Viivi Altonen avautuu väleistään Lola Odusogaan: Miss Suomi -kisan aikaan tapahtui käänne, joka iski syvälle ihon alle – ”Menee jo vähän kiusaamisen puolelle”

Lola Odusoga on Viivi Altosen mukaan kommentoinut muun muassa hänen hymyään ja luonnettaan. Se tuntuu hallitsevasta Miss Suomesta häkellyttävältä, koska hän on ihaillut missikonkaria pitkään.

Hallitseva Miss Suomi Viivi Altonen vastasi keskiviikkona seuraajiensa kysymyksiin Instagramin tarinoissa ja avautui samalla väleistään missikonkari Lola Odusogaan.

Altosen seuraajat kysyivät, miltä hänestä on tuntunut olla Odusogan silmätikkuna. Altonen vastasi kysymykseen ja kertoi, että on ihaillut Odusogaa pitkään, joten asia on tuntunut hänestä pahalta.

IS:n tavoittama Altonen vahvistaa, että hänen ja Odusogan välit eivät ole parhaimmat mahdolliset. Altosen mukaan Odusoga on kirjoitellut hänestä ilkeästi jo missikisojen aikana. Altonen kruunattiin syyskuussa 2020.

– Koko missikisojen ajan se oli tosi systemaattista. Minusta tuntui, ettei hän pitänyt minusta. Se on surullista, en tiennyt, mistä se johtui, koska emme olleet koskaan tavanneet, Altonen kuvailee.

Altonen sanoo, että tilanteesta tekee erikoisen se, että Odusoga oli erittäin kannustava häntä kohtaan Miss Suomi -kilpailun alkutaipaleella.

– Kun hain kilpailuun, hän laittoi minulle viestiä ja toivotti onnea kilpailuun ja sanoi, että olen varmaan vahvoilla. Olimme siis hyvissä väleissä alkuun. Sitten hän käänsi jossain vaiheessa takkinsa, Altonen sanoo.

Altosen mukaan Odusogan kirjoittelu meni jo Miss Suomi -kisan aikaan henkilökohtaisuuksiin.

– Hän on kommentoinut, että pelaan psykologista peliä, ettei hymyni ole missimäinen, etten ole ystävällinen ja että minun pitäisi näyttää sydämellisyyttä, jos minulla sellaista on. Hän myös ilmaisi, ettei ole tyytyväinen voittooni. Minusta ne tuntuivat aina todella henkilökohtaisilta, Altonen kuvailee.

– Hän kirjoitti aina tosi henkilökohtaisia kommentteja minuun liittyen, kun muut tytöt saivat rakentavaa palautetta, Altonen kertoo.

Kaksikko tapasi Altosen mukaan ohimennen toisensa lokakuussa eräässä tapahtumassa, mutta he eivät ehtineet Altosen mukaan juurikaan jutella. Kyseessä oli Altosen mukaan ensimmäinen kerta, kun he tapasivat toisensa.

Koko sotku häkellyttää Altosta, koska hän kertoo ihailleensa Odusogaa aina. Hän ei osaa arvioida, mikä on johtanut tilanteeseen.

– En osaa sanoa, ehkä hän on kuullut jostain juttuja minusta, minkä perusteella hän on tuota mieltä. En todella tiedä, Altonen sanoo.

– Kaikista ei voi tykätä eikä minusta kaikkien tarvitse tykätä, mutta nuo menee jo vähän kiusaamisen puolelle.

Altonen oli huomannut myös sen, että Odusoga kommentoi äskettäin Iltalehden haastattelussa uutta Miss Suomi All Stars -kautta, ja otti samalla kantaa Altosen vuonna 2015 saamaan rattijuopumustuomioon.

– Taas on pistetty kaikki villit säännöt uusiksi, niin kuin viime vuonnakin jo, Lola naurahtaa viitaten Viivi Altosen rattijuopumustuomioon, Iltalehdessä kirjoitettiin.

Altosta harmittaa, että Odusoga oli nostanut asian esiin haastattelussa.

– Minulla ei ole rikosrekisteriä eikä koskaan ole ollutkaan. Minulle on tullut sakot, ja siinä se. En näe muuta pointtia nostaa asiaa esiin kuin pahansuopuus. Harmittaa, kun hän kouluttaa myös muita missejä, itse ainakin haluan luoda positiivista ilmapiiriä, Altonen sanoo.

Altonen korostaa, että muut missit ovat olleet hänen tukenaan, eikä hän halua haastaa riitaa Odusogan kanssa.

– Minulla ei ole tarvetta julkisesti tapella. Halusin kuitenkin rehellisesti vastata Instagramissa, että ei se kivalta tunnu, että hän kirjoittaa minusta tällaisia. Se voi mustamaalata myös minun imagoani, jos puhuu asioita, jotka ei ole totta. En esimerkiksi kutsuisi itseäni sydämettömäksi ihmiseksi, Altonen toteaa.

IS yritti tavoittaa Lola Odusogaa useita kertoja tuloksetta kommentoimaan välejään Viivi Altoseen.