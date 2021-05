Kelly Osbourne julkaisi kuvan, josta fanit eivät olleet tunnistaa häntä – radikaali muodonmuutos häkellyttää

Kelly Osbournen tuore kuva sai fanit hieraisemaan silmiään.

Laulaja ja mediapersoona Kelly Osbourne, 36, on ollut julkisuudessa jo vuosikymmeniä kuuluisien vanhempiensa vuoksi. Osbournen isä on tunnettu rocktähti Ozzy Osbourne ja hänen äitinsä yhtä tunnettu tv-kasvo Sharon Osbourne.

Vaikka Kellyn elämää on seurattu julkisuudessa pitkään, aiheutti hän poikkeuksellisen mylläkän sosiaalisessa mediassa julkaistuaan äskettäin uusia kuvia itsestään.

Roimasti laihtunut Kelly poseeraa uusissa kuvissa nimittäin lähes tunnistamattomana.

Kuva keräsi runsaasti kehuvia kommentteja ja ihmettelyjä, miten upealta Kelly näyttää. Moni kuitenkin joutui hieraisemaan silmiään ja ihmetteli Kellyn totaalista muodonmuutosta.

– Kuka tämä on? Olen hämmentynyt.

– Olet täysin eri ihminen.

– En tunnistanut sinua.

– Hämmästyttävää, mitä kauneusleikkaukset voivatkaan tehdä.

– Kelly näyttää aivan äidiltään.

– Haluan saman, mitä hänelle on tehty.

Kelly on kokenut vuoden aikana uskomattoman muodonmuutoksen ja laihtunut noin 40 kiloa.

The Mirrorin mukaan Osbourne väitti aluksi laihtuneensa vegaaniruokavalion ja uuden treeniohjelman avulla, mutta paljasti myöhemmin käyneensä salaa vatsalaukun ohitusleikkauksessa. Kelly on kertonut laihtumisen tuoneen hänelle valtavasti itseluottamusta ja energiaa.

Tuoreimpien kuvien perusteella hän vaikuttaa turvautuneen myös muunlaisiin toimenpiteisiin ehostaakseen uutta ulkomuotoaan.

Kelly Osbourne vuonna 2014.

Kellyn äiti Sharon Osbourne, 68, on puhunut julkisuudessa avoimesti kauneusleikkauksista, joita hänelle on vuosikymmenten varrella tehty useita. Hän on kertonut, että hänelle on tehty muun muassa yhteensä neljä kasvojenkohotusta ja vatsalaukun ohitusleikkaus.

Lisäksi The Mirrorin mukaan Sharonin vatsaa on kiristelty, hän on hankkinut rintaimplantit ja myöhemmin poistattanut ne vuodon takia. Hänelle on tehty myös rintojen poisto ja uudelleen rakennus.

Kelly, Ozzy ja Sharon Osbourne tammikuussa 2020.

Sharon onkin myöntänyt, ettei hänessä juuri ole kohtia, joita ei olisi muokattu jotenkin. Operaatioihin on kulunut vuosien varrella satojatuhansia euroja.

– Jäljellä ei ole enää paljon, mitä en olisi nykinyt, venyttänyt, kuorinut, laseroinut, nostattanut tai poistattanut, Sharon sanoi jo vuonna 2013.