaan.

– Hän herää öisin ja pitää hereillä. Että saamme tässä hyvää harjoitusta, hän nauroi.

Jannika B edusti kirkkaan punaisessa iltapuvussa.

Jannika B ja Toni Wirtanen tapasivat vuonna 2011. Parin häitä juhlittiin 31.12.2013 Lahdessa. Hääjuhla pidettiin visusti yksityisenä. Parin Martta-tytär syntyi vuonna 2015. Hän on silloin tällöin vilahtanut vanhempiensa Instagram-tileillä, mutta pari on pyrkinyt pitämään tytön muuten poissa julkisuudesta.

Jannika on urallaan tähdittänyt muun muassa Kultainen Venla -gaalassa ehdolla ollutta Vain elämää -suosikkiohjelmaa. Myös Martta-tytär teki lauludebyyttinsä Vain elämää -ohjelman tuoreimmalla kaudella. Jannika esitti Vesku Jokisen päivänä Klamydian koskettavan Pyyntö-kappaleen. Esityksessä kuultiin Martan laulua ääninauhalle tallennettuna.

– Hän on laulanut sen a cappellana mun puhelimen sanelimeen, hän muisti sävellajin ja kaiken täydellisesti, Jannika paljasti ohjelmassa.