Tv:stä tuttu miljonääri järjesti poikkeuksellisen ylelliset syntymäpäiväjuhlat – jopa Kim Kardashian häkeltyi vieraille jaetusta luksuslahjasta

Scott Disick järjesti tyylilleen uskolliset syntymäpäiväjuhlat. Hän täytti 38 vuotta.

Keeping up with the Kardashians -tosi-tv-ohjelmasta tuttu Kourtney Kardashianin ex-mies Scott Disick juhlisti maanantaina 38-vuotissyntymäpäiviään. Daily Mailin mukaan kyseessä eivät olleet aivan tavalliset synttäribileet, sillä Disickin tyylille uskollisesti juhlissa nähtiin monta poikkeuksellista spektaakkelia.

Juhlat oli järjestetty vain läheisimmille ystäville ja perheenjäsenille. Mukana oli myös Disickin uusi tyttöystävä, 19-vuotias Amelia Hamlin. Juhliin oli kutsuttu niin ikään Disickin ex-puoliso Kourtney Kardashian, 42, ja hänen siskonsa Khloé Kardashian ja Kim Kardashian.

Kourtney Kardashian (keskellä) osallistui ex-miehensä syntymäpäiväjuhlilla siskojensa Kim Kardashianin (vasemmalla) ja Khloé Kardashianin kanssa. Kuva vuodelta 2019.

Lehtitietojen mukaan Disick muun muassa jakoi vierailleen timantein koristeltuja Rolex-kelloja. Kim Kardashian hämmästeli saamaansa lahjaa Instagramin Tarinoissaan.

– Olen varma, että haluatte nähdä, mitä Scott jakoi lahjaksi vierailleen. Haluan, että näette tämän, en ole koskaan kuullut tällaisesta, Kim Kardashian hämmästeli ja esitteli videolla timanttikelloja.

Kellojen lisäksi vieraille oli tarjolla kultaisia rannekoruja ja timantein koristeltuja kaulakoruja.

– Näin lordi hoitaa hommat. Olen pahoillani, että muut jakavat karkkia ja minä timantteja, Disick totesi Daily Mailin mukaan omassa Instagramissaan.

Scott Disick esittelee Instagramissaan usein ylellistä elämäntyyliään, kuten autokokoelmaansa ja yksityiskonettaan. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 40 miljoonaa dollaria.

Juhlissa tarjoiltiin Disickin suosikkipikaruokaa, muun muassa kanaa ja churroja. Pihalla päivysti joukko turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa, jotka varmistivat, ettei luksusjuhliin päässyt kutsumattomia vieraita.

Yksi ahkerimmin juhlista kuvia ja videoita julkaissut oli Disickin tyttöystävä Amelia Hamlin. Amelia on Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjasta tutun Lisa Rinnan ja näyttelijä Harry Hamlinin tytär.

Tuore pariskunta muun muassa suukotteli toisiaan Instagramin tarinoissaan juhlahumun keskellä ja esitteli juhlissa tarjolla ollut syntymäpäiväkakkua.

Amelia Hamlin (yllä olevassa kuvassa) on tapaillut Scott Disickiä jo jonkin aikaa.

Disickillä on kolme lasta pitkäaikaisen ex-kumppaninsa Kourtney Kardashianin kanssa. Kardashian ja Disick olivat yhdessä yhdeksän vuotta, mutta he erosivat vuonna 2015.

Amelia Hamlin ja Scott Disick ovat pitäneet yhtä viime syksystä asti. Kuvassa pariskunta hakemassa illallista Malibussa.

Disickin ja Amelia Hamlinin on puolestaan kerrottu tapailevan viime syksystä lähtien. Myös Kourtney Kardashianilla on uusi rakas, sillä hän vahvisti äskettäin suhteensa Blink-182-yhtyeestä tuttuun rumpaliin Travis Barkeriin.