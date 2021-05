Hovimuusikko Ilkka ja Anni Hautala harvinaisessa yhteiskuvassa – poseeraavat saunanraikkaina mökkimaisemissa

Ilkka Ihamäen julkaisema yhteiskuva Anni Hautalan kanssa ihastuttaa Instagramissa.

Juontaja Anni Hautala ja hänen puolisonsa hovimuusikko Ilkka eli Ilkka Ihamäki viettivät viikonloppua mökkimaisemissa. Ihamäki julkaisi lauantaina Instagramissa harvinaisen yhteiskuvan pariskunnasta nauttimassa alkukesän illasta. Ihamäki ja Hautala poseerasivat kuvassa mökkimaisemissa saunanraikkaina.

– Meikitön selfie! Ihamäki julisti kuvatekstissä mökkilife-aihetunnisteen kera.

Pari on pitänyt julkisuudessa hyvin matalaa profiilia parisuhteestaan ja varjellut yksityisyyttään hyvin tarkasti. He ovat pienen, viime lokakuussa syntyneen pojan vanhempia.

Pari paljasti parisuhteensa julkisuudessa vasta, kun Hautalan raskaus oli jo pitkällä. Ihamäki kertoi viime toukokuussa molempien työpaikalla, Radio Suomipopin suorassa lähetyksessä, että Hautala odotti hänen lastaan.

– Sunnuntaina on äitienpäivä ja ensi vuonna, jos kaikki menee hyvin niin, mä pääsen poimimaan valkovuokkoja yhdelle ihanalle tyypille, joka odottaa meidän vauvaa, Ihamäki sanoi.

– Joo, mä odotan vauvaa, Hautala ilmoitti.

Pari ei ollut koskaan aiemmin kommentoinut suhdehuhuja, jotka heidän ympärillään olivat velloneet.

– Anni ja mä, kelatkaapas sitä, Ihamäki totesi nauraen.

Hautala ja Ihamäki ovat julkaisseet vain hyvin vähän yhteiskuvia ja pitäneet myös lapsensa enimmäkseen poissa somesta. Hautalan mukaan päätös oli hänelle hyvin selkeä.

– En ole näyttänyt somessa ensimmäisenkään lapseni kasvoja, joten en ajatellut, että se olisi mikään vaihtoehto tälläkään kertaa, Hautala kertoi IS:lle aiemmin toukokuussa.

Hautalalla on aiemmasta suhteestaan 11-vuotias poika.

– Nyt kun lapsi on iso, huokaisen helpotuksesta, että en ole jakanut hänestä mitään. Olisi karmeaa selitellä isolle lapselle, miksi tein niin. Kun lapseni kasvaa ja on vielä vanhempi, voimmehan me yhdessä julkaista jotain, jos se siltä tuntuu. Hän on esimerkiksi loistava lumilautailija ja mielelläni jo nyt ylpeänä jakaisin taitavia laskuvideoita.