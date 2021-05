Sara Sieppi täyttää 30 vuotta – näin hän vastaa 10 kysymykseen itsestään: tätä moni ei tiedä hänestä, ei voi sietää...

Syntymäpäiväsankari vastasi kymmeneen Ystäväkirja-kysymykseen.

1.Kuvaile itseäsi yhdellä lauseella... spontaani stadilaistunut pohjoisen muija, joka rakastaa huumorintäyteistä rentoa elämää niin parsojen kuin burgereidenkin kanssa.

2.Lempinimeni... the one and only Sieppo

3. Suurin muutos 30-vuotiaassa minussa verrattuna 20-vuotiaaseen on... tiedän, että Helsinki ei olekaan niin iso kuin sen kuvittelin olevani ja että on ihan ok, että 30-vuotiaana ei omista kahta koiraa, farmariautoa ja perunamaata.

Sara Sieppi vastasi kymmeneen IS:n esittämään ystäväkirjakysymykseen.

4. Olen parhaimmillani, kun... saan mun parhaat ystävät dinneripöytään tai keskiviikkona, kun alkuviikon kankeus on muuttunut lyömättömään flow-tilaan läppärin kanssa.

5. Olen huonoimmillani, kun... tietyömaa herättää, ”ilman tomaattia” -ruokatilaus on tomaatin kanssa, olen unohtanut sanoa välillä ei tai kun olen tanssitunnilla.

Sara Siepistä tuli tunnettu vuonna 2011, kun hänet kruunattiin Miss Suomen 1. perintöprinsessaksi. Pian hänestä tuli Miss Suomi 2011, kun Pia Lamberg ( ent. Pakarinen) luopui kruunustaan.

6. Haaveilen... ajasta haaveilla, mökistä Lapissa sekä omasta joukkueesta.

7. Lempiasioitani ovat... lenkkarit, passi, Fazerin Lontoo Rae, hauskat tyypit ja joulu.

8. En voi sietää... silitysrautaa ja silityslautaa.

Sara Sieppi nauttii juhlien järjestämisestä. Hänellä on syntymäpäiväjuhliinsa tarkat suunnitelmat.

9. Harrastukseni... Ibiza-musan kanssa juoksu Kaivarissa, pt:lle kiroilu sekä sisustusinspiraatiot öisin.

10. Tätä moni ei tiedä minusta... Sara Sieppi on ihan hauska muija. Sitä ei kannata vihata.