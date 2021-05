Jutta ja Juha Larmin juuri remontoidusta miljoonakodista löytyi karmea yllätys – joutuivat muuttamaan evakkoon vessattomaan mökkiin

Jutta ja Juha Larmin Pirkkalassa sijaitsevan järvenrantakodin rakenteista löytyi kosteusvaurio juuri, kun asunnon remontti oli valmistumassa.

Jutta ja Juha Larmin kevät on saanut kurjan käänteen. Pariskunnan Pirkkalassa sijaitsevan järvenrantatalon rakenteista on nimittäin löytynyt kosteusvaurio. Asia käy ilmi Juha Larmin Instagram-tililtä, jonka tarinat-osiossa hän kertoi parin tekemästä kurjasta löydöstä.

Erityisen harmillisen tilanteesta tekee se, että Larmit ovat kevään mittaan remontoineet kotiaan uuteen uskoon. Remontti oli juuri saatu valmiiksi, mutta nyt työn jäljestä ei ole juuri mitään jäljellä, sillä taloa on jouduttu purkamaan kosteusvaurion vuoksi.

– Nyt on tilanne sellainen, että tämä meidän koti on toistamiseen remontissa. Tämä on nyt sinetöity tämä yläkerta täältä ja ennen kaikkea nämä lasten huoneet. Mua vähän harmittaa tämä tilanne, kun täällä on just rempatut tilat ja nyt ne on revitty auki ja selvitellään sellaista kosteusongelmaa, Juha Larm harmitteli Instagram-tarinassaan.

Juha Larm kertoo Instagramissa, että talosta on löytynyt sädesientä. Kyseessä on maaperäinen bakteeri, joka voi aiheuttaa sisäilmaongelman, jos sitä päätyy kiinteistön rakenteisiin. Sädesientä pidetään yleisesti merkkinä kosteusongelmasta, sillä bakteeri itsessään ei aiheuta kosteusvaurioita.

– Me ollaan saatu nyt sellainen väliaikainen kaveri tänne meille kylään kuin sädesieni. Ja ennen kuin säikähdät meidän puolesta, se kuulostaa pahalta joo..., Larm selitti Instagram-tarinassaan.

– Ja onkin ihan hirveä. Älä yritä kaunistella, Jutta Larm keskeytti miehensä videolla.

Tampereen kupeessa sijaitseva järvenrantatalo on Larmien unelmien koti ja se on toiminut myös pariskunnan etätoimistona koronapandemian ajan. Juha Larm harmittelikin Instagramissa, että vanhoista rakennuksista löytyy usein piileviä vikoja, joihin asukkaat eivät aina osaa varautua.

– Tilanne on nyt tosiaan tällaisenlainen ja täällä Larmit on vähän huuli pyöreänä, että mitähän vittua. Tällaiset piilevät viat vanhoissa taloissa on tietenkin tosi kurjia ja ongelmallisia juttuja. Tärkeintä kuitenkin on se, että laitetaan ne pahikset pois täältä ja siivotaan ja tehdään talosta taas asumiskelpoinen, Juha Larm totesi Instagramissa.

– Nyt me ollaan pakkauduttu rouvan, neljän kissan ja lapsen kanssa tuonne 40 neliön rantamökkiin, missä ei ole vessaa. Sopu sijaa antaa. Mutta aikamoinen oppitunti tämä, hän lisäsi.

Jutta ja Juha Larm ostivat unelmiensa järvenrantatalon maaliskuussa. Seiskan mukaan pariskunta pulitti hulppeasta kodistaan 1,65 miljoonaa euroa. Sittemmin koti on kokenut radikaalin muodonmuutoksen ja järeän remontin. Perheen koti sijaitsee Pirkkalassa, Pyhäjärven rannalla.

Juha ja Jutta Larm tapasivat toisensa työn merkeissä vuonna 2016. Kaksi vuotta myöhemmin, elokuussa 2018, heidät vihittiin Veronassa, Italiassa. Pariskunnan kanssa asuu myös Jutan teini-ikäinen Max-poika hänen edellisestä liitostaan.