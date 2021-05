Tauski, 58, oli päästä hengestään, kun silmät painuivat väkisin kiinni auton ratissa – tunnetut suomalaiset avautuvat uniongelmistaan

Joka viides suomalainen kärsii jonkinasteisesta univajeesta, vaikka uni on asiantuntijoiden mukaan terveyden perusta. IS kysyi, millaisia nukkujia ovat tunnetut kansalaiset.

Miten he nukkuvat?

”Joskus sodan kauheudet tulevat uniin”

Tanssilegenda Aira Samulin, 94, nukkuu nykyään yhtä paljon kuin on aina nukkunut. Unentarve ei ole vähentynyt iän myötä, sillä hän tarvitsee vähintään kahdeksan tuntia unta.

– Olen kovasti ihmetellyt, kuinka vähillä unilla ihmiset sanovat pärjäävänsä. Itse haluan nukkua tarpeeksi, koska päivät ovat helpommat, kun on nukkunut hyvin, Aira Samulin tietää.

Hän on huomannut monien ikääntyvien luulevan, että iän karttuessa kuuluu asiaan nukkua vähemmän.

– Olen halunnut uskoa omaa kehoani nukkumalla enemmän. Sisareni on yli yhdeksänkymppinen ja hänkin nukkuu yhtä paljon kuin minä.

Sänkyyn Aira pyrkii menemään Kymmenen uutisten jälkeen, mutta siinä on vaihtelua.

– Elämäni on ollut yrittäjän keikkaelämää, jossa nukkumaan ei pääse aina samaan aikaan. Jos menee myöhään, nukun aamulla sen verran pidempään. Joskus nukun vaikka puoleen päivään, jos ei tarvitse nousta.

Samulin tietää miten käy, jos jonain yönä unta ei saa tarpeeksi.

– Seuraavana päivänä veto on poissa. Ero on valtava siihen, jos on nukkunut kunnolla.

” Joskus vieläkin sodan kauheudet tulevat uniin. Silloin saatan herätä enkä enää saa unta. Yleensä sitä nukahtaa aina uudestaan, kunhan pysyy sängyssä.

Ihan aina Airakaan ei saa nukuttua levollisesti.

Airan kotona on turvallisuutta luomassa nykyteknologiaa, joka tallentaa ympäristön tapahtumia. Vuoteessa olevasta laitteesta oli hyötyä, kun epäiltiin, olisiko Airalla uniapnea.

– Selvisi, että uniapnea on niin lievä, ettei hoitolaitetta tarvitse käyttää nukkuessa. Kunhan en nuku selälläni, mutta onneksi pysyn yön läpi kyljelläni.

– Elämäni on ollut yrittäjän keikkaelämää, jossa nukkumaan ei pääse aina samaan aikaan, Aira Samulin sanoo.

Rattiin nukahtaminen oli viedä hengen

Laulaja-tuottaja Tauski Peltonen, 58, arvostaa hyvää unta. Sen hän on oppinut kantapään kautta sekä iltapainotteisessa työssä että vaaratilanteissa tien päällä. Pari vuotta sitten keikkamatkalla Jyväskylän lähellä meinasi mennä henki, kun väsymys painoi silmät kiinni.

– Olin menossa suoraan rekan keulaan. Matkaa ei ollut enää montaa metriä, kun säpsähdin hereille. Ehdin tempaista auton takaisin omalle kaistalle sellaisella voimalla, että mentiin puoliksi ojaan, Tauski kertoo.

Kesti puolisen tuntia ennen kuin hän pystyi taas ajamaan.

– Henki oli kiinni sekunneista. Kokemus oli niin pelottava, että tärisin ihan paniikissa. Tämä on ollut läheltä piti -tilanteista hurjin, Tauski sanoo.

Hurjin, mutta ei läheskään ainoa. Silmien painuminen umpeen ratissa on tapahtunut öisillä keikkareissuilla monta kertaa. Sen täpärä pelastuminen opetti, että nykyään Tauski pitää huolen, ettei enää aja väsyneenä. Hän pysähtyy lähimmälle taukopaikalle, kippaa penkin ja käy torkuille. Mukana kulkevat nyt tyyny ja viltti.

– Kiire loppuu siihen, jos alkaa vähänkään väsyttää. Ei tarvita hotellia, että voi ottaa pienet tirsat.

Kun syksyllä 2019 alkoi väsyttää ratissa myös keskellä päivää, syyksi ilmeni rivakka painonnousu ja sen myötä kehittynyt uniapnea.

– Vatsan liikakilot painoivat hengityselimiä. Tutkimuksessa leukarakenteeni osoittautui sen verran vahvaksi, etten saa kovin herkästi vaikeaa uniapneaa, mutta tulos oli kohtuullinen uniapnea, Tauski kertoo.

” Olen oppinut, että koska keikoilla valvotaan yöt, nukun joka välissä. Nukun ennen keikkaa ja usein minulla on kuski paluumatkalla, jolloin voin nukkua autossa.

Uniapneassa unesta ei saa täyttä latausta kuten pitäisi, koska unikatkosten takia ei päästä aivoihin vaikuttavaan syvään uneen.

– Laihtumisen ansiosta oireet ovat poistuneet. Nukun syvemmin ja valveilla olen selvästi energisempi. Enää ei tarvitse ottaa päivällä tirsoja.

Tauski nukkuu keskimäärin kahdeksan tuntia yössä. Kun ei ole keikkaa, hän ei kuku valveilla vaan käy nukkumaan yhdentoista maissa. Keikkaillat ovat asia erikseen. Esiintymisajat ovat usein keskiyön jälkeen.

”Minulla on paljon huonoja öitä”

Laulaja Jonna Geagea, 43, on herkkäuninen.

– Jos olen todella väsynyt, en herää isompaankaan meteliin, mutta muuten herään herkästi. Pienikin ääni saattaa herättää ja sen jälkeen koko yö on pilalla. En saa enää unta, Jonna Geagea kertoo.

Kahden tyttären äiti epäilee äitiyden tehneen hänestä herkästi heräilevän.

– Tyttöjen ollessa pieniä sitä nukkui koiran unta eli vähän kuin toinen silmä avoinna. Se on kai jäänyt päälle ja tullut tavaksi.

Geagea pyrkii nukkumaan kahdeksan tuntia.

– Hyvinä öinä se onnistuu, mutta minulla on paljon huonoja öitä. Ei tarvitse olla paljoakaan stressiä, niin heräilen pitkin yötä. Nukahdan helposti, mutta sen jälkeen alkaa heräily.

Arkisin Geagea menee nukkumaan heti lasten nukahdettua.

– Minähän haluaisin mennä nukkumaan jo kahdeksalta, mutta saan tytöt nukkumaan yhdeksään mennessä. Sen jälkeen pääsen itsekin sänkyyn, Jonna kertoo.

” Minulla on varmaankin välillä univajetta, ainakin esiintymisaikoina.

Säntillisen arkirytmin vastapainoksi Geagea ottaa viikonloppuisin omaa aikaa ja silloin ei nukuta.

– Jos on jotkin juhlat, en haluaisi mennä nukkumaan ollenkaan, siis ei ikinä. Otan omaa aikaa viikonloppuisin ja silloin valvon todella myöhään, vaikka olisin kotonakin.

Kun on esiintymisiä tai niiden harjoitusjaksoja, uni häiriintyy entisestään.

Varsinkin ensi-iltojen aikaan hän hermoilee sen verran paljon, että asiat pyörivät päässä ja tulevat uniinkin. Esiintymisen jälkeen voi mennä nelisen tuntia ennen kuin uni tulee adrenaliinin laskiessa.

– Minulla on varmaankin välillä univajetta, ainakin esiintymisaikoina, Jonna sanoo.

”Olen aina panostanut nukkumiseen”

Formulakuljettaja Emma Kimiläinen, 31, nukkuu hyvin.

– Tykkään nukkumisesta. Pystyn nukahtamaan lähes missä tahansa. Osaan rentouttaa kropan niin, että uni tulee helposti, Emma Kimiläinen kertoo.

Hän nukkuu joka yö vähintään kahdeksan tuntia. Nukkumaan menon hän säätää sen mukaan, mihin aikaan on herättävä aamulla.

– Palautumisen takia uni on urheilijalle erittäin tärkeää. Siksi olen aina panostanut nukkumiseen ja siitä en tingi.

Kimiläinen tietää, että syvän unen aikana kehon korjaavat toiminnot hoitavat kehoa kuntoon.

– Kun lihakset ovat treenin jälkeen vähän jumissa ja kipeinä, oikein odotan pääseväni nukkumaan, koska herätessä kroppa tuntuu kuin uudestisyntyneeltä.

Kilpailumatkoilla mukana kulkee oma tyyny.

– Se vie matkalaukusta puolet, mutta oman tyynyn on oltava ehdottomasti mukana.

” Aivot eivät meinaa mennä pois päältä, kun kehossa on paljon adrenaliinia. Silloin pitää tehdä parasympaattiseen hermostoon vaikuttavia hengitys- ja muita rauhoittavia harjoitteita.

Matkoilla tapahtuu paljon ja kaikki huipentuu kilpailusuoritukseen.

– Aivot eivät meinaa mennä pois päältä, kun kehossa on paljon adrenaliinia. Silloin pitää tehdä parasympaattiseen hermostoon vaikuttavia hengitys- ja muita rauhoittavia harjoitteita.

Varsinkin viime vuosina Kimiläinen on tiedostanut entistä enemmän unen tärkeyden.

– Työni on treenata kovaa, mutta myös levätä kovaa.

”Yksikin liian lyhyt yö alkaa tuntua”

Tanssija-tanssikouluyrittäjä Jukka Haapalaisen, 55, suhde nukkumiseen on helppo.

– Uni tulee helposti hankalammissakin tilanteissa, Jukka Haapalainen sanoo.

Hän tietää tarvitsevansa unta kahdeksan tuntia yössä.

– Usein se ei toteudu, koska työ vaatii paljon matkustamista hyvin aikaisine lähtöineen lentokentälle. Elämäntapamme on epäsäännöllinen ja vaihteleva, vaikkakin nyt korona-aikana matkustaminen on jäänyt pois.

Haapalainen myöntää, ettei aina tule mentyä nukkumaan ajoissa.

– Olen iltavirkku enkä ole hyvä menemään aikaisin sänkyyn. Tykkään viettää iltaa kotona rauhassa puuhaillen.

Nukkumaan tulee mentyä yleensä yhden maissa yöllä. Haapalainen herää lähes aina kahdeksan jälkeen huolimatta siitä, mihin aikaan on mennyt nukkumaan.

– Jos on venynyt tosi myöhään ja aikataulu sen sallii, nukahdan ehkä uudestaan.

Jos univajetta alkaa kertyä, sen huomaa äkkiä.

– Työ vaatii keskittymistä ja muistamista kuten myös fyysistä jaksamista, joten kyllä yksikin liian lyhyt yö alkaa tuntua. Varsinkin näin iän myötä huomaa helpommin, että olisi pitänyt nukkua enemmän, Haapalainen kertoo.

– Nuorena sitä luuli, ettei vähäinen uni vaikuttanut, mutta varmaan se teki niin silloinkin. Sitä saattoi olla pahantuulinen ja ärtynyt eikä selvinnyt asioista samalla helppoudella kuin hyvin nukkuneena.

” Kilpailuaikoina lääkärimme opetti nukkumaan menemistä. Silloin huomasin, että uni oli parempaa, kun oppi rentouttamaan itsensä nukahtamiseen.

Haapalainen on ollut pitkään unesta kiinnostunut ja tietoinen sen tärkeydestä.

– Kilpailuaikoina lääkärimme opetti nukkumaan menemistä. Silloin huomasin, että uni oli parempaa, kun oppi rentouttamaan itsensä nukahtamiseen.

Parina viime kuukautena Haapalaisella on ilmennyt unihäiriöitä.

– Olen nähnyt häiritsevän aktiivisia unia, joissa valve- ja unitilat ovat olleet sekaisin. Olen miettinyt, pyrkiikö tämän ajan aiheuttama stressi ulos kehosta tällä tavoin.