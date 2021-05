Piers Morgan tylytti nolla pistettä saanutta viisuedustajaa rajusti Twitterissä – euroviisujen jumboksi jääneeltä laulajalta napakka vastaisku

Piers Morgan ei innostunut Britannian viisukappaleesta.

Laulaja James Newman koki kovan kohtalon euroviisuissa. Britanniaa viisuissa edustaneen laulajan pistesaalis oli pyöreä nolla. Embers-kappale ei saanut lainkaan pisteitä jurylta tai yleisöltä.

Newman itse suhtautui yleisöä kohauttaneeseen tilanteeseen tyynesti ja laulaja on saanut viime päivinä roimasti kannustusviestejä sosiaalisessa mediassa. Teräväkielinen juontaja Piers Morgan ei kuulu Newmanin kannattajiin, vaan Morgan tylyttää Britannian viisuedustajaa rajusti Twitterissä.

– Britannia ei jäänyt nollille viisuissa jonkun synkän Brexit-koston takia. Saimme nolla pistettä, koska meillä oli surkea kappale, jonka esitti surkea laulaja, jonka esitys oli surkea. Piste, Morgan laukoo.

Piers Morganin ärhäkkä viesti on noussut otsikoihin Britanniassa ja Twitterissä hämmästellään, miksi Morgan haluaa tietentahtoen loukata James Newmania. Morganin Twitter on täyttynyt kommenteista, joissa huomautetaan, että surkeasta pistesaldosta huolimatta Embers on Britannian paras viisukappale vuosikausiin.

Morganin kritiikki on kantautunut myös James Newmanin korviin. Newman vastasi Morganille Twitterissä napakalla viestillä.

– Hei Piers, harmi ettet pitänyt kappaleesta. Ainakaan en rynnännyt pois lavalta, Newman sivaltaa.

Laulaja viittaa viestissään maaliskuussa Good Morning Britain -aamutv:ssä sattuneeseen tilanteeseen, jonka uskotaan johtaneen lopulta Piers Morganin potkuihin.

Morgan syytti Oprah Winfreyn haastattelussa itsetuhoisuudestaan puhunutta herttuatar Meghania valehtelijaksi.

– Olen pahoillani, mutta en usko sanaakaan, mitä hän (Meghan) sanoi. En luottaisi häneen, vaikka hän lukisi säätiedotusta, Morgan sanoi ohjelmassa.

Kun Morganin juontajakollega Alex Beresford yritti keskustella lähetyksessä Morganin kanssa tämän Meghania koskevista puheista, Morgan pomppasi ylös tuoliltaan ja lähti studiosta ovet paukkuen.

Piers Morgan ja James Newman ovat brittilehtien mukaan ajautuneet Twitter-riitaan viisuihin liittyen.

– Olisit säästänyt meidät tuskalta, jos olisit rynnännyt lavalta pois, Morgan vastaa Newmanille.

James Newman julkaisi euroviisufinaalin jälkeen tunteikkaan viestin, jossa hän kuvaili kokemuksen olleen ikimuistoinen, vaikka menestystä viisuissa ei tullutkaan.

– Haluan keskittyä tämän uskomattoman kokemuksen positiivisiin puoliin. Seisoin lavalla ja lauloin oman kappaleeni sadoille miljoonille ihmisille, Newman kirjoitti.

Katso alta James Newmanin esitys viisufinaalissa:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.