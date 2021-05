Onko tässä historian järisyttävin Masked Singer -paljastus? Entinen Playboy-tähti tipahti penkiltä, kun naamion alta paljastui kaikkien aikojen yllätys

Yhdysvalloissa nähtiin yksi kaikkien aikojen Masked Singer -yllätyksistä, kun panelisti Donnie Wahlberg onnistui huiputtamaan vaimoaan totaalisesti.

Yhdysvaltojen Masked Singer -ohjelmassa nähtiin yksi kaikkien aikojen yllättävimmistä paljastuksista, kun kukoksi naamioituneen hahmon alta paljastui laulaja ja näyttelijä Donnie Wahlberg, 51.

Yllätys oli melkoinen siksi, että Wahlbergin vaimo, näyttelijä ja entinen Playboy-tähti Jenny McCarthy istuu ohjelman paneelissa, eikä hän tunnistanut omaa puolisoaan koko kauden aikana. Paneelissa ovat McCarthyn lisäksi Robin Thicke, Ken Jeong, Nicole Scherzinger ja vierailevana tähtenä Darius Rucker.

Kun Wahlberg otti maskin pois ja paljasti todellisen henkilöllisyytensä, McCarthy meni niin shokkiin, että tipahti kirjaimellisesti penkiltään.

– Polveni menivät aivan heikoiksi ja tipahdin maahan. Tärisen varmaan tunnin tuon jälkeen! McCarthy kertoi Entertainment Tonight -julkaisulle.

Voit katsoa videon paljastuksesta alta.

Yllätys onnistui niin täydellisesti siksi, että Wahlberg teki kaikkensa peitelläkseen totuutta. Hän muun muassa uskotteli olevansa tv-sarjansa Blue Bloodsin kuvauksissa toisella puolella maata, vaikka oli todellisuudessa samassa studiossa odottamassa esiintymisvuoroaan.

– Minun täytyy selittää muutama asia, ennen kuin tuomitsette minut! Ensinnäkin hän huijasi minua niin, että hän soitti videopuhelun Masked Singerin takahuoneesta ja väitti olevansa Blue Bloodsin kuvauksissa roolihahmokseen pukeutuneena, McCarthy ihmettelee.

– Tai sitten hän saattoi julkaista kuvan New Yorkista ja kertoi olevansa siellä. Aivoni eivät vain yhdistäneet näitä asioita ollenkaan, McCarthy nauraa.

Jenny McCarthy ja Donnie Wahlberg menivät naimisiin vuonna 2014.

New Kids on the Block -yhtyeestä jo teininä julkisuuteen ponnahtanut Wahlberg toteaa vaimonsa puolustukseksi, että hänen valtava asunsa esti häntä liikehtimästä lavalla samaan tapaan kuin yleensä.

Hän myös kertoo muuttaneensa ääntään mahdollisimman paljon laulaessaan.

– En kyennyt liikkumaan niin kuin normaalisti liikun lavalla. Pyöritin vähän lantiota ja takapuolta, mutta minulla oli iso pyrstö, joka painoi noin 5 kiloa, ja kukon pää, joka painoi varmaan toiset reilu 12 kiloa, Wahlberg sanoo.

– Liikkeeni eivät varmasti olleet sellaiset, että hän olisi voinut tunnistaa miehensä niistä, hän naurahtaa.