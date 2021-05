Kaikkien aikojen musiikkihuijauksessa äänensä Milli Vanilli -yhtyeelle antanut Johnny Davis, 66, on kuollut

Saksalainen Milli Vanilli nousi räjähdysmäiseen suosioon 30 vuotta sitten. Sitten bändin salaisuus paljastui tylyllä tavalla, kun selvisi, etteivät yhtyeen miehet laula omia kappaleitaan. Nyt Milli Vanillille äänensä antanut laulaja on menehtynyt.

Milli Vanilli -yhtye nousi 80-luvun lopussa maailmanlaajuiseen suosioon.

Menestystä siivittivät hitit Blame It On the Rain, Girl I’m Gonna Miss You, All Or Nothing sekä Baby Don’t Forget My Number.

Yhtye, joka koostui Fabrice Morvanista ja Rob Pilatuksesta myi miljoonia albumeja ympäri maailman ja oli yksi aikansa suosituimpia yhtyeitä.

Salaisuuksien verho alkoi kuitenkin rakoilla ensimmäistä kertaa jo vuonna 1989 – vain vuosi Milli Vanillin perustamisen jälkeen.

Paljastui, ettei saksalaiskaksikko laulanut kappaleillaan lainkaan itse – ei lavalla, eikä studiossa. Todellisuudessa heille olivat lainanneet ääntään Charles Shaw ja Johnny Davis.

Nyt Johnny Davis on kuollut. Hän menehtyi koronaan 66-vuotiaana, kertoo BBC.

Morvan muisteli Twitterissä hänelle äänen antanutta miestä:

– En voi uskoa tätä. Täältä lavan reunalta: kiitos rakkaudesta, jota olet levittänyt kaikki nämä vuodet.

– Sinulla ja minulla oli hieno ura. Oli upeaa juhlia elämää musiikin avulla. Äänesi jää elämään. Soitetaan sitä kovaa kaikille.

Davisin tytär vahvisti Facebook-päivityksessään isänsä kuolleen.

– Hän teki ihmiset onnelliseksi naurullaan ja hymyllään, ja eritoten musiikkinsa kautta. Hän antoi maailmalle niin paljon. Antakaa hänelle vielä yhdet aplodit, Jasmin-tytär kirjoitti.

Milli Vanillin salaisuus alkoi paljastua, kun bändi oli esiintymässä Bristolissa. Kesken kappaleen heidän laulunsa katkesi samanaikaisesti taustamusiikin kanssa.

Toki ihmetystä oli herättänyt jo aiemmin se tosiasia, että siinä missä saksalaismiehet lauloivat levyillään lähes täydellistä englantia, eivät he vieraskielisissä haastattelutilanteissa saaneet usein sanaa suustaan.