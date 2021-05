Näyttelijätähti Glenn Close vietti lapsuutensa uskonnollisessa ”kultissa” – avautuu tv:ssä kammottavista kokemuksistaan

Hollywood-tähti Glenn Close sanoo uskonnollisessa järjestössä vietetyn lapsuuden jättäneen häneen syvät jäljet.

Näyttelijä Glenn Close, 74, on yksi Hollywoodin menestyneimmistä näyttelijöistä. 70-luvulla näyttelemisen aloittanut Close on tehnyt mittavan uran tv:ssä, elokuvissa ja teatterissa, mutta tähden lapsuus oli hyvin poikkeuksellinen. Closen perhe kuului uskonnolliseen MRA -järjestöön, jonka näyttelijä sanoo aiheuttaneen hänelle syviä traumoja.

Close avautuu lapsuudestaan hengellisessä yhteisössä The Me You Can’t See -dokumenttisarjassa, jossa hän sanoo lapsuuden ja nuoruuden kokemusten vainoavan häntä yhä tänä päivänäkin. Close kuvailee yhteisön olleen ”kultti”, joka kontrolloi ihmisten elämää.

– Kuuluin seitsenvuotiaasta 22-vuotiaaksi asti MRA-yhteisöön. Se oli käytännössä kultti. Oli paljon sääntöjä ja kontrollointia, näyttelijä kuvailee ohjelmassa Entertainment Weeklyn mukaan.

Glenn Closen isä kiinnostui MRA-järjestöstä 50-luvulla ja lopulta koko perhe muutti järjestön päämajaan Sveitsiin. Close kuvailee muistavansa lapsuudestaan äärimmäisen tiukan kurin ja lukuisat säännöt, joita hänen piti noudattaa.

Close sanoo kokevansa, että häneltä riistettiin vapaus. Hän ei saanut kertoa omia mielipiteitään tai tehdä mitä halusi, vaan hänen piti noudattaa kaikkia järjestön toiveita tismalleen.

Aiheesta puhuminen on näyttelijälle yhä vaikeaa, sillä hän kyynelehtii ohjelmassa kertoessaan kokemuksistaan.

– Kaikki mitä halusit tehdä itsesi hyväksi nähtiin itsekkäänä tekona. Emme koskaan käyneet missään lomamatkoilla tai luoneet muistoja mistään muusta kuin järjestössä olemisesta, joka oli aivan kauheaa, Close sanoo.

Insider-lehden mukaan MRA (Moral Re-Armament) perustettiin vuonna 1938 ja järjestössä painotettiin neljää ”absoluuttista totuutta” eli rehellisyyttä, puhtautta, epäitsekkyyttä ja rakkautta.

Glenn Close murtuu ohjelmassa kyyneliin puhuessaan lapsuutensa traumaattisista kokemuksista.

Close kuvailee ”paenneensa” järjestöstä 22-vuotiaana ja kokeneen hirvittävää syyllisyyttä lähdöstään vuosien ajan.

Näyttelijä sanoo lapsuuden kokemusten heijastuneen aikuisiällä etenkin hänen ihmissuhteisiinsa. Kolme kertaa naimisissa ollut näyttelijä sanoo olevansa hyvin surullinen, että liitot päättyivät eroon.

– On uskomatonta, miten niin nuorena koetuilla asioilla voi olla yhä tuhoisa vaikutus. Kultin aiheuttaman henkisen ja psykologisen romahduksen takia en ole onnistunut ihmissuhteissani. En ole löytänyt elämänkumppania ja olen pahoillani siitä.