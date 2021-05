Mervi Kallio, 44, avautuu Annassa päätöksestään olla tekemättä lapsia – ”Olen toki miettinyt, kadunko myöhemmin”

Mervi Kallio kertoo Anna-lehdessä, että hänelle ei ole koskaan tullut varsinaista vauvakuumetta.

F1-kasvo Mervi Kallio, 44, avautuu tuoreen Anna-lehden kansihaastattelussa vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan. Kallio on ollut yhdessä miehensä Jonin kanssa jo 30 vuotta.

Kallio kertoo Anna-lehdessä, ettei pariskunta koskaan ole tehnyt ehdotonta päätöstä siitä, haluavatko he lapsia vai eivät.

– Elämä on mennyt eteenpäin, eikä sopivaa aikaa ehkä vain ole tullut eteen. Viime aikoina olemme puhuneet paljon siitä, että meidän on hyvä olla kaksin, Kallio sanoo Annassa.

– Minulle ei ikinä tullut vauvakuumetta, vaikka rakastan lapsia. Olen kuuden lapsen ylpeä ja onnellinen kummitäti. Se riittää, Kallio perustelee haastattelussa.

Kallio kertoo haastattelussa arvostavansa suuresti äitiään, joka ei ole hänen mukaansa koskaan kysynyt, aikooko pari hankkia lapsia.

– Olen toki miettinyt, kadunko vapaaehtoista lapsettomuuttamme myöhemmin. Joskus pohdin, miten suurta iloa isovanhemmuus tuottaisi omalle äidilleni, sillä olen vanhempieni ainoa lapsi. Mutta ei perheenlisäystä voi hankkia varmuuden vuoksi tai siksi, että joku toinen ilahtuisi, Kallio muistuttaa Annassa.

Kallio on ollut Joni-puolisonsa kanssa yhdessä teini-iästä asti. He juhlistivat 14. hääpäiväänsä joulukuussa, jolloin he julkaisivat romanttisen yhteiskuvan Lapista.

Parin arki on normaalisti hyvin hektistä, sillä Kallio matkustaa jopa 200 päivää vuodessa työnsä vuoksi.

Kallio kertoi IS:lle kesällä, että koronapandemia muutti hänen arkeaan roimasti. Koronavuoden aikana kiireisellä formulatoimittajalla on jäänyt aikaa parisuhteelle aiempaa enemmän. Avioparikin on ehtinyt viettää yhteistä aikaansa liikkuen ja urheillen.

– Tykkäämme treenata myös yhdessä, joten nyt on ollut aikaa tennikselle ja golfille sekä myös ystävien tapaamiselle. Nämä ovat tietysti aivan ihania asioita, Kallio kertoi IS:lle kesällä.

Kallio työskenteli ennen urheilutoimittajan uraa lentoemäntänä, joten hän tottui liikkuvaan työhön jo silloin. Nykyään hän on MTV:n suosittu Formula 1 -kasvo, jota nähdään niin F1-lähetyksissä kuin Tulosruudussakin.