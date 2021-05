Kun Sara Siepin isosisko juhli missiseurueen kanssa Helsingin yössä, hän huomasi äkkiä julkisuuden varjopuolet – ”Tuli kommenttia, että Sara on ylimielinen”

Lapsina Sara ja Sallariina Sieppi leikkivät missejä. Aikuisina toisesta heistä tulikin yksi Suomen tunnetuimmista kauneuskuningattarista. Nyt isosisko kertoo, millainen hänen siskonsa oikeasti on.

Sara ja Sallariina Siepillä on vain 1,5 vuoden ikäero. Nyt isosisko kertoo, millainen hänen tunnettu pikkusiskonsa on.

Lapsena isosisko Sallariina ja pikkusisko Sara Sieppi olivat kuin paita ja peppu. Torniossa kasvaneilla sisarilla on keskenään vain 1,5 vuoden ikäero. Heidän lisäkseen sisaruskatraaseen kuuluvat Saraa kolme vuotta nuorempi Artturi ja kahdeksan vuotta nuorempi Alisa. Sallariina ja Sara olivat sisaruksista läheisimmät, välillä leikkeihin mukaan otettiin myös Artturi. Alisan kanssa ikäero oli niin suuri, ettei yhteisiä leikkejä oikein ollut.

– Lapsena oli ihanaa, että oli siskon kanssa niin pieni ikäero. Meillä oli myös omia kavereita, mutta melkein aina liikuimme yhdessä, Sallariina muistelee.

Siskosten suosikkileikki oli missileikki. Tuomaristossa istuivat äiti ja isä, jotka saivat ihailla missikisoihin asianmukaisesti kuuluvat kierrokset, kuten iltapukukierroksen. Sallariina ei muista, että kisan voittajasta olisi koskaan tullut kinaa.

– Aika tasapuolisesti äiti ja iskä meitä kruunasivat. Emme muutoinkaan lapsena koskaan riidelleet. Toki oli sellaista peruskinastelua, mitä sisaruksilla aina on.

Lapsina Sallariina ja Sara olivat keskenään sisaruksista läheisimmät.

Teini-ikäisenä kipinät sinkoilivat. Siskokset ottivat yhteen keskenään ja Sara siskoaan enemmän myös äitinsä kanssa.

– Olimme teini-ikäisenä Saran kanssa aika erilaisia. Itse olen edelleenkin Saraa rauhallisempi, Sara taas oli teininä kapinoiva. Riidat liittyivät usein Saran temperamenttisuuteen. Teini-iässä Saran tunneskaalat menivät aivan ääripäästä toiseen ja tunnetilat muuttuivat hetkessä, Sallariina muistelee ja lisää naurahtaen:

– Ja kyllä ne edelleen vieläkin saattavat muuttua. Varsinkin jos Sara on nälkäinen tai väsynyt ja hänellä painaa stressi päälle. Hän saattaa olla silloin tulisempi ja suorapuheisempi.

Missileikit olivat siskojen suosikkeja. Kruunun koosta ja hymyn leveydestä päätelleen vanhemmat olivat valinneet voittajaksi tällä kertaa Sallariinan.

Missileikkien lisäksi siskojen suosikkileikkejä olivat kotileikit sekä eri ammattien leikkiminen.

Sallariina ei enää pahoita mieltään siskonsa äkkipikaisuudesta, vaan on oppinut sen, kuinka erilaisia he ovat luonteeltaan.

– Tiedän, ettei Sara ole äksy tahallaan, vaan se liittyy johonkin tiettyyn tilanteeseen. En ota sitä pahana asiana ja tiedän, että hän ei ole tahallaan ilkeä tai paha suustaan, mutta hänellä tulee sellaisia tiettyjä temperamenttisuuskohtauksia, jolloin hän on suorasanainen ja antaa tilanteissa palautetta suoraan.

Aikuisina Sallariina ja Sara eivät ole enää riidelleet. He muuttivat samaan aikaan pois kotoa kämppäkavereiksi, kun Sara oli 19 ja Sallariina 20. Kun Sara pohti, kannattaisiko hänen hakea vuoden 2011 missikisoihin, Sallariina kannusti häntä.

Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi kruunattu Sara joutui kovaan mylläkkään, kun Pia Lamberg ( ent. Pakarinen) luopui kruunustaan. Asia tuli kaikille yllätyksenä.

– Pyöritys Saran ympärillä alkoi nopeasti ja hän alkoi heti miettiä muuttoa Helsinkiin. Hetken aikaa Sara oli vielä kaupan kassalla töissä Oulussa, mutta uskon sen alkaneen ahdistaa häntä. Kesken työpäivän häneltä tultiin kyselemään, että eikö sinut juuri kruunattu Miss Suomeksi. Pian hän saikin jo paljon keikkoja ja työtarjouksia.

Parikymppisinä ahkera juhliminen oli siskojen ykkösajanviete.

Kämppiselämää Oulussa Sallariina muistelee hyvillä mielin. Molemmat tekivät paljon töitä ja vapaa-aikana he viihtyivät yhdessä juhlimassa. Sallariina kuvailee siskojen viettäneen mukavaa parikymppisten naisten elämää.

– Sara oli kova juhlimaan ja hän on menevää sorttia. Totta kai alkoholia meni, mutta en ole koskaan joutunut Saraa taluttamaan missään. Sara ei koskaan vedä sellaisia tumuja, ettei tietäisi, missä on ja mitä tekee. Hän on aina hyvää ja hauskaa bileseuraa.

– Saralla on kyllä aivan helkkarin kova viinapää, mitä ihmettelen. Hän ei ikinä väsy bileissä ja lähde kesken kaiken nukkumaan. Hän jaksaa aina juhlia tappiin asti ja on hauskaa seuraa.

Sallariina kehuu Saran olleen aina hyvää bileseuraa.

Kun Sara oli muuttanut Helsinkiin, Sallariina viihtyi usein kesäisin kuukaudenkin putkeen siskonsa luona pääkaupungissa. Tuolloin hän tutustui Saran uusiin helsinkiläisiin ystäviin, joista moni oli myös missinä tai muutoin julkisuuden henkilönä tuttu. Ystäväporukka on edelleen pääpiirteittäin pysynyt samana.

– Usein varasimme baarista tai terassilta pöydän seurueellemme. Totta kai siinä ympärillä pyöri ihmisiä ja katseisiin tottui. Kaikki eivät ehkä ymmärrä sitä, jos monet ihmiset tulevat illan aikana jauhamaan samoja asioita, niin siinä 40:n kohdalla ei varmaan jaksa olla kovin sosiaalinen ja ystävällinen ja saattaa sanoa, että hei voisitko mennä pois siitä. Sitten saattaa joskus kuulla kommenttia, että Sara on ylimielinen ja epäkohtelias. Aina kaikki eivät osaa ajatella itseään Saran paikalle tietyissä tilanteissa.

Sallariina tuki Saraa tämän missihaaveissa. Kuvassa siskokset missiristeilyllä maaliskuussa 2011.

Nyt molemmat ovat rauhoittuneet huomattavasti sekä iän että elämän tuomien muutosten myötä. Sallariinasta tuli äiti vuonna 2019, kun hänen esikoisensa Sulo syntyi. Sara on pojan kummitäti. Sallariinaa harmittaa, kuinka vähän kummitäti- ja poika ovat toisiaan korona-aikana voineet nähdä.

– Sara on ihana täti ja hän tykkää leikkiä Sulon kanssa. Vaikka he näkevät harvoin, heille on kehittynyt aivan omia juttuja. Viimeksi kuuntelin, kuinka he höpöttivät samalla, kun muovailivat muovailuvahalla.

Sallariina avustamassa kaksi vuotta täyttänyttä Saraa kynttilöiden puhaltamisessa.

Siskonsa parhaiksi luonteenpiirteiksi Sallariina mainitsee hauskuuden ja hyvän huumorintajun.

– Saralla on älyttömän hyvä tilannetaju. Hän on itseironinen ja osaa myös nauraa itselleen. Vaikka hän on saavuttanut vuosien varrella paljon, hänellä on aina pysynyt järki päässä. Hän ei ole missään vaiheessa muuttunut radikaalisti, vaan on edelleen maanläheinen. Saralle perusasiat, kuten perhe ja ystävät ovat tärkeitä.

Siepin sisarukset Artturi, Sallariina ja Alisa Saran konfirmaatiossa.

Sallariinaa on harmittanut, että esimerkiksi juorupalstoille kirjoittelevat ihmiset, eivät näe kuinka hyväsydäminen ja fiksu ihminen Sara on.

– Hän ottaa aina muut ihmiset huomioon ja haluaa muille hyvää. Hän on myös herkkä. Nämä vuodet ovat varmasti kovettaneet Saraa, sillä kenelle ei nyt kävisi niin, jos on saanut paljon lokaa niskaan.

– Minua myös siskona harmittaa, etteivät ihmiset ymmärrä , kuinka paljon hän on tehnyt töitä päästäkseen tuohon tilanteeseen. Monet ajattelevat, että Sara on saanut helposti kaiken vain sen vuoksi, että hän on kaunis.

Sara Sieppi täyttää 30 vuotta 3. kesäkuuta.

Mitä toivot Saran tulevaisuuteen?

– Toivon hänelle rakkautta. Totta kai hänellä on perhe ja ystävät, joilta hän saa rakkautta, mutta toivon, että hän saisi kokea myös romanttista rakkautta. Koen, että Saran elämä täyttyisi siinä, jos hän löytäisi kumppanin vierelleen. Sara haluaa varmasti myös lapsia, niin toivoisin, että hän saisi joskus olla äiti. Se on minun suurin toiveeni Saralle.

Sallariina ei muista, että hän ja Sara olisivat koskaan lapsina riidelleet. He olivat joka paikassa yhdessä.