Laulaja Evelina, 26, paljastaa järkyttävän totuuden Instagramissa: ”Mua on seksuaalisesti ahdisteltu tuhansia kertoja”

Evelina kertoo Instagram-tilillään, että erilainen kouriminen, huutelu ja viestittely on hänelle hyvin tuttua. Hän kertoo tulleensa ahdistelluksi lukuisia kertoja.

Laulaja Evelina, 26, julkaisi keskiviikkona Instagramissa rehellisen kirjoituksen seksuaalisesta ahdistelusta ja omista kokemuksistaan. Evelinan mukaan häntä on ahdisteltu tuhansia kertoja eri tavoin.

– Mua on seksuaalisesti ahdisteltu elämäni aikana tuhansia kertoja. Tuhansia. Se on alkanu tosi nuorena, aiheuttanu paljon häpeää ja toiminut kuten sen ollaan tarkotettu toimivan: hiljentäen. Sitä on tapahtunut ennen mun uraa ja sitä on tapahtunut mun uran aikana. Se on ollu kommentteja, viestejä, koskettamista, lääppimistä, kourimista, groomaamista, huutelua. Tuhansia kertoja, laulaja kirjoittaa Instagramissa.

Evelina kertoo, että hän haluaa ottaa aiheeseen kantaa, sillä se koskettaa monia. Hän kertoo saaneensa aiheesta valtavan määrän erilaisia viestejä sen jälkeen, kun hän jakoi pari päivää sitten Instagram-tililään viestin, joka sisälsi seksuaalissävytteistä tekstiä.

– En odottanut, että se ois herättänyt mun lähipiiriä myöten niin paljon yllättyneisyyttä, kyselyä siitä et ”kirjoittaako joku oikeesti noin” – mulle ja todella monelle muulle toi on asia johon on totuttu. Täysin väärin, täysin järjetöntä, Evelina toteaa.

Evelinan mukaan suuri osa hänen saamistaan viesteistä sisälsi pöyristyneitä emojeita, kertomuksia ihmisten omista kokemuksista sekä tsemppiterveisiä. Mukana oli hänen mukaansa kuitenkin myös viestejä, joissa asiaa vähäteltiin.

– Sain DM:n (viestin) jakamisesta viestejä miehiltä, joissa oltiin sitä mieltä, että tää on vaan läppää. Viestejä miehiltä, joissa kerrottiin mulle, että toi on vaan flirttailua. Viestejä, joissa vähän selitettiin tytölle, miten julmasti kiusaakaan viestejä lähettänyttä miestä.

Evelinan mukaan häntä muistutettiin myös siitä, että miesten lisäksi myös naiset voivat ahdistella. Hän kertoo tiedostavansa asian.

– Kaikki uhrit ansaitsee tuntee olonsa niin kuulluks, että olo tuntuu turvalliselta jakaa omia kokemuksia ja hakea apua ja tukea. Jos tää kuitenkin mainitaan ainoastaan sillon, ku puhutaan miesten haitallisesta ja uhkaavasta käytöksestä, se vie sillon tilaa kummaltakin keskustelulta.

– Mun kokemista tuhansista kerroista KAHDESTI tekijä on ollu nainen.

Kirjoituksensa lopuksi Evelina muistuttaa, ettei julkisen ammatin pitäisi koskaan olla syy tai oikeutus ahdistelulle.

– Ystäväni laittoi sanoiksi pohdinnan julkisuudesta ja ”kyllä se pitää kestää kun on sen ammatin valinnu” -huutelusta: mikä on se seuraajamäärä joka automaattisesti purkaa ihmisen oikeuden koskemattomuuteen? hän näpäyttää.

Evelina nousi julkisuuteen The Voice of Finland -laulukilpailun ensimmäiseltä tuotantokaudelta vuonna 2011. Hän oli tuolloin vasta 16-vuotias. Sittemmin Evelina on luonut menestyneen uran ja noussut yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista.

Evelinan kirjoitus on kerännyt valtavasti tukea ja kommentteja. Muun muassa Benjamin Peltonen ja Anna Abreu ylistävät laulajaa. Moni myös kiittelee Evelinaa siitä, että hän nosti aiheen esille.

– Juuri näin! EI hiljaisuudelle!! eräs kommentoija toteaa.

– Tärkee asia! Kiitos että puhut tästä, toinen kiittelee.

Moni kommentoija on kokenut samaa kuin Evelina. Instagram-käyttäjät kertovat julkaisun kommenteissa, että erilainen ahdistelu on heillä ikävä kyllä heillä hyvin tuttua.

– Kenenkään ei pitäisi kokea tuommoista häirintää ja tuo on väärin ketään ei saa tehdä tuommoista. Monet naiset ovat hirveästi kärsineet seksuaalista häirintää!

– Tää on niin totta, että itkettää.

– Mua ahdisteltiin alaikäisenä ja vähän myöhemminkin, kun kuulemma vielä näytin alaikäiseltä.