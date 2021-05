Ariana Grande, 27, julkaisi ensimmäiset kuvat salahäistään – tällainen intiimi seremonia oli

Laulaja Ariana Grande avioitui toukokuun puolivälissä kiinteistönvälittäjä Dalton Gomezin kanssa intiimissä seremoniassa.

Poptähti Ariana Grande, 27, yllätti maailman toukokuun puolivälissä menemällä naimisiin salaisessa seremoniassa. Grande avioitui kiinteistömiljonääri Dalton Gomezin kanssa ”pikkuruisessa ja intiimissä” seremoniassa kotonaan Kaliforniassa. Paikalla oli vain noin 20 vierasta, eikä juhlista hiiskuttu etukäteen sanaakaan julkisuuteen.

Nyt Grande on julkaissut Instagramissa tunnelmallisia kuvia salahäistään. Kuvatekstissä laulaja paljastaa, että häitä vietettiin 15. toukokuuta.

Kuvissa Grande suutelee tuoretta puolisoaan ja tämä kaappaa laulajan syliinsä. Pari vaikuttaa tunnelmallisten otosten perusteella hyvin onnelliselta.

Voit katsoa kaikki kuvat klikkaamalla julkaisun oikeassa laidassa olevaa nuolta!

TMZ:n mukaan Granden ja Gomezin häitä vietettiin poptähden kotona Montecitossa. Samalla alueella asuu lukuisia muita maailmantähtiä sekä muun muassa prinssi Harry ja herttuatar Meghan.

Granden kuvat paljastavat, että hän oli pukeutunut tärkeänä päivänään Vera Wangin yksinkertaiseen, valkoiseen hääpukuun. Olkaimettoman puvun selkä oli avonainen ja laskostettu. Granden pitkät, tummat hiukset oli sidottu osittain kiinni ja niitä koristi valkoinen huntu ja siro rusetti.

Voguen mukaan Grande oli sopinut muotisuunnittelija Vera Wangin kanssa jo muutama vuosi sitten, että mikäli hän menisi naimisiin, suunnittelisi Wang hänen pukunsa. Gomez oli pukeutunut häihin Tom Fordin pukuun.

Grande paljastaa Voguelle, että pari sanoi toisilleen tahdon kynttilänvalossa. Granden isä Ed saattoi tyttärensä alttarille ja luovutti hänet Gomezille katosta riippuvien kukkien alla. Pari lausui toisilleen valansa kynttilöiden lepattaessa ja lupasi rakastaa toisiaan loppuun saakka. Mukana intiimeissä häissä oli myös Granden rakas koira Toulouse.

Myöhemmin tuore hääpari ja vieraat söivät illallista valkoisilla liinoilla vuorattujen pöytien ääressä. Illallistilaa koristivat lukuisat viherkasvit ja kynttilät ja siitä avautui näkymä ympäröivään luontoon. Vieraiden lämmikkeenä oli valkoisia lampaantaljoja.

Granden julkaisema kurkistus hänen intiimeihin häihinsä on saanut Instagramissa haltioituneen vastaanoton. Kuvista on tykätty nopeasti kymmeniä miljoonia kertoja ja niihin on kerääntynyt satojatuhansia kommentteja. Grande on yksi Instagramin seuratuimmista ihmisistä ja hänellä on peräti 237 miljoonaa seuraajaa.

Grande ja Gomez kihlautuivat viime joulukuussa, kun Gomez pujotti Granden sormeen valtavan, timanteilla ja helmillä koristellun sormuksen. Rakastunut pari ehti seurustella hieman yli vuoden ennen häitään.

Pari nähtiin ensi kertaa yhdessä helmikuussa 2020, kun he innostuivat suutelemaan ravintolassa Los Angelesissa. Viime keväänä he esiintyivät yhdessä musiikkivideolla. Grande ja Gomez eivät ole juuri puhuneet suhteestaan julkisuudessa, mutta Gomez on silloin tällöin vilahtanut poptähden Instagram-tilillä.

Gomez työskentelee luksuskiinteistöjen välittäjänä ja on kerännyt kaupoillaan muhkean miljoonaomaisuuden. Grande on yksi viime vuosien menestyneimmistä poptähdistä.