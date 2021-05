Joel Herttua luottaa kitarasankareihin ja korkealta laulamiseen – katso bändin uusi musiikkivideo ja ISTV:n livekeikka illalla

Joel Herttuan musiikissa yhdistyvät klassinen rock, musikaalit ja iloinen pop.

Joel Herttua on nimi, joka ei välttämättä soita kaikkien musadiggarien kelloja. Vielä. Mutta kohta soittaa.

Kyse on Joel Mäkisen ja Tuomas Wäinölän uudesta bändistä, jonka alkusanat lausuttiin viime vuonna.

Mäkinen on tunnettu Pimeys-yhtyeestä ja hän on esittänyt pääosia Jekyll & Hyde ja Love Me Tender -musikaaleissa. Wäinölän ansioluettelosta löytyvät puolestaan Raskasta Joulua, Anssi Kela, Nylon Beat, Paula Koivuniemi ja Marko Hietala, joiden bändeissä mies on kepittänyt.

Kurkataanpa bändin tiedotetta.

– Teemme musiikkia, jota olemme aina halunneet tehdä. Varastamme vain parhailta ja isoimmilta bändeiltä. Mielestämme Suomessa on jo tarpeeksi naapurinpoikia ja nöyriä, ja sinänsä erinomaisia arjen tulkitsijoita, mutta me tahdomme kurottaa elämää suurempaan fantastiseen maailmaan, kaverit kuvailevat.

– Tehosekoitin ja Popeda kenties liippaavat positiivisuudessaan läheltä, mutta tässä mennään vielä reippaasti musikaali-tyyppiseen ilmaisuun, jossa mikään tarina ei ole liian hullu, eikä yksikään ääni liian korkea.

Kuulostaa siltä, että pitää ottaa puhelin käteen ja soittaa miehille. Mistä hommassa on kyse?

– Mä menin yhtenä päivänä Tuomaksen luokse lainaamaan kitarapedaaleja. Se oli sellainen synkkä ja myrskyinen ilta. Aloin puhella, että haluaisin tehdä melodista ja kunnianhimoista rockmusiikkia, jonka asiasanana toimisi rockooppera. Että sellaisella skaalalla pitäisi toimia. Näin kun Tuomaksen silmät syttyivät. Olin tullut oikeaan paikkaan, Joel Mäkinen kertaa.

Joel Herttuassa soittavat Joel Mäkisen ja Tuomas Wäinölän lisäksi Paul Elias (basso ja laulu), Anssi Nykänen (rummut) ja Heinimari Herkkola (koskettimet ja laulu).

Mäkinen ja Wäinölä olivat tavanneet yhteisessä työpaikassa, Lahden kaupunginteatterissa. Molemmilla oli etsikkovaihe päällä.

– Mulla loppui pesti Anssi Kelan yhtyeessä ja olin vapaa. Joelillakin oli tullut iso pätkä musiikintekoa päätökseen. Löysimme toisemme vähän sattumankaupalla, Wäinölä lisää.

– Kun päätimme lähteä tekemään tätä bändiä, se vapauden tunne oli huumaava. Oltiin valittu ehkä kaikkein epätrendikkäin musiikkigenre, mutta onneksi Euroviisut toivat rokin taas maailmankartalle. Meille rock on sydämen asia ja pidämme rakkaan musa-alueen lippua korkealla, Wäinölä kuvailee.

– Tämä on eräänlainen matka lapsuuteen. Olen kasvanut isäni LP-levyjen kanssa. Muistan, kuinka menin sekaisin Genesiksestä ja muusta progeilusta. 30 vuotta olen ollut sillä tiellä, Mäkinen historioi.

– Kriisissä – kun isot asiat loppuvat – sitä on herkkänä ja avoimena ja haluaa mennä alkulähteille. Siksi melodinen rock nousi meillä esiin tosi vahvasti.

Mäkinen ja Wäinölä myöntävät, että heidän hankkeensa on kunnianhimoinen.

– Ollaan me mietitty, että ollaanko seinähulluja, kun ruvetaan tällaiseen. Koettiin, että nyt tai ei koskaan. Tämä on se mitä musakentältä nyt puuttuu. Jengi haluaa hurmaantua ja heittäytyä fantasiaan. Arjen tekstittäminen ja sanoittaminen jätetään kokonaan muille. Me menemme sankarillisesti kohti fantasiamaailmaa ja vaikka kaaduttaisiin saappaat jalassa, se ei haittaa, koska kitarasankaruus ja korkealta laulaminen tuntuvat oikeilta.

Kun vilkaisee Joel Herttuan videoita, ei voi olla huomaamatta, että Joel Mäkinen on ottanut teatterin keinot käyttöönsä.

– Kyllä se näkyy, että olen myös näyttelijä. Heittäydyn mielelläni rooliin, mutta aina niissä on iso palaa omaa itseä ja totuutta. Joel Herttua on yksi mun heijastuma. Itsellänihän on tuhat erilaista puolta: välillä olen tosi ujo, välillä aivan avoin.

Kun juttu on uusi, myös adrenaliini erittyy aivan uudella tavalla ja saa kokeneidenkin esiintyjien garderobin tutisemaan.

Jännitys näkyy varsinkin nyt, kun edessä on debyyttishow.

– Mulla on 20 vuotta ja 5000 keikkaa takana, Wäinölä laskee.

– Mutta kun edessä on oma supertärkeä asia, niin kyllä jännittää. Se on tietysti vain hyvä asia. Silloin tietää, että homma on merkityksellinen. Oikein odotan sitä kauhua ennen keikkaa. On hienoa, kun se tulee.