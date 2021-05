Nick Cannonin, 40, huhutaan saavan pian seitsemännen lapsensa – ainakin kaksi naista raskaana, edellinen lapsi syntyi vain muutama kuukausi sitten

Masked Singer Usa -ohjelmaa juontavan Nick Cannonin odotetaan saavan tänä vuonna seitsemännen lapsensa. Erikoisen kuviosta tekee se, että huhujen mukaan useampi nainen on hänelle raskaana.

Artisti ja juontaja Nick Cannon, 40, on joutunut Yhdysvalloissa melkoisen huhumyllyn keskelle. Cannonin arvellaan nimittäin saavan pian seitsemännen lapsensa, joka olisi jo hänen neljäs lapsensa puolen vuoden sisään.

Kaikki sai alkunsa joulukuussa, kun Cannonille satoi onnitteluja entisen Miss Arizonan Brittany Bellin synnytettyä hänelle tyttären. Powerful Queen -niminen tytär oli Cannon neljäs lapsi, sillä hänellä on Bellin kanssa myös 3-vuotias poika nimeltä Golden ja10-vuotiaat kaksoset entisestä avioliitostaan laulaja Mariah Careyn kanssa.

Neljännen lapsensa joulukuussa maailmaan saattaneen Cannonin perhetilanne nousi tapetille uudelleen heti alkuvuodesta, kun Cannonin kerrottiinkin odottavan kaksospoikia, eli viidettä ja kuudetta lastaan, DJ:nä työskentelevän tyttöystävänsä Abby De La Rosan, 30, kanssa. De La Rosa vahvisti huhtikuussa, että Cannon todella on lasten isä.

Pari myös poseerasi onnellisina Instagramissa, ja De La Rosa esitteli Cannonin vierellä pyöristyvää vauvavatsaansa.

Nyt muun muassa Daily Mail ja Metro uutisoivat, että Cannon olisikin odottamassa vielä seitsemättä lastaan mallina työskentelevän Alyssa Scottin kanssa. Lapsi olisi hänen seitsemäntensä ja kaiken kaikkiaan neljäs, jota Cannon odottaa puolen vuoden sisään.

Huhut lapsesta mallikaunottaren kanssa roihahtivat liekkeihin, kun Alyssa Scott poseerasi sosiaalisessa mediassa alastomana vauvavatsaansa esitellen. Hän oli kirjoittanut kuvaa ”Zen S. Cannon”, joka oli fanien mielestä viittaus Nick Cannoniin.

Huhut ottivat lisää kierroksia, kun eräs fani kirjoitti Scottin kuvaan, että ”olet upea ja sinä ja Nick saate kauniita lapsia”. Scott vastasi yhdysvaltalaislehtien mukaan kiitellen, eikä kiistänyt Cannonin osuutta syntymättömään lapseen. Moni fani kysyi myös suoraan, onko Cannon lapsen isä, johon Scott vastasi salaperäisesti sydänhymiöillä.

Lisäksi The Sunin mukaan Cannon ja Scott on nähty treffeillä, sillä ainakin lokakuussa heidät bongattiin viettämässä iltaa Malibussa. Scott on myös Cannonin vaatemalliston malli, joten he tuntevat toisensa pitkältä ajalta.

Cannon ei ole vielä vahvistanut tai kiistänyt huhuja yhdysvaltalaislehdille.

Nick Cannon ja Mariah Carey lastensa Monroen ja Moroccanin kanssa vuonna 2018.

Masked Singer USA -ohjelmaa juontavan Cannonin suhdekuviot ovat herättäneet huomiota jo aiemminkin. Kun Brittany Bell alkoi kesäkuussa 2020 odottaa Cannonin ja hänen tytärtä, oli Cannon vielä suhteessa Victoria’s Secret -mallina tunnetun Jessica Whiten kanssa.

Cannon ei ole kertonut olevansa polyamorinen, mutta avasi ajatuksiaan rakkauselämästään podcastissa vuonna 2019.

– En varmaan kykene olemaan koskaan enää vain yhden naisen kanssa. Se olisi vaikeaa minulle. Tein sen kerran jo avioliitossa. Olin silloin todella uskollinen, hän kertoi tuolloin.

– Erollamme ei ollut mitään tekemistä uskottomuuden kanssa. Tiesin kuitenkin, etten mene enää koskaan naimisiin. Kun pääsin siitä irti, tajusin, ettei se ole minun juttuni, hän kuvaili.

Cannonin tunnetuin ex-rakas on laulajatähti Mariah Carey, jonka kanssa hän oli naimisissa vuosina 2008–2014.