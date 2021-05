Prinssi Harry avautuu tv:ssä mielenterveysongelmien aiheuttamasta häpeästä – katuu suhtautumistaan herttuattaren arkaluontoiseen tunnustukseen

Prinssi Harry myöntää, että hän olisi voinut toimia paremmin, kun herttuatar Meghan avautui hänelle itsetuhoisista ajatuksistaan. Tv-haastattelussa prinssi keskusteli mielenterveysasioista myös edesmenneen näyttelijän Robin Williamsin pojan kanssa.

Prinssi Harry puhuu jälleen mielenterveysongelmista ja niiden hoitamisesta The Me You Can’t See -sarjan erikoisjaksossa, joka julkaistiin Apple TV + -palvelussa torstai-iltana.

Prinssi Harry tunnustaa jaksossa poikkeuksellisen avoimesti, että hän ei suhtautunut parhaimmalla mahdollisella tavalla puolisonsa herttuatar Meghanin itsetuhoisiin ajatuksiin. Herttuatar Meghan kertoi Harrylle marraskuussa 2019 haluavansa päättää päivänsä. Hän oli tällöin raskaana.

– Olen jollain lailla häpeissäni siitä, miten hoidin tilanteen, Harry myöntää jaksossa Daily Mailin mukaan.

Harry kuvailee tilanteen olleen haastava, koska heitä odotettiin valtavaan hyväntekeväisyystapahtumaan.

– Se johtui siitä, että olemme tällaisessa asemassa ja meillä oli velvollisuuksia. Halasimme vain nopeasti, ja sitten meidän piti mennä vaihtamaan juhlavaatteet päälle ja lähteä poliisisaattueessa Royal Albert Halliin hyväntekeväisyystapahtumaan, Harry kuvailee.

– Ja astua valtavan kamerajoukon eteen ja esittää, että kaikki oli hyvin, Harry lisää huokaisten.

Meghan on kertonut, että edustustilaisuudessa otettu kuva vainoaa häntä edelleen, sillä hän oli juuri käynyt Harryn kanssa vaikean keskustelun.

Harry myöntää, että mielenterveysasioista puhumiseen liittyy laajalti häpeää ja ennakkoluuloja, joiden kanssa perheet kamppailevat. Harry ei tarkentanut, puhuuko hän brittihovista.

– Näihin asioihin liittyy aina pieni häpeä, koska mietimme, että miten emme nähneet tilannetta? Miten emme tienneet? Miksi et kertonut minulle tästä? Harry kuvailee.

Prinssi Harry kertoo kuitenkin olevansa valmiimpi, jos hän kohtaa jatkossa vastaavia tilanteita.

– Niin moni pelkää olla se kuunteleva osapuoli, jos toinen on itsetuhoinen, koska tuntuu, ettei osaa vastata oikealla tavalla. Voit sanoa vain, että olet tässä. Kuuntele, koska se on parasta, mitä voit siinä hetkessä tehdä, Harry muistuttaa.

Robin Williams oli rakastettu näyttelijä, jonka kuolemaa surtiin ympäri maailmaa. Kuva vuodelta 2012.

Puolitoista tuntia kestävässä bonusjaksossa prinssi Harry keskustelee myös näyttelijä Robin Williamsin pojan Zachary ”Zak” Williamsin kanssa. Robin Williams teki itsemurhan vuonna 2014. Zak Williams on itsekin sairastanut masennusta ja puhunut aktiivisesti mielenterveysasioista ja hoitoon pääsyn tärkeydestä.

– Isäsi oli sankarini. Hän toi niin paljon iloa maailmaan, Harry kiittelee.

Zak ja Harry keskustelivat julkisuuden valokeilassa suremisesta. Zak myöntää, että hänen oli vaikea suhtautua omiin tunteisiinsa fanien valtavan surun keskellä.

15-vuotias prinssi William ja 12-vuotias prinssi Harry äitinsä hautajaissaattueessa 1997.

Prinssi Harry on samaa mieltä omien kokemustensa pohjalta. Hän menetti äitinsä Dianan ollessaan 12-vuotias.

– Meillä on paljon samoja kokemuksia siitä, millaista on nähdä ihmisten ympäri maailmaa surevan jotain, jonka he luulevat tuntevansa paremmin kuin sinä, Harry sanoo.