Miss Helsinki Inna Tähtinen kertoi tuhansille suomalaisille passittavansa poikaystävänsä rappukäytävään vessareissun ajaksi – kertoo nyt, mitä intiimistä paljastuksesta seurasi

Inna Tähtinen paljasti Youtube-videolla, ettei hän pysty käymään vessassa suuremmalla hädällä, mikäli hänen poikaystävänsä on paikalla.

Vuoden 2020 Miss Helsinki Inna Tähtinen esiintyi viime joulukuussa ensimmäistä kertaa poikaystävänsä Youtube-videolla. Tähtinen on seurustellut sometähti Boheemin eli Max Blomfeltin kanssa vuoden ajan.

Kyseisellä videolla Tähtinen ja Blomfelt vastailivat seuraajiensa kysymyksiin koskien heidän parisuhdettaan. Eräs kaksikon seuraaja tiedusteli heiltä myös hyvin intiimiä asiaa, eli sitä, pystyvätkö he käymään kakalla toistensa läsnäollessa.

Blomfelt kertoi videolla, ettei hän ole ujostellut asian kanssa missään vaiheessa, mutta Tähtiselle se on ollut ongelmallista. Tähtinen myönsi tuolloin, ettei hän pysty käymään vessassa suuremmalla hädällä, mikäli Blomfelt on kotona. Tähtisen tunnustus sai paljon huomiota ja se poiki kaksikolle myös runsaasti palautetta.

Tuoreessa Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Tähtinen kertoo osan seuraajistaan pohtineen, jakoiko hän kenties liian intiimejä asioita itsestään Blomfeltin videolla. Tähtisellä on kuitenkin asiaan selkeä näkemys.

– Silloin kun teimme Maxin kanssa tämän videon, ihmisiltä tuli paljon kommenttia, että onkohan tämä nyt vähän liikaa jaettu. Mutta mä en suostu häpeämään sitä. Tämä on täysin normaali asia ja sain satoja viestejä ihmisiltä, jotka samastuivat tähän. Tämäkin on sitä stereotypioiden rikkomista, mitä haluan tehdä, Tähtinen toteaa.

Tähtinen ja Blomfelt asuivat suhteensa alkutaipaleella yhdessä Tähtisen pienessä kantakaupungin yksiössä. Sittemmin he ovat muuttaneet suurempaan yhteiseen kotiin, joka on Tähtisen mukaan hänen kohdallaan helpottanut kyseistä ongelmaa.

– Toki hyödynnän edelleenkin kaikki tilanteet, jos Max on vaikka kaupassa. Mutta enää en pakota häntä menemään rappukäytävään. Eli tilanne on edistynyt, Tähtinen nauraa.

Inna Tähtinen ja Max Blomfelt ovat pitäneet yhtä jo yli puolentoista vuoden ajan. Alkuun he pitivät suhteensa visusti salassa, mutta sittemmin he ovat olleet tuttu näky toistensa sosiaalisen median kanavissa. Vaikka pariskunta haaveilee yhteisestä tulevaisuudesta, etenevät he yhä suhteessaan päivä kerrallaan.

– Haaveilemme tosi perusasioista. Emme ole koskaan esimerkiksi päässeet vielä ulkomaille yhdessä. Toki olemme puhuneet asunnon ostamisesta ja tällaisista perusasioista. Mutta sanoisin, että kyllä meillä on yhteinen näkemys tulevaisuudesta, Tähtinen pohtii IS:lle.

– Me molemmat elämme enemmän hetkessä, askel kerrallaan. Näkemys lähitulevaisuudesta on varmasti pitkälti sama, mutta pitkällä tähtäimellä sitä ei itsekään tiedä, mitä elämältä haluaa. Emme esimerkiksi haaveile, että ostaisimme Hyvinkäältä omakotitaloa, sillä työ saattaa viedä meidät vaikka ulkomaille. Yksi isoimmista tavoitteistani on, että voisin viedä Innan paikkaan missä on palmuja. Hän ei ole koskaan nähnyt niitä, Blomfelt lisää.

Boheemina tunnettu Blomfelt on suosittu sometähti, jolla on Youtubessa yli 100 000 tilaajaa ja myös Instagramissa kymmeniä tuhansia seuraajia.

Inna Tähtinen puolestaan valittiin Miss Helsingiksi marraskuussa 2019. Kisa peruttiin tältä vuodelta koronapandemian vuoksi, joten Tähtisen missivuosi jatkuu edelleen. Vuosi on kuitenkin ollut hyvin erilainen, kun hän etukäteen ajatteli, sillä koronapandemia perui lähes kaikki suunnitellut työkeikat.

– Se oli kova kolaus. Yksi päivä päätin kuitenkin lopettaa asiasta murehtimisen, ja nyt suhtaudun positiivisesti siihen, että minulla on vielä kokonainen vuosi jäljellä, kun tänä vuonna ei kruunata uutta Miss Helsinkiä, Tähtinen kertoi IS:lle kesällä.