Vesa Keskisen raastava piina jatkuu – perheen kotiinpaluu peruttiin viime hetkellä

Kyläkauppias Vesa Keskinen sai jälleen ikäviä tietoja Brasiliasta. Jane Keskisen ja lasten Marian ja Toivon piti palata Suomeen lauantaina. Paluu on jälleen kerran peruttu kiristyneiden koronarajoitusten takia.

Vesa Keskisen puoliso Jane Keskinen ja lapset Maria ja Toivo matkustivat Brasiliaan helmikuussa. Matkan syynä oli se, että Jane halusi olla tukemassa syöpään sairastunutta äitiään. Tarkoitus oli olla Brasiliassa kuukausi. Suomeen oli aikomus palata maaliskuun puolivälin paikkeilla.

Brasilian koronatilanne oli jo tuolloin katastrofaalinen. Vesa Keskinen arveli IS:n haastattelussa, että perhe joutuu ehkä olemaan Brasiliassa kesään saakka. Tuo ennustus on nyt toteutumassa.

Paluulennot on peruttu monta kertaa. Vesa Keskinen ehti jo iloita, että perhe lopulta palaa Suomeen ensi lauantaina. Tietoa perheen paluusta Vesa ei halunnut julkisuuteen, ettei lentokentällä synny mitään mediahässäkkää.

– Haluan olla yksin perheeni kanssa, Vesa Keskinen kertoi paluuta odotellessaan.

Keskiviikkona Vesa Keskinen sai tiedon, että lennot Brasiliasta on jälleen kerran peruttu.

– Tieto oli kova paikka. Epäinhimillinen tilanne, Vesa Keskinen sanoo.

– Olen ollut yli kolme kuukautta erossa perheestäni. Nyt raastaa sydäntä ja sielua aikuisella miehelläkin, Keskinen sanoo.

– On tuossa asiassa yksi hyvä puoli. Janen äiti on toipumassa syövästä, ja Jane on saanut olla äitinsä kanssa.

Jane, Maria ja Toivo Keskisen seuraava paluuyritys menee pitkälle kesäkuun puolelle. Brasilian koronatilanne on syynä siihen, että Lufthansa ei lennä sieltä Saksaan, mistä Keskisen perhe olisi jatkanut Suomeen, jos lento olisi toteutunut.

Tuoreimpien tietojen mukaan Brasiliassa on 16,3 miljoonaa ihmistä sairastunut koronaan ja kuolleita on 454 000.