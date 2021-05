Vuosi Kirsi Westerlundin kuolemasta – Kurre-puoliso julkaisi riipaisevan blogikirjoituksen

Kurre Westerlund muistelee rakasta vaimoaan tuoreessa blogikirjoituksessaan. Kirsi Westerlund kuoli tasan vuosi sitten pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

Entinen Miss Suomi Kirsi Westerlund kuoli tasan vuosi sitten vain 50-vuotiaana. Westerlundilla oli todettu marraskuussa 2017 harvinainen sarkooma eli tukikudossyöpä.

Keskiviikkona Westerlundin leski, laulaja Kurre Westerlund julkaisi vaimonsa kuoleman vuosipäivän kunniaksi koskettavan blogikirjoituksen. Tekstissä Westerlund kertoo surustaan ja siitä, miten hän on selvinnyt ensimmäisestä vuodesta ilman vaimoaan.

– On kulunut vuosi Kirsin lähdöstä. Vuoden jokainen päivä on nyt eletty, kaikki vuodenajat käyty läpi. Aluksi eteenpäin pääsi vain hetki kerrallaan, tuskallisesta minuutista toiseen. Hiljalleen suru on alkanut muuttaa muotoaan, Westerlund kirjoittaa.

Westerlundin mukaan on yllättävää, miten nopeasti vuosi on lopulta kulunut. Hän uskoo sen johtuneen siitä, että hän on ”upottanut itsensä työhön”.

– Olen täyttänyt päivät tekemisellä aamusta iltaan. Kun viettää suurimman osan valveillaoloajasta hoitaen työasioita, ei ehdi ajatella niin paljon muuta, Westerlund kertoo blogissaan.

Vaimonsa kuoleman vuosipäivänä Westerlund haluaa kunnioittaa yhteisiä muistoja ja niitä hetkiä, joista pari sai nauttia perheensä kanssa. Kirsi Westerlundia jäivät Kurren lisäksi kaipaamaan myös parin kaksi lasta, parikymppinen Bella ja 18-vuotias Rock.

– Kauniit muistot elävät ikuisuuksiin. Kirsi jätti vahvat ja hyvin kauniit muistot kaikesta yhdessä koetusta. Kaikista hienointa ovat kolme yhteistä lasta. Heistä kahden, rakkaiden Bellan ja Rockin, kanssa saan jatkaa yhteistä matkaa, Westerlund kertoo blogissaan.

Parin esikoispoika kuoli vain muutaman päivän ikäisenä vuonna 1998.

Westerlundien Bella-tytär pääsi ylioppilaaksi viime kesänä.

Kurre Westerlund kertoo blogissaan, että hän päätti hiljassain saattaa loppuun pitkäaikaisen suunnitelmansa. Hän kertoo tehneensä vaimonsa muistoksi englanninkielisen version Sä jäät mun uniin -kappaleesta. Westerlund julkaisi kappaleen viime kesänä pian vaimonsa kuoleman jälkeen.

Westerlund kertoo nyt blogissaan, että kappale oli tarkoitus tehdä englanniksi jo aiemmin, mutta suunnitelma jäi toteuttamatta. Englanninkielisessä kappaleessa Westerlund laulaa muun muassa siitä, miten kipu ja kärsimys ovat poissa ja läsnä on lopullinen rauha.

– Suomen kielellä eletään sitä tuskaa ja kaipuuta, kun hän on juuri lähtenyt ja jättänyt meidät, mutta on edelleen unissani. Englanninkielisessä versiossa Kirsi on jo enkeli, mutta hän käy täällä enkelinä antamassa voimaa, laulaja selittää blogissaan.

Kirjoituksensa lopuksi Westerlund toteaa, että elämä vaimon kuoleman jälkeen on välillä helpompaa, välillä vaikeampaa. Päivät vaihtelevat, mutta hiljalleen suru muuttaa muotoaan.

– Eivät suru ja kaipaus koskaan katoa, mutta niiden kanssa on hiljalleen helpompi elää ja kantaa niitä mukanaan. Tältä tuntuu tänään, kun siitä toukokuisesta päivästä on kulunut vuosi.