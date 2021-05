Kommentti: Mitä ihmettä Ruotsille nyt tapahtui?

Kestomenestyjä Ruotsi on pulassa lätkäkaukalossa ja viisutkin menivät poskelleen. Mitä Ruotsissa nyt tapahtuukin, suomalaisten on aika alkaa kannustamaan heitä.

Suomessa on aina seurattu tarkasti, miten Ruotsilla menee eritoten jääkiekossa ja Euroviisuissa. Ihan ymmärrettävää, koska Ruotsi on menestynyt usein ja Suomi on sitkeästi yrittänyt.

No, onhan meillä kolme lätkämestaruutta, viisuvoitto ja tuore kuudes sija laulukilpailussa.

Mutta eipä jäädä muistelemaan menneitä, vaan hypätään Ruotsiin. Mitä ihmettä siellä tapahtuu juuri nyt?

Tusse lauloi Euroviisuissa Voices-kappaleensa. Sijoitus: 14.

Se on karmaisevan huono tulos maalle, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana jäänyt finaalikymmenikön ulkopuolelle vain yhden kerran.

Samalla Tre Kronorin peli lähti yskien käyntiin jääkiekon MM-kisoissa. Avausottelussa juutit antoivat naapurilleen turpiin 3-4 ja sunnuntaina Valko-Venäjä oli maalin parempi.

– Tämä on fiasko, SVT:n asiantuntija Jonas Anderson tylytti maajoukkuettaan.

Miten tässä nyt näin kävi?

Aloitetaan Tussesta, eli laulaja Tousin Michael Chizasta.

Ruotsin Idols-finalistilta odotettiin paljon. Voices-biisiä on kuunneltu Spotifyssä yli 16 miljoonaa kertaa. Virallinen Euroviisuvideo on nakuttanut Youtubessa yli 2,8 miljoonaa katselua.

Noilla lukemilla sijoituksen olisi pitänyt olla paljon parempi. Näin Ruotsissa ajateltiin ja näin ajatteli Tussekin.

– Olen vähän pettynyt Eurooppaan. Tein työni, he eivät hoitaneet täysin omaa hommaansa, Tusse sanoi tuloksen selvittyä.

Moni voi pitää laulajan kommenttia ylimielisenä, mutta pikemminkin kyse on voittamisen kulttuurista, jossa ruotsalaiset ovat maanosansa parhaita. Kun ei kulje, niin suusta lipsahtaa helposti sammakoita.

Vieläkin isompia sammakoita suustaan päästelivät Aftonbladet-lehden toimittajat Markus Larsson ja Tobbe Ek.

Heidän mielestään Blind Channelin Dark Side ”antaa rock-musiikille huonon maineen” ja ”suomalaisten olleen humalassa äänestäessään biisin Euroviisuihin”.

Larssonin mielestä Tussen Voices oli ”ihan objektiivisestikin paras pohjoismainen viisu”.

No, aina ei voi osua arviossaan ja Tussen geneerinen rallatus sai mitä ansaitsikin.

Entäpä Tre Kronor?

Luulisi pärjäävän, sillä joukkue on tänäkin vuonna kova. Vain viisi NHL-miestä lähti leikkiin mukaan, mutta jääkiekossa pitää muistaa yksi perussääntö: jos et tiedä, kenet valitset joukkueeseen, valitse ruotsalainen. Saat voittajan.

Suomalaisia rakkaan naapurimme konttaaminen viisuissa ja kaukalossa tietysti naurattaa. Varsinkin kun Blind Channel pärjäsi loistavasti ja Leijonat keräsivät Kazakstan-nimistä kauneusvirhettä lukuun ottamatta pisteitä molemmista alkusarjan matseistaan.

Kuinka Ruotsin epäonneen tulisi suhtautua?

Monelle tämä on täysin selvää: pilkkaamalla ja riemuitsemalla. Iloitsemalla, että kerrankin hannuhanhet saavat ansionsa mukaan.

Ei, ei ja ei.

Nyt jos koskaan pitää nousta ylös ja antaa täysi tuki rakkaalle naapurillemme.

Tästä taitaa nyt tulla kuraa niskaan?

No, kerrankos sitä. Avaudutaan siis kunnolla.

Kaapistani löytyy kaksi Ruotsin pelipaitaa. Ruotsalainen heavy on hyvää. Tykkään surströmmingistä. Lapseni käy ruotsinkielistä päiväkotia.

Olen kuin Miika Nousiaisen romaanin vadelmavenepakolainen. Samaistun kirjan päähenkilöön Mikko Virtaseen, joka kokee syntyneensä väärään kansalaisuuteen.

Kannustan heti Ruotsia, jos Leijonat tippuvat kisoista ja Tre Kronor jatkaa.

Viisuissakin voisin pitää heidän puoltaan, jos biisissä olisi enemmän tolkkua kuin Tussen mitäänsanomattomassa konepopissa.

Olen oppinut tämän ruotsalaisilta kavereiltani.

Oli kisa mikä tahansa, he liputtavat Suomen puolesta heti Ruotsin jälkeen. Nurisevat hetken, mutta liputtavat silti.

Ruotsalaiset kollegani ovat aina valmiina auttamaan. Olen monelle Aftonbladetin ja Expressenin toimittajalle pullakahvit, fika-hetken, velkaa heidän tarjoamastaan tuesta.

Ruotsalaisten avoimuus ja ystävällisyys on ollut se viimeinen niitti, miksi minusta tuli Svea-mammanpoika. Pohjoismainen ystävyys- ja avunantosopimus on toiminut kaikkialla maailmassa. Olet reissussa missä vain, ruotsalaiset ja suomalaiset tunnistavat aina toisensa ja jutun juurta ei tarvitse etsiä.

Voi vaikka mollata yhdessä norjalaisia.

Huomenna Ruotsi luistelee Sveitsiä vastaan iltaottelussa. Koska Leijonat kohtaavat Norjan samaan aikaan, jätän sen kelta-sinisen pelipaitani vielä kaappiin. Mutta jos Mathias Emilio Pettersen laittaa suomalaiset nippuun, saatan siirtyä seuraamaan Adrian Kempen ja Marcus Sörensenin otteita.

Haastan muutkin kannustamaan Ruotsia. Ei se satu.

Meidän ei tarvitse olla ruotsalaisten ”pikkuveljiä” maailman tappiin, koska eivät he meitä sellaisina edes pidä. Ehkä vähän metsäläisinä ja juoppoina. Sympaattisina sellaisina.