Megan Fox saapui punaiselle matolle mekossa, jota verrattiin kaikkien aikojen antavimpaan gaala-asuun – räppärirakas teki heti härskin eleen

Megan Fox ja Machine Gun Kelly eivät ujostelleet musiikkialan gaalassa.

Näyttelijä Megan Fox, 34, ja muusikko Machine Gun Kelly, 30, varastivat People-lehden mukaan huomion tämän vuoden Billboard Music Awardseissa. Kelly oli ehdolla kolmessa kategoriassa.

Pariskunta saapui ennen gaalaa punaiselle matolle näyttävissä asuissa ja järjesti kuvaajille melkoisen show’n.

Katseet kiinnittyivät Foxin mustaan design-mekkoon, joka paljasti runsaasti ihoa. Kelly puolestaan hämmästytti härskillä eleellään, sillä hän työnsi mustaksi värjätyn kielensä ulos suustaan ja lipaisi sillä rakkaansa kieltä.

Foxin puvun yläosa muodostui vain kangassuikaleista, ja alaosan kruunasi läpinäkyvästä kankaasta tehty hame ja Jimmy Choon korkokengät.

People-lehden mukaan Foxin asu on vähintään yhtä huomiota herättävä kuin Kim Kardashianin taannoin julkisuudessa nähty muotiluomus, jossa rintojen peittona oli vain vyö. Kardashianin mekkoa on kuvailtu yhdeksi kaikkien aikojen antavimmaksi gaala-asuksi, sillä yläosan peittona ei ollut juuri mitään.

Rakastunut pari esitteli juhlatyyliään myös Instagramin puolella.

Tulisesti rakastuneet Fox ja Kelly ovat seurustelleet pian vuoden ajan. He tapasivat Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa vuonna 2019. Parin huhutaan suunnittelevan häitään.

Suhteen alku oli skandaalin sävyttämä, sillä Megan 10 vuotta kestänyt suhde näyttelijä Brian Austin Greenin kanssa päättyi samaan aikaan, kun paparazzit ikuistivat Foxin läheisissä tunnelmissa Kellyn kanssa. Brian Austin Green kertoi eron tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. Hän kuvaili haastattelussa, että Fox oli käyttäytynyt oudosti tultuaan kotiin Midnight in Switchgrass -elokuvan kuvauksista, ja pian he olivat sopineet erosta.

Fox on kertonut tunteneensa välittömän yhteyden räppärin kanssa aloitettuaan työskentelyn tämän kanssa.

– Tiesin heti, että hän oli se, mitä minä kutsun kaksoistuleksi. Sielunkumppanin sijaan kaksoistuli tarkoittaa sitä, kun sielu on kohonnut tarpeeksi korkealle tasolle ja voi jakaantua kahteen eri vartaloon samanaikaisesti, Fox avasi filosofiaansa podcastissa.

– Me olemme itse asiassa kaksi puoliskoa samasta sielusta. Ja sanoin tämän hänelle melkein heti, koska tunsin sen heti.