Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin suhdehuhut käyvät kuumina – tuoreista kuvista paljastui hellyttävä yksityiskohta, joka pisti fanien silmään

Ben Affleck kuvattiin Jennifer Lopezin Miamin-huvilan terassilla ranteessaan tuttu kello, jota hän käytti jo lähes 20 vuotta.

Näyttelijä Ben Affleckin, 48, ja poptähti Jennifer Lopezin, 51, suhdehuhut ovat olleet jo pitkään Hollywoodin ykköspuheenaihe. Epäilykset 2000-luvun seuratuimman parin yhteen paluusta roihahtivat valloilleen Lopezin erottua kihlatustaan Alex Rodriguezista.

Nyt fanien leikkisästi ”Benniferiksi” nimeämän kaksikon lämmenneistä väleistä on tihkunut jälleen lisää tietoa. People-lehden mukaan fanit kiinnittivät heti huomiota tuoreisiin kuviin, joissa Affleck käyskentelee muina miehinä Lopezin Miamin-huvilan jättimäisellä terassilla.

Huomion varasti ennen kaikkea se, että Affleckin ranteessa kimmelsi yllättäen vanha tuttu kello, jota hän käytti ahkerasti tapaillessaan Lopezia lähes 20 vuotta sitten.

Fanien mielestä kellon kaivaminen kaapista käyttöön kielii siitä, että Affleck on jälleen samanlaisessa rakkauden huumassa kuin aikoinaan.

– Ne ovat nämä pienet asiat... Hollywood-tähtien fanisivua pitävä käyttäjä huomautti iloiten Twitterissä.

Kello on killunut aikoinaan Affleckin ranteessa hänen esiintyessään Lopezin Jenny from the Block -musiikkivideolla lokakuussa 2002.

Kello nähtiin julkisuudessa myös vuonna 2003, jolloin Affleck nautti Lakersin pelistä Lopezin kanssa ja rakastunut pari tallentui lukuisiin kuviin eturivissä istuessaan.

Jennifer Lopez ja Alex Rodriguez erosivat neljän vuoden yhdessäolon jälkeen, vaikka he suunnittelivat jo häitän. Affleck puolestaan on ollut vapailla markkinoilla tammikuusta, jolloin hän erosi kuubalaisesta näyttelijärakkaastaan Ana de Armasista, 33.

Lopezin ja Affleckin välien vakavuudesta ei tiedetä, mutta suhdehuhut ovat velloneet valtoimenaan jo viikkoja. Ensimmäisiä kertoja kaksikko ikuistettiin kuviin Big Skyn luksuslomakohteessa, Montanassa. Pakomatka Montanaan oli täysin Affleckin idea, sisäpiiriläinen tietää kertoa.

Lisäksi huhutaan, että Affleck olisi lähestynyt ex-puolisoaan jo ennen kuin tämä oli eronnut.

– Hän kyseli Jenniferin kuulumisia. Hän oli sinkku ja ajatteli, että Jennifer saattaa olla sinkku myös, lähde kertoi People-lehdelle.

Jennifer Lopez ei ole jäänyt tuleen makaamaan eronsa jälkeen.

Affleck ja Lopez olivat 2000-luvun alun seuratuimpia julkkispareja ja parin piti mennä naimisiin syyskuussa 2003. He kuitenkin peruivat häänsä vain pari päivää ennen h-hetkeä.

Bennifer-lempinimellä jo tuolloin tunnetun parin edustajat kertoivat tuolloin amerikkalaislehdille, että pari joutui siirtämään häitään valtavan mediamylläkän takia. He eivät kuitenkaan koskaan päässeet alttarille asti ja ilmoittivat erostaan tammikuussa 2004.