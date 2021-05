Joonas Wörlin on Sara Siepin manageri – puoli vuotta sitten hän soitti sometähdelle huolestuneen puhelun ja yhteistyö alkoi

Aiemmin muun muassa artistien kanssa runsaasti työskennellyt Joona Wörlin tahtoi ryhtyä Sara Siepin manageriksi, koska tämä on Suomen menestyneimpiä vaikuttajia. Hänen tärkein tehtävänsä ei kuitenkaan ole tahkoa jättimäisiä summia rahaa.

Tsunami-markkinointitoimiston toimitusjohtaja Joonas Wörlin on ollut alkuvuodesta asti Sara Siepin manageri. Wörlinin johtama Tsunami on tapahtuma- ja vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut viihdealan konsulttitoimisto sekä tuotantoyhtiö.

– Käytännössä me edustamme Saraa ja toimimme hänen konsultti- ja tuotantoyhtiönään eri projekteissa, hän selventää.

Vaikka Sieppi ja Wörlin ovat tehneet yhdessä töitä vasta puolen vuoden ajan, he ovat tunteneet toisensa jo vuodesta 2011. He tutustuivat aikoinaan helsinkiläisen Memphis-ravintolan avajaisissa, kun molemmat olivat paikalla edustus- ja työtehtävissä.

– Huomasin somesta, että Saralla on todella paljon töitä ja mietin, miten hän handlaa kaiken. Soitin Saralle ja juttelimme siitä, voisimmeko me auttaa häntä järkeistämään tätä hommaa. Tarkoituksena on tehdä töitä enemmän suunnitelmallisesti ja vähemmän reaktiivisesti.

– Me olemme tässä vähän kuin haravana. Yritämme vähentää yhteistyökumppanien määrää ja kasvattaa laatua ja pitkäaikaisuutta.

Wörlin arvioi, että Suomessa on vielä harvinaista, että somevaikuttajilla on oma manageri. Hän uskoo sen kuitenkin yleistyvän tulevaisuudessa. Wörlin on työskennellyt aiemmin musiikkimaailmassa ja mainostoimistoissa. Hän kertoo tahtoneensa Siepin talliinsa, koska pitää tätä yhtenä Suomen parhaimmista kaupallisten vaikuttajayhteistöiden tekijöistä.

Wörlin iloitsee siitä, mitä he ovat Siepin kanssa saaneet aikaan jo lyhyessä ajassa. Esimerkiksi se, että Sieppi näkyy televisiossa Elisan mainoksissa on Wörlinin ansiota. Hän keskittyy Siepin kanssa pidempiaikaisiin yhteistöihin ja vuosisopimusasiakkaisiin.

– Saralla oli jo runsaasti omia asiakkaita ennen kuin aloimme tehdä töitä yhdessä, me emme puutu viikoittaiseen tekemiseen. Meidän ei tarvitse jokaista Saran perus-Instagram-postausta vahdata, hän on siinä niin rautainen ammattilainen. Pidämme huolta isompien kokonaisuuksien hallinnasta ja pidemmät sopimukset ovat meidän puolella pöytää.

Joonas ja Sara seuraavat molemmat tarkalla silmällä sosiaalisen median uusia virtauksia. Saralla olisi tällä hetkellä enemmän töitä, kun tämä ehtii tehdä. Joonaksen tärkein prioriteetti on pitää huolta siitä, että Sara ei tee liikaa töitä.

Wörlin seuraa tarkasti, millaisia someseuraajia Saralla on, jotta mainokset osataan kohdistaa oikein. Hän vertaa sosiaalista mediaa lineaariseen televisioon, jonka kertoo olevan mainosalustana huomattavasti epämääräisemmin mitattavissa.

– Somessa asiakkaan tovoma spesifi kohderyhmä on tavoitettavissa äärimmäisen tarkasti.

– Ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä, etteivät he näe mainontaa. Vaikuttajakentällä ihminen kiinnostaa aina. Seurataan henkilöä, joka on aidontuntuinen ja hän suosittelee sinulle asioita, joista aidosti pitää.

Wörlin kertoo Siepin olevan poikkeuksellisen hyvä työssään ja kuvailee tämän olevan ”itseoppinut markkinoinnin ammattilainen”.

– Tuollaista toimenkuvaa, jota hän tekee, ei ole voinut oppia missään koulussa. Hän on tehnyt pioneerityötä koko vaikuttajakentän tunnettuuden ja työn arvostamisen eteen.

Miksi Sieppi sitten on niin kiinnostava, että sadattuhannet tahtovat häntä seurata ja ovat vielä valmiita ostamaan tämän mainostamia tuotteita?

– Verrattuna moneen muuhun Sara on hirveän aito. Se kiehtoi minua itseänikin Saran someseuraajana. Somemaailmassa on hyvin helppo feikata jonkinlaista kiiltokuvaelämää, joka ei ole totta ja se saa helposti näyttämään teennäisiltä.

– Sara on somessa tosi rehellinen. Jos hänellä on huono päivä, hän kertoo siitä, eikä piilottele sitä.

Wörlin kertoo ihmetelleensä sitä, kuinka tuottelias yrittäjä Sieppi on. Välillä hän on Siepistä ja tämän kovasta työtahdista huolissaan ja on ottanut asian useamman kerran puheeksi.

– Minulla on välillä huoli siitä, että Saralla on tällä hetkellä työtarjouksia paljon enemmän kuin mitä hän pystyy ottamaan vastaan. Hän on kunnianhimoinen, määrätietoinen ja ahkera. Jos hän ei tekisi tätä työtä, hän olisi äärimmäisen kova luu missä tahansa perinteisessä markkinointi- tai tapahtumatuotantotoimistossa.

– Olen ihmetellyt sitä, kuinka paljon Sara pystyy töitä tekemään ja säilyttää samalla ammattimaisen laadun tekemisessään.

Wörlin tahtookin ohjata Siepin tekemistä terveempään ja pitkäjänteisempään suuntaan.

– Minulle on tällä hetkellä henkilökohtaisesti tärkeämpää pitää Saran jaksamisesta huolta kuin hankkia vain enemmän ja enemmän asiakkaita. Tämä on pitkänmatkanjuoksu.

– Nyt kun rauta on kuumaa, ei ole mitään järkeä polttaa itseään loppuun. Jaksaminen, mielekkyys ja onnellisuus ovat tärkein asia, eikä pelkästään se, millaista tulosta tahkotaan. Töitä ehtii tehdä aina. Jos ei pysy terveenä, niin sitten se kaikki loppuu.