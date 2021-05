Otetaan lyhyt aikamatka 20 vuoden taakse.

Eletään vuotta 2001 ja Moon-TV:n toimittaja-juontajat ovat jalkautuneet Provinssirockiin tekemään reportaasia.

Ihan helvetin siistiä, koko viikon on ollut paska sää, nainen jätti, mutta nyt paistaa aurinko ja mä luulen, että tästä tulee mun elämän paras viikonloppu, nuori Sacha Remling lataa Festarispesiaalit-ohjelman alussa oranssilla liekkisymbolilla varustettuun mikrofoniin.

Törnävänsaarta ympäröivä vesistö kimaltelee auringossa. Heiluvalle kameralle esitellään kaupan muovipusseja täynnä juotavaa. Rocktoimittaja Wallu Valpio nostaa esiin Pringles-purkkiin kätketyn viinapullon.

Siellä instrumentit jo kilisevät pussissa, toimittajat naureskelevat tv-ruudussa.

Yksi reportaasin ohjelmanumeroista on, kun Remling jakaa porttien edessä ilmaisia rannekkeita teineille. Hän ehdottaa nuorille naisille suoraan ”kannujen näyttämistä” kameralle ranneketta vastaan. Nainen kohottaa empimättä puseroaan.

Moon-TV oli aikanaan suomalaisen tv-maailman ”paha poika”, joka nousi nopeasti todelliseen kulttiasemaan. Se oli kanava, jossa sai sanoa ja tehdä mitä vain.

Jälkikäteen katsottuna sisältö näyttää hävyttömältä, mutta myös oudon koukuttavalta.

Monet 2000-luvun alussa nuoruuttaan eläneet muistavat myös muun muassa MTV3-kanavan Jyrkin, Pulssin ja Far Outin sekä Sub-TV:n ja MoonTV:n myöhäisillan ronskit sarjat. 2000-luvun alku olikin kotimaisten nuortenohjelmien todellinen kultakausi.

Lue Sacha Remlingin haastattelu täältä.

Jyrkissä uraansa aloittivat muun maussa Minna Ojala, Vera Olsson ja Joonas Hytönen.

MTV3:n Jyrki-ohjelma päättyi joulukuussa 2001.

Sittemmin kansanedustajaksi päätynyt Jaana Pelkonen juonsi Far Out -ohjelmaa yhdessä Wallu Valpion ja Tuomas Enbusken kanssa.

2020-luvulla tilanne on toinen. Lineaarisen television katselu on laskenut kuin lehmän häntä.

Suomalaisten mediankäyttötapoja tutkivan Finnpanelin mukaan netti-tv-palveluita käytetään koko ajan enemmän tavallisen television sijaan. Erityisesti nuoret eivät enää ole kovin kiinnostuneita perinteisen tv:n tuijottamisesta.

Kotimaiset, uniikit nuorten kulttiohjelmat vaikuttavat olevan auttamattomasti historiaa. Mikä on taianomainen resepti ohjelmaan, joka kiinnostaa nuoria?

Wallu Valpio, 47, vastaa puhelimeensa mökiltään. Puhetta alkaa heti rönsyillä.

– Meille annettiin MoonTV:llä niin sanotusti vapaat kädet. Siitä tuli sellainen olo, että tämähän on mukava ala ja tätä voisi tehdä vaikka koko lopun ikänsä, jos vain maksa kestää, hän aloittaa.

– Se oli petollinen oppikoulu opiskella tv-alaa, koska kyseisellä kanavalla ei tuolloin vielä varsinaisesti ollut kauheasti alan ammattilaisia. Opimme kantapään kautta.

Ohjelman tekeminen lähti juontajien omasta käsikirjoituksesta ja ideoinnista.

– Siitä edettiin kuvaukseen, toteutukseen ja leikkaukseen.

” Palkkatasomme suhteessa normaaleihin töihin oli silloin sellainen, että sain joskus paskempaa palkkaa Moon-TV:ltä kuin työkkäristä.

Nykyään Valpio on tunnettu kulttuurituottaja, poliitikko ja tv-persoona, mutta MoonTV:n alkuvaiheessa hän oli vielä täysin tuntematon nimi. Isojen tv-kanavien ohjelmasisällöistä täysin poikkeava pikkukanava ja sen karismaattiset juontajat nousivat nopeasti todella tunnetuiksi.

– Huomasimme eri kaupungeissa vieraillessamme, että pienimuotoinen Beatles-ilmiö oli käynnissä. Niissä kaupungeissa missä Moon-TV ei näkynyt, ihmiset tallensivat ohjelmaa VHS:lle ja lähettivät kavereilleen eri puolille Suomea.

Palkkapussissa suosio ei ikävä kyllä näkynyt. Nykyään tubettajat voivat ansaita mainostuloilla toimitusjohtajan palkan verran vuodessa, mutta Valpio ja kumppanit saivat taistella elantonsa eteen.

– Palkkatasomme suhteessa normaaleihin töihin oli silloin sellainen, että sain joskus paskempaa palkkaa Moon-TV:ltä kuin työkkäristä.

Wallu Valpio.

Alkoholilla oli tuohon aikaan näkyvä rooli tv:ssä.

Valpio veti MoonTV:llä muun muassa Videoraati- ja Never Trust A Hippie -musiikkiohjelmia. Artistien kanssa istuttiin usein Helsingin keskustan puistoissa nurmikolla ”vetämässä kevyitä kenttäpohjia” ennen varsinaisia kuvauksia.

– Kun toi töihin kuitin kauppareissulta, sai itselleen juotavaa ja ehkä vähän parempia haastattelujakin, Valpio muotoilee.

– Kyllä se meidän suosio tuli pitkälti siitä, että saimme avattua artisteilta vähän enemmän sitä sanansäilää kuin normaaleissa haastatteluissa. Ei se sitä ammattitaitoa kuitenkaan vienyt.

Niin, menneinä vuosina ei haitannut, jos haastateltavalla oli studiossa lasissaan vissyn sijaan viiniä. Alkoholia kitataan kyllä edelleen esimerkiksi Temptation Islandilla ja Big Brotherissa, mutta ei keskusteluohjelmissa.

” Ihmisiä pidetään monesti tyhmänä. Esimerkiksi se, että kirosanan päälle laitetaan tähtiä ja piip, niin sehän on ihan älytöntä. Kyllä kaikki tietävät, mikä sana siellä on.

– Jos nyt haastattelun aikana haastateltava haluaa vetää lasin viiniä tai tuopin kaljaa, niin mikä siinäkin nyt on niin väärää? Kyllähän ihmiset kavereiden kanssa terassillakin juovat viiniä. Miksi se on erilaista, jos kamerat pyörivät? Ei se minusta ole mitenkään alkoholia glorifioivaa. Mitään ei saisi näkyä ja mitään ei saa tehdä, Valpio analysoi.

– Ihmisiä pidetään monesti tyhmänä. Esimerkiksi se, että kirosanan päälle laitetaan tähtiä ja piip, niin sehän on ihan älytöntä. Kyllä kaikki tietävät, mikä sana siellä on.

2000-luvun alussa juontajat olivat entuudestaan tuntemattomia, mutta niin olivat artistitkin. Nuoret etsivät uutta musiikkia tv-ohjelmien avulla.

Valpio muistuttaa, että kun hän haastatteli ensimmäisiä kertoja vaikka HIMiä, Ultra Brata ja The Rasmusta, bändit eivät olleet vielä lainkaan tunnettuja.

Hänen mielestään uusille tekijöille pitäisi muutenkin antaa enemmän tilaa.

– Kanavilla voisi olla joku sellainen henkilö, joka tietää, mitä siellä Helsingin yöelämässä kuplii pinnan alla. Sitten se tyyppi otettaisiin mukaan tekemään niitä tv-sisältöjä. Mutta näin harvoin käy, koska vanhat työntekijät ovat mustasukkaisia työpaikoistaan, Valpio paukauttaa.

Moon-TV oli tv-maailman ”paha poika”.

Vuonna 2000 perustettu Sub-TV tuli alun perin tunnetuksi varsin roisista ohjelmasisällöstään.

Viihdealaa aloitteleva 24-vuotias Jaajo Linnonmaa juonsi Subilla myöhäisilloissa uutta suomalaista Räsypokka-ohjelmaa.

Klikkaan Räsypokan pyörimään ruudulle. Neljä jännittynyttä nuorta aikuista istuu pöydän ääressä pelikortit käsissään. No terveppä terve, juontaja huudahtaa, kun kierros päättyy ja jälleen yksi vaatekappale lentää.

Alastomuus itsessään ei tunnu shokeeraavalta. Nykypäivänäkin televisiossa pyörii esimerkiksi Discoveryn Naked Attraction -formaatti, jossa aivan samalla tavalla paljastetaan vähitellen paljaita ruumiinosia. Internetin aikakaudella alastomuus on viimeisiä asioita, joka voisi onnistua yllättämään.

Sen sijaan kutkuttelevalta tuntuu pokeripöydän ympärillä vallitseva käsinkosketeltava, inhimillinen jännitys, jota ei enää usein näe valtakunnallisessa mediassa.

– Mä pääsin ihan puskista tekemään ohjelmaa. Kun rupesin tekemään Räsypokka-ohjelmaa, se oli jotain ihan käsittämättömän jännittävää, Linnonmaa muisteleekin nyt IS:lle.

– Eihän nykyään oikeastaan oteta ketään töihin vain joidenkin koekuvausten perusteella. Kaikki ovat jo valmiiksi radiojuontajia, tv-tähtiä tai someammattilaisia.

Sub-TV ei siihen aikaan näkynyt läheskään kaikissa kotitalouksissa, joten katsojamääräkin oli lopulta varsin pieni. Ohjelman tuottaminen oli myös hyvin kotikutoista.

Jaajo Linnonmaa aloitti uransa Sub-TRV:ssä.

Nykyään Linnonmaa juontaa Nelosella prime timessa esitettäviä suosittuja kansainvälisiä ohjelmaformaatteja, kuten Diiliä ja Haluatko miljonääriksi -kisaa.

– Siellä on taustalla iso tuotantoyhtiö, joka on tehnyt käytännössä kaiken valmiiksi. Voi keskittyä vain siihen itse juontamiseen. Aiemmin juontajat tekivät aika paljon muutakin.

Linnonmaa muistaa, että oli työn ja tuskan takana saada tavallisia suomalaisia suostumaan mukaan Räsypokkaan. Hän soitteli moneen kertaan omaa tuttavapiiriään epätoivoisena läpi.

– Monesti kuvauspäivänä puhelin soi ja mulle sanottiin, että hei, me mietittiin tyttöjen kanssa, että ei me uskalletakaan tulla, sori tosi paljon.

” Luulen, että tv:n tekemisessä silloin oli jotain samaa kuin YouTuben tekemisessä nykyään. Kalustot olivat periaatteessa kunnossa, oli kamerat ja kaikki, mutta sitten paikan päällä vähän luovitaan, että miten tässä nyt edettäisiin.

Linnonmaa juoksi kerran jos toisenkin ympäri Helsingin keskustaa etsimässä kadulta ihmisiä, jotka suostuisivat yhtäkkiä riisuutumaan tv-kameran edessä.

– Luulen, että tv:n tekemisessä silloin oli jotain samaa kuin YouTuben tekemisessä nykyään. Kalustot olivat periaatteessa kunnossa, oli kamerat ja kaikki, mutta sitten paikan päällä vähän luovitaan, että miten tässä nyt edettäisiin.

Sub-TV:n jälkeen Linnonmaa alkoi tekemään MTV3-kanavalla esitettyä deittailu- ja bailausohjelma Pulssia. Ideana oli kuvata livelähetystä paikallisissa baareissa eri puolella Suomea. Katsojat saivat kommentoida ohjelmaa tv-ruudun vasemmassa laidassa rullanneella tekstaripalstalla. Interaktiivisuus oli tuohon aikaan jotain täysin uutta.

Myös Pulssi tunnettiin yli äyräiden vuotavasta alkoholinkäytöstä. Suora lähetys pyörähti käyntiin baareissa vasta puolen yön jälkeen. Lopputulos oli juuri sitä, mitä saattaa kuvitella.

– Ohjelmaan tulleet olivat jo ehtineet osallistua sitä ennen kaiken maailman tanssikilpailuihin ja Mr. ja Ms. -kisoihin siellä baarissa. Olivathan ne telkkarissa heiluneet ihmiset sitten jo aivan sekaisin, Linnonmaa myöntää.

Juontajia kohdeltiin varsinkin pienemmillä paikkakunnilla kuin rokkitähtiä. Kun MTV3:n logoilla varustettu bussi saapui kaupunkiin viikonlopun kynnyksellä, perillä oli vastassa faneja ja baarissa odotti tiimille oma takahuone täynnä juotavaa ja syötävää. Linnonmaa kertoo tehneensä vuonna 2004 yli sata Pulssi-keikkaa ympäri Suomea.

– Kyllähän me aina Pulssin jälkeen juhlittiin aamuun asti. Seuraavana päivänä kerättiin silti kiltisti kimpsut ja kampsut ja lähdettiin seuraavaan kaupunkiin. Luulen, että jos olisimme sekoilleet siellä jotain, niin Maikkari olisi viheltänyt pelin äkkiä poikki.

Räsypokka-ohjelmaan ei ollut helppoa löytää vapaaehtoisia.

MoonTV meni konkurssiin vuonna 2003 ja myöhäisillan retosteluohjelmien katsojamäärätkin alkoivat laskea. Tilalle tuli ryminällä tosi-tv-kulttuuri. Big Brother ja Idols valtasivat tv-ruudut.

Ensimmäisiä suomalaisia isoja tosi-tv-ilmiöitä oli MTV3-kanavalla vuonna 2004 esitetty Miljonääri-Jussi. Ohjelmassa 24-vuotias Ville Loponen esitti miljonääriä. Neljätoista naista lennätettiin kuvauksiin Etelä-Ranskaan tavoittelemaan salaperäisen miljonäärin sydäntä. Vasta lopussa naisille paljastui huijaus: Jussi onkin oikeasti ravintola-alan opiskelija Ville Mikkelistä.

Ohjelmaa tuottanut Petteri Ahomaa myönsi IS:n TV-liitteessä keväällä 2004, että osallistujia etsiessä piti ”vältellä liian sivistyneitä”. Kehotus tuli suoraan kansainvälisen formaatin ohjekirjasta. Sopivia naisia etsittiin baareista ja urheilutapahtumista.

Valtava kohuhan siitä syntyi.

– Muistan, että menin sen jälkeisenä päivänä aamulla R-Kioskille tupakkaostoksille. Lehtitelineessä oli lööppi, jossa luki valtavilla kirjaimilla (naisten sanomana), että ”Petteri Ahomaa on itse tyhmä”, Ahomaa naurahtaa nyt tapausta muistellessaan.

– Eihän sellaista ohjelmaa voisi enää oikein tehdä. Osallistujien jymäyttäminen ei ensinnäkään onnistuisi samalla tavalla, kun idea on jo paljastunut.

Sittemmin Ahomaa on tuottanut ison määrän suomalaisia tosi-tv-sarjoja. Hän on ollut mukana tekemässä muun muassa Big Brotheria, Uutisvuotoa, visailuohjelma Greediä, Heikointa lenkkiä, Kadonneen jäljillä -sarjaa ja The Voice of Finlandia.

Pitkän linjan tv-tuottaja ja esimies Riina Hyytiä on tehnyt töitä tuotantopäällikkönä Ylellä, MTV3:lla ja Spede-Tuotanto Oy:ssa sekä tuottajana Filmiteollisuudessa, Helsinki Filmsissä ja Dionysos Filmsissä. Hän on seurannut alan muuttumista lähietäisyydeltä.

Hän itse aloitti uransa 24-vuotiaana opiskelijana Spede Pasasen tuotantoyhtiössä. Pasanen osoitti hänelle luottamustaan ja antoi hänen luotsata monta kertaa viikossa ilmestynyttä, MTV3-kanavan Ihmeidentekijät-draamasarjaa.

Jälleen päästään samaan ajatukseen kuin muidenkin haastateltavien kanssa. Nuoria tekijöitä on tv-alalla liian vähän.

– Se auttaa ihmisiä onnistumaan, että se lähin esihenkilö, eli minun tapauksessani Spede, viestii koko ajan sitä, että sä kyllä osaat ja pärjäät. Ei ole lainkaan sitä kyräilyvaihetta.

Luottamuksen kautta voisi syntyä sitä, mitä kaikki haluavat tv:ssä nähdä: uusia, taianomaisia ohjelmaideoita.

Lähteitä: YouTube, MTV3, IS Arkisto, Image, Ritva Leino: Median valtaajat (Into Kustannus 2021)