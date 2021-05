Toista lastaan odottava Jannika B julkaisi kuvan somasti pyöristyneestä vatsastaan – seuraajien huomio kiinnittyi välittömästi laulajan ”mammapöksyihin”

Toista lastaan odottava Jannika B julkaisi Instagramissa kuvan somasti pyöristyneestä vatsastaan.

Jannika B:n laskettu aika on syksymmällä.

Muusikkopariskunta Toni Wirtanen ja Jannika B odottavat parhaillaan toista lastaan. Pariskunta kertoi ilouutisesta äitienpäivänä 9. toukokuuta ja samalla he paljastivat, että vauvan laskettu aika on tänä syksynä. Parilla on entuudestaan viisivuotias Martta-tytär.

Sosiaalisen median perusteella Jannika on nauttinut toisesta raskaudestaan täysin rinnoin. Hiljattain hän julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa hän esittelee kauniisti pyöristynyttä vatsaansa.

– Hell yeah sexy mama!! Nää mammapöksyt on niiiiin mukavat, Jannika hehkutti kuvatekstissään.

Jannikan riemukas kuva on kerännyt Instagramissa lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Muun muassa Jukka Hildénin puoliso Chachi Hildén sekä ex-taitoluistelija Laura Lepistö kommentoivat Jannikan kuvaa sydämien kera. sekä Chachi että Laura ovat niin ikään parhaillaan raskaana.

Monen seuraajan huomio kiinnittyi kuitenkin niin sanottuihin ”mammapöksyihin”, joita Jannika itse hehkutti kuvatekstissään.

– Mul on noi samat, kommentoi muusikko Juho Raja.

– Ja synnytyksen jälkeen ne sairaalan aluspöksyt, vitsaili eräs Jannikan seuraajista.

– Sä niin hehkut!! Ja noi pöksyt oli parhautta, kommentoi toinen.

– Yksi maailmankaikkeuden parhaista keksinnöistä kuivashampoon ohella, komppasi kolmas.

Jannika B ja Toni Wirtanen tapasivat vuonna 2011. Parin häitä juhlittiin 31.12.2013 Lahdessa. Hääjuhla pidettiin visusti yksityisenä. Parin Martta-tytär syntyi vuonna 2015. Hän on silloin tällöin vilahtanut vanhempiensa Instagram-tileillä, mutta pari on pyrkinyt pitämään tytön muuten poissa julkisuudesta.