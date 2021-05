Marilyn Mansonista tehtiin pidätysmääräys – poliisi tutkii härskiä käytöstä lavalla

Marilyn Mansonia vaaditaan pidätettäväksi New Hampshiressa, Yhdysvalloissa. Paikallinen poliisi julkaisi asiasta poikkeuksellisesti tiedotteen Facebookissa.

Laulaja Marilyn Mansonin eli Brian Warnerin kohukierre jatkuu. Laulajasta on tällä hetkellä pidätysmääräys. Asiasta uutisoivat muun muassa The Independent ja Fox.

Mansonin pidätysmääräys juontaa juurensa vuoteen 2019, jolloin hänen epäillään sylkeneen ja ”ampuneen räkää” rajusti videokuvaajaa päin keikkansa aikana. Manson on saanut tapauksen johdosta ainakin kaksi syytettä lievästä pahoinpitelystä.

Mansonista tehtiin välitön pidätysmääräys tämän viikon tiistaina, sillä hän ei ole paikallisen poliisin julkaiseman tiedotteen mukaan vastannut viranomaisten tutkintapyyntöihin millään tavalla. Mansonin saamien syytteiden mahdollisena rangaistuksena on poliisin mukaan maksimissaan vuoden vankeus ja 2 000 dollarin sakot.

– Herra Warnerista on tehty pidätysmääräys. Hänen edustajansa ja asianajajansa ovat olleet tietoisia asiasta jo jonkin aikaa, eivätkä he ole tehneet mitään palatakseen New Hampshireen ja vastatakseen syytteisiin, poliisi tiedotti Facebookissa.

Paikalliset viranomaiset julkaisivat asiasta julkisen tiedotteen, sillä vireillä oleva pidätysmääräys on herättänyt runsaasti kiinnostusta Mansonin äskettäisten kohujen takia. Viranomaiset korostavat tiedotteessaan, ettei kyseinen pidätysmääräys liity seksuaalirikoksiin, joista Mansonia myös epäillään.

Turoe pidätymsääräys sai alkunsa, kun keikalle palkattu videokuvaaja joutui Mansonin silmätikuksi kesken esityksen New Hampshiressa elokuussa 2019. People-lehden mukaan kaksi konserttivierasta ja paikalla ollut vartija ovat todistaneet, että Mansonin käytös oli hyökkäävää ja asiatonta. He näkivät Mansonin sylkevän ja ”ampuvan räkäänsä” naispuoleista videokuvaajaa päin.

– Hän syljeskeli joka paikkaan, ja yhdessä vaiheessa sylkeä lensi kameraan, joten kuvaaja pyyhki sen ärsyyntyneenä pois. Manson huomasi sen, ja jatkoi tahallaan syljeskelyä, People-lehdelle kerrotaan.

– Luulen, että viimeinen pisara oli se, kun Manson tuli mahdollisimman lähelle ja tähtäsi räkänsä naiseen kameran sijaan. Hän tuohtui ja ryntäsi pois, mutta Manson vain nauroi, todistajat kuvailevat.

Mansonin asianajaja Howard King kertoi People-lehdelle, että videokuvaaja vaatii 35 000 dollaria kameratekniikkansa tärvelemisestä.

– Ei ole mikään salaisuus, että Marilyn Manson on provokatiivinen keikoillaan, varsinkin kameran edessä. Saimme videokuvaajalta yli 35 000 dollarin korvauspyynnön, koska pieni määrä sylkeä osui hänen käteensä. Emme koskaan saaneet vastausta, kun pyysimme todisteita. Koko syyte on absurdi, asianajaja sanoo People-lehdelle.

Manson on ollut viime ajat todellisessa alamäessä. Viime viikolla Mansonin entinen avustaja Ashley Walters teki laulajasta rikosilmoituksen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, häirinnästä ja pahoinpitelystä.

Yhteensä yli 16 naista on nostanut vastaavia syytteitä Mansonia kohtaan.