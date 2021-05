Mikko ja Helena Koivun unelmaliitto päätyi riitaisaan oikeustaisteluun – sisäpiiriläinen paljastaa, miksi valtaosa huippukiekkoilijoiden avioliitoista romahtaa

NHL-kiekkoilijoiden avioeroista tulee usein riitaisia. ”Vaimo on saattanut olla kotona 15 vuotta ja odottaa”, selittää agentti erojen taustoja.

Entisen NHL-kiekkoilija Mikko Koivun ja Helena Koivun avioeroriita on kestänyt jo toista vuotta, eikä loppua ole vielä näköpiirissä.

Pariskunta riitelee muun muassa siitä, minkä maan oikeudessa heidän avioeroaan, omaisuuden jakoa ja mahdollisia elatusmaksuja ratkotaan. Helena Koivu on myös väittänyt oikeudessa, että hänet painostettiin allekirjoittamaan avioehto.

Molemmat ovat palkanneet itselleen asianajajat sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Helena Koivu kertoi Me Naisille, että hän on käyttänyt asianajajakuluihin jo 150 000 dollaria, eli yli 120 000 euroa.

Helena Koivun asioita Minnesotassa hoitaa asianajaja, joka verkkosivujensa mukaan on työskennellyt perheoikeuden piirissä yli 40 vuotta. Mikko Koivun asioita hoitamaan on valitustuomioistuimen papereissa merkattu hoitamaan kaksi asianajotoimistoa.

Koivut eivät suinkaan ole ensimmäinen NHL-pariskunta, joka on riidellyt rahasta.

Chicago Blackhawksin tähtipelaaja Duncan Keith riiteli aikanaan pitkään oikeudessa avioerostaan.

Julkisuuteen tuli vuonna 2015 Chicago Blackhawksin tähtipelaajan Duncan Keithin avioerosoppa, kun hän erosi pitkäaikaisesta puolisostaan. Kelly-vaimo vaati itselleen ja pariskunnan pojalle 150 000 dollarin kuukausittaista korvausta, mutta Brittiläisen Kolumbian provinssin korkein oikeus päätti, että Keithin pitää maksaa vaimolle 45 000 dollaria (37 000 euroa) kuussa ja tuolloin 2-vuotiaan pojan elatuksesta 15 000 dollaria kuussa.

Nykyisin Carolina Hurricanesin päävalmentajana työskentelevä pelaajalegenda Rod Brind’Amour lupautui aikanaan maksamaan erossa 15 000 dollaria kuussa elatusmaksuja erottuaan vaimostaan 2003. Myöhemmin Brind’Amour haki oikeusteitse päätöksen, jossa hänen laskeneiden tulojen perusteella elatusmaksuja pienennettiin reiluun 9000 dollariin kuussa.

Uransa vuosia sitten päättänyt kanadalainen Chris Simon hakeutui Ottawa Citizen -lehden mukaan henkilökohtaiseen konkurssiin vuonna 2017. Konkurssihakemuksen mukaan Simonilla oli yli 200 000 dollaria maksamattomia elatusmaksuja, vaikka hänen ex-vaimonsa oli kertaalleen suostunut elatusmaksun pienentämiseen, kun Simonin NHL-ura päättyi ja hän siirtyi pelaamaan Venäjälle. Urallaan 15 miljoonaa dollaria NHL:ssä tienanneella Simonilla on kahden eri vaimon kanssa yhteensä seitsemän lasta.

NHL:n maalivahtiennätysten ykkösmies Martin Brodeur erosi pitkäaikaisesta vaimostaan vuonna 2003, kun vaimolle selvisi, että Brodeurilla oli ollut suhde vaimonsa veljen vaimon kanssa. Brodeur taisteli elatusmaksuista oikeudessa useamman vuoden, mutta hävisi ja joutui maksamaan vaimolleen 500 000 dollaria vuodessa vuoteen 2020 asti, jolloin heidän nuorin lapsista valmistui lukiosta. Lisäksi Brodeur määrättiin maksamaan 132 000 dollaria lasten elatusmaksuja vuodessa.

Brodeur meni myöhemmin naimisiin ex-vaimonsa veljen vaimon kanssa.

NHL-pelaajilla on käytännössä aina agentti, joka hoitaa sopimusneuvotteluja ja liuta erilaisia sijoitusneuvojia. Usein nämä auttavat myös avioehtojen tekemisessä.

– Avioliitto on sopimus ja avioehto on sopimus. Ne pitää tehdä kunnolla, jotta vältyttäisiin turhalta riitelyltä, nimettömänä pysyttelevä pelaaja-agentti sanoo IS:lle.

Avioeroneuvontaan on syynsä, sillä NHL-pelaajien avioeroprosentti on muita ihmisryhmiä suurempi. NHL:n entisten pelaajien etujärjestön NHL Alumnin toiminnanjohtaja, ex-maalivahti Glenn Healy sanoi vuonna 2017 kanadalaisen TSN:n haastattelussa, että 75 prosenttia NHL-pelaajien avioliitoista päättyy eroon.

NHL:n pelaajayhdistyksellä on lista juristeista, jotka voivat eri kaupungeissa, osavaltioissa ja maissa auttaa pelaajia laatimaan aivoehtoja ja auttaa avioeroprosessissa.

– Ihmisiä on tietysti monenlaisia, mutta useimmiten avioerojen syyt ovat ihan samat kuin muillakin ihmisillä, pelaaja-agentti arvioi.

– Peliuran jälkeen eroja syntyy myös paljon sen vuoksi, että uran päättyminen on iso muutos elämään. Kaikki pelaajat eivät pääse normaaliin rytmiin, eivät saa elämästään kiinni. Vaimo on saattanut olla kotona 15 vuotta ja odottaa, että nyt on oman uran vuoro, mutta mies onkin vain kalsarit jalassa kotona ja haikailee kaukaloon, eikä hanki töitä tai sisältöä elämäänsä.

Osa vaimoista myös kyllästyy NHL-uran epävarmuuteen ja jatkuvaan muuttamiseen. Entisen huippumaalivahti Kirk McLeanin ex-vaimo Jane MacDougall kertoi National Post -lehdessä vuonna 2005 julkaistussa jutussa siitä, millaista elämä NHL-pelaajan kanssa voi olla.

Pitkään Vancouverissa pelannut McLean kaupattiin kauden 1997–1998 kahdesti kesken kauden.

– Se vuosi melkein tappoi minut. Vuoden aikana muutin, en kerran, en kaksi, en kolme, vaan neljä kertaa. En saman kaupungin, provinssin, aikavyöhykkeen tai edes maan sisällä. Muutin paikkoihin, jossa en ollut koskaan käynyt ja joissa minulla ei ollut mitään kiinnostuta edes vierailla, puhumattakaan asua, MacDougall kirjoitti esseessään.

Muuttamiseen liittyvä säheltäminen sisälsi vuokra-asuntojen järjestämistä, uusien asuntojen ostamista, vanhaan kotikaupunkiin Vancouveriin jääneen asunnon asioiden järjestelyjä ja tietysti itse muuttojen järjestämistä.

MacDougall kertoo, että pariskunnan muuttaessa New Yorkiin, muuttofirma hukkasi heidän tavaransa kuukauden ajaksi.

– Minulla oli sinä vuonna 12 eri puhelinnumeroa, kolmella eri suuntanumerolla. Kotinumero, molempien kännykkänumerot ja virallisen kotiosoitteen numero Vancouverissa. Aina kun muutimme, piti hankkia uudet numerot. Ihmiset pitivät minua ihan kahjona, kun en osannut ulkoa puhelinnumeroitani, hän kertasi.

Hän kuvailikin, että NHL-lyhenne tulee National Hockey Leaguen sijasta oikeasti sanoista No Home Life, eli Ei kotielämää.

NHL-pelaajien ja muiden ammattilaisurheilijoiden avioeroja hankaloittaa monet asiat. Kanadalaisella kiekkoilijalla ja hänen kanadalaisella vaimollaan voi olla varsinainen koti Kanadassa, mutta peliuran takia he asuvat Yhdysvalloissa.

Miten tulkitaan kahta eurooppalaista ihmistä, jotka saattavat olla kotoisin eri maista, mutta jotka asuvat Yhdysvalloissa tai Kanadassa? Entä jos koti on Kaliforniassa, mutta peliuran vuoksi ollaan Floridassa? Joka osavaltiolla on omat lakinsa ja joka maassa omansa.

Urallaan 58 miljoonaa euroa tienannut Koivu edustaa kokonaisansioidensa suhteen NHL:n ylähaitaria, vaikka ei koskaan ollut aivan parhaiten palkattujen pelaajien joukossa.

Valtaosa pelaajista pelaa NHL:ssä lyhyemmän aikaa ja pienemmällä palkalla. Tulot ovat silti monin verroin suurempia kuin tavallisten työntekijöiden.

Toisin kuin Suomessa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa lapsen lisäksi myös puoliso voi saada elatusmaksuja, etenkin jos tämä on ollut kotiäitinä ja huolehtinut lapsista, kun mies on pelannut jääkiekkoa.

– Vaimo saattaa olla miestään korkeammin koulutettu, mutta uran luominen on vaikeaa, kun miehen seura voi vaihtua muutaman vuoden välein. Vaihtoehtona on jäädä lasten kanssa johonkin kaupunkiin, jolloin ei koskaan näe puolisoaan, tai sitten hylätä oma ura ja ryhtyä kotiäidiksi, pelaaja-agentti järkeilee.

Yleinen riidan aihe onkin juuri puolisolle maksettava elatusmaksu. Ja se nostattaa myös oikeudenkäyntikuluja.

Uransa jo päättänyt kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Dustin Penner erosi vaimostaan, näyttelijä Jessica Welchistä 2012. Pariskunnalla ei ollut yhteisiä lapsia, mutta Welschillä oli tytär edellisestä avioliitosta NHL-kiekkoilija Richard Zednikin kanssa.

Penner kertoi vuonna 2019 joutuneensa maksamaan Welschille miljoonan dollarin (820 000 euroa) kertakorvauksen. Hän kertoi myös samalla asianajokulujen olleen puoli miljoonaa dollaria (410 000 euroa).

Oma soppansa on lapsien asumis- ja vierailujärjestelyt, jotka monimutkaistuvat, jos isä siirtyy eron jälkeen toiseen seuraan.

– Avioeroista syntyy usein isoja riitoja, mistä syntyy myös isot oikeudenkäyntikulut, pelaaja-agentti arvioi.