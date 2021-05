Tamperelainen Annemari, 25, pisti pystyyn upean euroviisukatsomon – lähetä kuva kisakatsomostasi IS:lle!

Tältä näyttää Annemarin kisakatsomossa, johon kuuluvat muun muassa viisubingo ja Suomi-teemaiset tarjoilut.

Suomalaiset ovat valmistautuneet jännittävään iltaan, kun euroviisujen odotettu finaali mitellään Rotterdamissa Suomen aikaa klo 22 alkaen. Sosiaalisessa mediassa katsojat ovat esitelleet näyttäviä kisakatsomoitaan.

Tamperelainen Annemari, 25, pisti pystyyn hulppean kisakatsomon. Hänen viisukatsomoonsa kuuluvat euroviisuista tehty bingo sekä seinälle ripustettu lista osallistujamaista ja -kappaleista.

Annemari on koristellut asuntonsa Suomi-teemaisilla ilmapalloilla, ja tarjoiltavana on sinivalkoisia tuotteita, kuten Fazerin sinistä. Tietysti ennen lähetystä soi Spotifyn viisulista, jossa on kaikkien maiden viisukappaleita 70-luvulta asti.

Kuvassa Laura Luomanperä, Outi Kekkonen, Ada Kazmierczak, Jenna Kokkonen, Santeri Kivioja, Tomi Vainikainen, Annemari Rantala.

– Meillä on täällä seitsemän ihmistä katsomassa Euroviisuja ja tunnelmat ovat hyvin jännittyneet, koska Suomi on tällä kertaa todella hehkutettu Euroopassa, Annemari kertoo.

Viisufanit ovat jo spekuloineet illan tuloksia.

– Tietysti odotetaan innolla, että Suomi voittaa, mutta suurin osa uskoo, että varmasti ollaan nyt vähintään kymmenen kärjessä. Italia ja Suomi todennäköisesti kilpailevat nyt keskenään pisteistä, hän jatkaa.

– Voi luulla, että tässä haetaan nyt sitä bad ass -fiilistä, joka voi vedota ihmisten tunteisiin, koska ollaan niin erilaisia, Ada Kazmierczak sanoo.

Annemarin suosikkeja ovat Ukraina, Ranska ja Italia.

– Kunnon rokkia ei voi koskaan olla Euroviisuissa liikaa, ja Ukraina varsinkin on mielenkiintoinen esiintyjä kurkkulaulunsa sekä kansantarujensa puolesta. Tietenkin myös Blind Channel erottuu viisujen joukosta hyvin esityksellään, koska se räjäyttää koko viisut käyntiin kaikkien balladien ja timanttikimalluksen keskellä, hän arvioi.

Tarjoilu oli vieraiden mieleen.