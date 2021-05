Iina Kuustosen asento kuntosalilla sai aikaan kommenttiryöpyn – Bull Mentula pamauttaa suorat sanat

Iina Kuustosen kuva uutuuselokuvan kuvauksista kiinnitti kuntosalikävijöiden huomion. Bull Mentulan mukaan tyylejä on monia ja pääasia on, että ihminen vie rautaa eikä rauta ihmistä.

Näyttelijä Iina Kuustonen julkaisi viikonloppuna Instagramissa maistiaisia fitnessmaailmaan sijoittuvan Punttikomedia-elokuvan kuvauksista. Kuvassaan verkkareihin sonnustautunut, elokuvassa bikini fitnesstä treenaava Kuustonen teki penkkipunnerruksia selkä voimakkaasti kaarella.

Näyttelijän asento sai nopeasti aikaan vilkkaan keskustelun kuvan kommenteissa. Monen kommentoijan mielestä Kuustosen asento oli virheellinen, sillä hänen takamuksensa ei osunut penkkiin. Kuustosta kehotettiin laittamaan ”pylly penkkiin”, ja kommenteissa epäiltiin, että hän loukkaisi itsensä, mikäli nostaisi painoja kuvansa asennossa.

– Tekniikka kuntoon. Selkä hajoaa noin, näpäytti eräs Instagram-käyttäjä.

Osa kommentoijista puolestaan ihaili Kuustosen selän huimaa kaarta. Näyttelijä ei paljastanut, millaisesta kohtauksesta kuvassa oli kyse tai oliko siinä tarkoitus ehkä liioitella perinteistä penkkipunnerruksen asentoa.

Penkkipunnerrus on voimanoston klassikkoliike, joka herättää jatkuvasti keskustelua niin kuntosaleilla kuin kahvipöydissäkin. Mutta mikä on oikeaoppinen tapa tehdä se?

Liike on hyvin tuttu ammattilaiskehonrakentajalle, kuntosaliyrittäjälle ja valmentajalle Jari ”Bull” Mentulalle. Hän on kilpaillut lajissa ja myöhemmin opastanut lukuisia treenaajia sen saloihin.

Mentulan mukaan keskustelu pakaran paikasta penkkipunnerruksessa ei ole kovin olennaista. Hän ei ole nähnyt Kuustosen kuvaa, mutta ihmettelee kommentteja takapuolen paikkaan liittyen.

– Siinä on jollain herkkä hipiällä mennyt tunteisiin se, että pakara onkin ilmassa. Se, onko pakara penkissä vai ei, ei sinänsä riko paikkoja, Mentula toteaa.

– Tämä on taas vähän sama asia kuin jos juostaan sadan metrin matkaa ja jalkasi osuu toisen radalle, niin onko se väärin, jos juokset yksin? Onko sillä mitään väliä, jos siinä ei ole ketään vieressä?

Penkkipunnerrus on Mentulan mukaan loppupeleissä hyvin yksinkertainen liike, joka onnistuu lähes kaikilta.

– Asetu penkille selälleen, ota tanko käsille, laske tanko rintaan, nosta tanko ylös, lukitse kyynärpäät ja se on siinä. Se ei hirveästi vaadi. Kun sitä sitten lähdetään hienosäätämään, on se vähän sama asia kuin että jokainen meistä osaa juosta, mutta varmasti siinä juoksutekniikassa on hiottavaa, jos sitä halutaan lähteä hiomaan, Mentula sanoo.

Bull Mentula on pitkän linjan kehonrakentaja ja liikunta-alan yrittäjä. Hänet on nähty myös tv:ssä useissa hyvinvointiohjelmissa.

Mentulan mukaan penkkipunnerruksesta puhuttaessa on tärkeää erottaa kaksi asiaa: penkkipunnerrus kilpailumuotona ja tavallinen, kuntosaliharjoittelussa tapahtuva penkkipunnertaminen.

– Kilpailunostossa pakaran pitää olla kosketuksessa penkkiin, eikä se saa nousta, hän sanoo.

Tavallisessa kuntosalitreenaamisessa pakara sen sijaan voi nousta penkistä. Pakaran nostaminen vaikuttaa Mentulan mukaan siihen, miten ison painon liikettä tehdessä jaksaa nostaa. Samalla se saattaa kuitenkin tehdä asennosta huteramman.

– Silloin, jos pakara on ilmassa, nostomatka lyhenee, koska nostat kehoasi ylemmäksi, ja saat ehkä enemmän rautaa ilmaan. Siitä huolimatta peppu kannattaa pyrkiä pitämään penkissä kiinni, koska silloin asento on tukevampi ja parempi.

Selän voimakas kaari sen sijaan on Mentulan mukaan täysin normaali asia kaikenlaisessa penkkipunnerruksessa.

– Siinä on eroa, mihin sillä penkkipunnerruksella pyritään. Maksimaalisen kuorman nostamiseen vai mahdollisimman hyvin aktivoimaan rintalihasta? Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Selän suurempi kaari auttaa näistä ensimmäisessä.

– Jos puhutaan penkkipunnerruksesta kilpailumuotona, niin sielläkin jotkut tekevät selällä todella voimakkaan kaaren.

Pakaran paikkaa tai selän kaarta suurempi ongelma penkkipunnerruksessa on Mentulan mukaan se, jos rauta alkaa viedä nostajaansa.

– Penkkipunnerruksessa on valitettavan usein pielessä se, että rinnalta pompautetaan voimakkaasti eikä hallita sitä rautaa. Silloin ollaan vaarassa, kun rauta vie nostajaa, eikä nostaja rautaa.

Loaded-kuntosalin Tampereelle avannut Mentula kertoo olevansa henkeen ja vereen penkkipunnertaja. Hän pitää pelkästään hyvänä asiana sitä, että liike herättää voimakkaita tunteita ja keskustelua.

– Tämähän on hienoa, että ihmisissä herää tunteita. Jos ihmisillä menee ihon alle se, että onko jonkun penkkipunnerrusasennossa peppu ilmassa vai ei, niin silloin on asiat ihan helvetin hyvin!