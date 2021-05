Miss Helsinki Inna Tähtinen ja tubettaja Max Blomfelt pitivät suhteensa salassa lähes vuoden – kaikki alkoi viattomasta tarjouksesta baarin ovella

Inna Tähtinen ja Max Blomfelt eivät pitäneet toisistaan lainkaan tavatessaan ensimmäisen kerran. Nyt he ovat murtaneet paitsi toisiinsa kohdistuneet ennakkoluulot, myös monien muiden päihin pinttyneet stereotypiat.

Miss Helsinki Inna Tähtinen, 21, ja Suomen suosituimpiin Youtube-tähtiin lukeutuva Max Blomfelt, 24, ovat pitäneet yhtä jo yli puolentoista vuoden ajan. Vaikka alkuun Inna ja Max eivät juuri pitäneet toisistaan, ovat he eläneet yhteistä arkea Helsingissä lähes siitä asti, kun he ensimmäistä kertaa keskustelivat toistensa kanssa viisi minuuttia pidempään.

IS esitti Innalle ja Maxille väittämiä toisistaan sekä heidän parisuhteestaan. Näin he vastasivat:

1. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä

Inna: Tarua. Meillä oli molemmilla huono ensivaikutelma toisistamme. Mutta vaikka se ei ollut rakkautta ensi silmäyksellä voisin sanoa, että se oli rakkautta ensitapaamisella. Kun oikeasti juteltiin ja vietettiin vähän pidempi aika yhdessä, niin heti kolahti. Ihastuin saman tien.

Max: Tarua. Ensimmäisen kerran kun näin Innan, tuli sellainen fiilis, että tällä ihmisellä ei ole mulle mitään sanottavaa. Mutta sitten tapasimme kerran baarissa. Olin autolla liikenteessä ja tarjouduin heittämään Innan kotiin, kun hänen ystävänsä olivat jo ehtineet lähteä.

Ajoin vahingossa kiertotietä ja kun ajoimme Innan pihaan, juttelimme siinäkin vielä aika kauan. Mun oli oikeasi tarkoitus vaan heittää Inna kotiin, ja kun hän pussasi mua, olin ihan puulla päähän lyöty. Mutta siitä asti olemme käytännössä asuneet yhdessä.

Inna: Muistan sanoneeni sinä iltana Maxille, että en ole humalassa, korkeintaan pienessä hiprakassa, mutta voisinko antaa sulle pusun. Siitä se lähti.

Tubettaja Boheemina tunnettu Max ja Inna ovat pitäneet yhtä jo yli 1,5 vuoden ajan.

2. Muutimme liian nopeasti saman katon alle

Inna: Tarua. Ei mielestäni ollut ollenkaan liian nopeasti. Kyllähän se vähän jännitti, mutta toisaalta olimme jo kolme kuukautta olleet kahdestaan mun pienessä yksiössä ja siinä oppi kyllä tuntemaan toisen aika hyvin. Mutta itsehän en ollut edes kertonut isälleni, että seurustelen. Eräänä päivänä sitten soitin hänelle, että mä itseasiassa muutan yhden Maxin kanssa yhteen. Mutta tosi kivasti on mennyt koko aika ja menee edelleen.

Max: Tarua. Mutta emme me suunnitelleet sitä. Mä olin etsimässä asuntoa Helsingistä ja Innan piti muuttaa kimppakämppään kavereidensa kanssa. Asuin silloin vielä vanhempieni luona ja näytin Innalle tätä asuntoa, että katso kuinka siisti kämppä. Vitsillä kävimme katsomassa ja päädyimme tänne. Emme todellakaan ajatelleet muuttavamme, mutta näin kävi eikä ole ollut mitään ongelmia.

3. Ihastuin toisessa ensimmäisenä ulkonäköön

Inna: Tarua. Tottakai ulkonäkö kiinnitti ensimmäisenä huomion. Max oli niin itsevarma. Hänellä oli tosi hauskaa siinä kavereiden kanssa, hän oli hupparissa selvin päin ja töyhtö keskellä päätä. Itsevarma ihminen kiinnittää aina huomion. Kyllähän sitä ulkonäköön myös kiinnittää ensimmäisenä huomiota, kun toisen tapaa.

Max: Totta. Siinä mielessä siis, että onhan Inna todella kaunis. Mä ajattelin myös, että Inna olisi tosi ylimielinen. Mutta Inna oli niin kaunis, ettei häneen voinut olla kiinnittämättä huomiota. Siinä tilanteessa kiinnitin siis ulkonäköön kiinnitin siis ensimmäisenä huomiota.

4. Inna piti Maxia alkuun ärsyttävänä ja ylimielisenä

Inna: Totta. Se oli se ensivaikutelma. Joku siinä kiinnitti huomion sellaisella pistävällä tavalla. Mutta se oli ensivaikutelma. En tiedä, miksi se oli niin huono. Mutta kun tutustuimme, niin tämä kyllä murtui todella nopeasti. Ei Max ollut yhtään sellainen kuin olin ajatellut. Se saattaa näyttää tuollaiselta kriminaalilta, mutta se on oikeasti todella pehmo.

Max: Tuo ei ole mitenkään harvinaista. Monet pitää mua sellaisena ja on ihmisiä, joita vaan vituttaa yksinkertaisesti se, että olen olemassa. En jaksa mennä massan mukana ja olen todella suora. Mutta sitten kun mut tapaa, niin monet ymmärtää olleensa väärissä.

Kaksikko muutti saman katon alle lähes välittömästi ja he ovat edelleen tyytyväisiä päätökseensä.

5. Max piti Innaa pinnallisena, koska hän on missi

Max: Totta. Olen aina vihannut missejä, koska pidin heitä yksinkertaisina. Ajattelin, että en ole lätkänpelaaja tai pokeriammattilainen ja sillä tavalla istu siihen samaan muottiin. Mutta emme me olisi tässä, jos Inna ei olisi muuttanut sitä päässäni ollutta stereotypiaa. Se on rikottu jo aikaa sitten.

Inna: Mä olen oikeasti todella syvällinen ihminen, kun muhun tutustuu. Nämä kaikki misseihin liittyvät uskomukset ja stereotypiat on juuri niitä, joita haluan itse rikkoa.

6. Ei ole mitään asioita, mitä emme halua kertoa sosiaalisessa mediassa

Inna: Tarua. On paljon asioita, joista haluaisin avata suutani. Mutta on paljon asioita, joista en puhu tai mihin en ota kantaa. Mulla on aika selkeä raja siinä. Mun mielestä kaikkea ei tarvitsekaan kertoa. Kaiken voi kertoa jos haluaa ja se on todella rohkeaa, mutta julkisena henkilönäkin on oikeus pitää kiinni yksityisyydestään.

Max: Tarua. On muutamia asioita, mutta ne ovat sitten sellaisia, joista tietävät vaan ne minulle kaikista läheisimmät ihmiset. Minulla on paljon hyviä ystäviä, jotka hekään eivät tiedä näistä asioista. Mutta näiden juttujen ulkopuolella jaan elämääni kyllä aika vapaasti.

7. Halusimme alkuun pitää suhteemme salassa

Inna: Totta. Oikeastaan vuoteen emme kertoneet tästä julkisesti. Koen, ettei se olisi tehnyt meille mitään hyvää. Kaikkein tärkein asia oli kuitenkin me kaksi ja mikä tahansa ulkopuolelta tuleva paine tai kommentointi ei olisi aiheuttanut mitään hyvää sille kaikista tärkeimmälle. Kun ensimmäinen vuosi oli taputeltu ja tiesi, ettei tämä ole mikään yhden kesän juttu, niin sitten halusin jakaa sitä myös muille.

Max: Totta. Mutta olihan se vaikeaa. Itse ainakin muistan, ettei tullut päiviteltyä hirveästi mitään. Ensinnäkin halusimme keskittyä toisiimme ja toisaalta olihan se outoa, että toinen on siinä vieressä ja itse kuvaisit videota. Me salattiin se myös sen takia, että halusimme olla varmoja toisistamme ja tutustua ilman mitään ulkoisia häiriötekijöitä. Toisaalta olin kyllä varma alusta asti, poistin Tinderinkin kahden päivän jälkeen.

Inna kertoo ihastuneensa Maxiin välittömästi, kun kaksikko vietti ensimmäistä kertaa aikaa toistensa seurassa.

8. Ihmiset ovat kyseenalaistaneet suhdettamme

Inna: Totta. Muutama ystäväni kyseenalaisti ainakin. Se oli todella ikävää, varsinkin aluksi. Mulle puhuttiin, että Max on tosi menevä tyyppi ja juhlii paljon, ikään kuin mun pitäisi olla jotenkin varuillani. Mutta aika nopeasti se kaatui ja he tulivat siihen tulokseen, että onhan tämä ihana juttu.

Max: Totta. Muistan lukeneeni esimerkiksi paljon sellaista, että miten Maxilla voi olla noin kaunis mimmi. Jokainen voi miettiä omalle kohdalle, miltä tuntuisi lukea spekulaatioita siitä, että miten olet muka ansainnut tyttöystäväsi. Vaikka ne on anonyymejä, niin jos nyt rehellisiä ollaan, ei niitä pysty koskaan unohtamaan. Joku sen kommentin on kuitenkin kirjoittanut. Onhan se todella törkeää eikä meidän suhteemme kuulu kenellekään.

Boheemina tunnettu Blomfelt on suosittu sometähti, jolla on Youtubessa yli 100 000 tilaajaa ja myös Instagramissa kymmeniä tuhansia seuraajia.

Inna Tähtinen puolestaan valittiin Miss Helsingiksi marraskuussa 2019. Koska kilpailua ei koronapandemian vuoksi järjestetty vuonna 2020, on Tähtinen edelleen hallitseva Miss Helsinki. Hän kruunaa seuraajansa ensi syksynä.