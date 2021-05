Sara Forsberg muutti 19-vuotiaana Los Angelesiin ja tavoitteli tähteyttä – kolme vuotta sitten tapahtui sarja kamalia asioita

Sara Forsberg eli suurta unelmaansa Los Angelesissa, kunnes kaikki meni pieleen ja hän joutui muuttamaan takaisin Suomeen. Hän kertoo nyt uransa huumaavasta alusta, vaikeuksistaan ja siitä, mistä haaveilee seuraavaksi.

Siitä on yli seitsemän vuotta, kun Suomessa kohistiin nuoresta monilahjakkuudesta, joka on lähtenyt levytyssopimus taskussaan kohti Enkelten kaupunkia.

Pietarsaarelainen Sara Forsberg oli osunut kultasuoneen julkaisemalla YouTubessa maaliskuussa 2014 videon otsikolla What languages sound like to foreigners. Sitä on katsottu tähän päivään mennessä yli 21 miljoonaa kertaa.

Pian videon jälkeen hän sai kutsun Ellen DeGeneresin tv-show’hun, kaksivuotisen työsopimuksen sosiaalisen median sisällöntuottajana ja levytyssopimuksen levyjätti Capitol Recordsin kanssa. Toukokuussa 2014 Forsberg oli jo pakannut laukkunsa ja muuttanut Los Angelesiin.

182-senttinen nainen nahkatakissaan saapuu hyväntuulisena haastatteluun Sanomataloon.

Forsberg asuu nykyään vintage-levykauppojen ja trendikahviloiden valtaamassa Punavuoressa. Sieltä on vain kivenheitto matkaa hänen työpaikalleen radio HitMixin studiolle. Forsberg on juontanut helmikuun alusta kanavan iltapäiväohjelmaa yhdessä Oku Luukkaisen kanssa.

– Jos on seurannut urani käänteitä, niin olen aina tykännyt kokeilla kaikenlaista uutta. Radio on ollut pienestä asti sellainen salainen haaveeni, 27-vuotias Forsberg aloittaa.

Hänen uransa on totta tosiaan ollut vaiheikas.

Forsbergin tarina juurtuu syvälle lapsuuteen Pohjanmaan pikkukylän perukoille. Seitsenhenkisessä baptistiperheessä musiikki oli erottamaton osa elämää. Lapset lähetettiin kukin vuorollaan musiikkiopistoon.

– Kun täytin kuusi, minun piti valita instrumentti. Halusin soittaa kontrabassoa. Mutta eihän ne tee kuusivuotiaille kontrabassoa! Ne on sellaisia jumalattoman isoja laivoja, Forsberg naurahtaa.

Kontrabasson sijaan hän alkoi soittamaan selloa. Vasta teini-ikäisenä harrastus alkoi kyllästyttämään. Ratsastus ja kaverien kanssa oleminen olisivat kiinnostaneet enemmän kuin vakava musiikkiharrastus.

Kapinallisessa mielessä kyti myös harmi siitä, ettei kotona hyväksytty populaarimusiikkia.

– Päätin, etten jaksa enää harjoitella ja olin kyllästynyt koko paskaan. Iskä sanoi, että okei, voit lopettaa (sellon), mutta sun pitää valita jokin toinen instrumentti! Sitten valitsin laulamisen, Forsberg muistelee pilke silmäkulmassaan.

Forsbergilla on taito tehdä arkisista asioista hauskankuuloisia. Ei ole vaikeaa nähdä, miksi hän on niin suosittu sosiaalisessa mediassa.

Sara Forsberg on oman tiensä kulkija, joka halusi soittaa kuusivuotiaana kontrabassoa ja osaa tehdä omia mielikuvituskieliä.

– Mä tulen toimeen tosi monenlaisten ihmisten kanssa! Hän sanoo iloisesti.

– Silti mä olen vähän sellainen yksinäinen susi. Mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut isoa kaveriporukkaa, johon olisin kuulunut, vaan vain yksittäisiä ystäviä elämän eri vaiheilta.

Forsberg on aiemmin kertonut, että häntä kiusattiin rankasti koulussa. Hän kertoi esimerkiksi Helsingin Sanomissa vuonna 2019, että kiusaaminen räjähti yläasteella käsiin. 15-vuotiaana hän masentui ja alkoi ajatella, että hän on ärsyttävä ja ruma, kuten kiusaajat väittivät. Uskovainen perhetausta oli kiusaajille kuin bensaa liekkeihin.

Enää Forsberg ei muistele lapsuuttaan pahalla. Hänestä tuntuu, että kaikella on jokin tarkoitus. Kotiseurakunnan tilaisuuksissa ja gospelkuorossa esiintyminen tekivät hänestä taitavan laulajan.

– Musiikki oli jo kauan ennen mitään kielivideoita erittäin olennainen osa elämääni. Viraalivideo auttoi alkuun pääsemisessä, mutta olen aina rakastanut musiikkia.

Siitä päästään tarinan ytimeen eli siihen, miten pohjanmaalaisesta tytöstä tuli kuuluisa Sara Forsberg, muusikko SAARA.

Ei ole pelkkää sattumaa, että vain 19-vuotias tyttö solmi yhtäkkiä levytyssopimuksen ja kustannussopimuksen kansainvälisen levyjätin kanssa. Forsbergin musiikkiuraa oli valmisteltu kaikessa hiljaisuudessa jo jonkin aikaa. Hän kävi levy-yhtiön tapaamisessa ensimmäisen kerran 16-vuotiaana.

– Urani alussa enoni auttoi minua. Hän ehdotti jo ennen Jenkkeihin muuttoani, että jeesaisi jutuissa ja ottaisi managerin aseman, Forsberg kertoo.

– Silloin en tiennyt mistään mitään. Olin vain 19-vuotias pietarsaarelainen.

Enolla oli sopivat kontaktit ja luja luotto Forsbergiin. Musiikkiuraa lähdettiin puskemaan kovaa eteenpäin.

Niinpä kun muutto Los Angelesiin tapahtui keväällä 2014, eno pakkasi myös laukkunsa ja lähti Forsbergin mukaan.

Tiimityö toimi pitkään kuin unelma.

Kalifornian utuiset illat ja aurinkoiset päivät olivat kuin vaaleanpunaista, suloista hattaraa. Forsberg sai nopeasti paljon kavereita ja rakastui silloiseen poikaystäväänsä. Uusi kotimaa oli kaikin tavoin unelmien täyttymys.

Arkisin Forsberg teki toki paljon töitä, kuten maassa on tapana.

Työpäivä paikallisessa tuotantoyhtiössä sisällöntuottajana kesti kello kahdeksasta kello kolmeen. Sen jälkeen Forsberg hyppäsi autoonsa ja huristeli highwayta pitkin kahden tunnin matkan studiolle. Siellä hän teki musiikkia kello viidestä aamukahteen.

– Nukuin nelisen tuntia, nousin taas ja lähdin. Tein tuota monta kuukautta putkeen, Forsberg pudistelee päätään.

– Nykyään en ikinä tekisi tuollaista. Ihme että silloin ei tullut burn outia.

Kuten monesti kuulee sanottavan, nuorena jaksaa. Forsberg kierteli biisileireillä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Koreassa. Samaan aikaan hän pyöritti YouTube-kanavaansa ja kävi elokuvien koe-esiintymisissä. Hän onnistui saamaan roolin Skiptrace-elokuvasta (2016), jonka päätähtenä oli Jackie Chan, sekä tekemään avaruusolioille mielikuvituskielen Star Wars: The Force Awakens -elokuvaan (2015). Oman nimen näkeminen Hollywoodin kassamagneetin lopputeksteissä tuntui upealta.

– Kun asuin Los Angelesissa, minulta tuli kuitenkin lopulta ulos vain yksi biisi. Se oli You’re Cool. Työntekeminen oli enemmän sitä artistin kehittymistyötä, sitä, että pääsin äänittämään, tein töitä eri vokaalituottajien kanssa ja kirjoitin biisejä, Forsberg analysoi nyt.

Tällä hetkellä Sara viihtyy Helsingissä hyvin. Hän ei kuitenkaan halua jäädä paikoilleen.

Hän myöntää, että kaikki ei mennyt putkeen ja epäonnistumiset lannistivat pahasti. Ajoittain oli vaikeaa nostaa leuka uudestaan pystyyn.

– Muistan, kun menin ensimmäiseen koe-esiintymiseeni ja se meni mun mielestä tosi hyvin. Automatkalla kotiin se casting director soitti mun agentille, ja sanoi, että ei hän ole meille sopiva, sorry. Kun kuulin sen, aloin itkemään ja sanoin, että nyt mä lopetan ja lähden takaisin Suomeen.

Samaan aikaan Suomessa odotettiin jo kieli pitkällä ”kielinaisen” menestystä. Mediassa kritisoitiin Forsbergia ja tämän manageria kovin sanoin.

Esimerkiksi HS kirjoitti alkuvuodesta 2017, että SAARA olisi ”uransa kadottanut lupaus”. Jutun mukaan Grammy-palkittu huipputuottaja Rodney ”Darkchild” Jerkins lähti hänen taustatiimistään, eikä managerin lupaamia esiintymisiä Katy Perryn ja Taylor Swiftin kanssa koskaan tullutkaan. Myös IS kirjoitti kesällä 2016, että SAARAn Himoksen-keikka kärsi yleisökadosta.

Forsberg oli tuolloin vasta 22-vuotias.

– Kritiikkihän on parhaimmillaan hyvä työkalu eikä siitä pidä ottaa itseensä, mutta myönnän, että arvostelu satutti. Olinhan huidellut maailmalla menemään Suomen lippu korkealla tangossa ja vaikka tiedän, että suurin osa ihmisistä oli kannustavia ja positiivisia, maitojunakommentointi turhautti, Forsberg myöntää.

– Onneksi olen pitänyt pään kylmänä ja keskittynyt tavoitteisiini.

Vastoinkäymisiä oli myös parisuhderintamalla. Forsbergin ja amerikkalaisen Hoomanin rakkaus alkoi rakoilla. Forsberg kertoo joutuneensa kieltäytymään monista ”tosi cooleista mahdollisuuksista” suhteen takia.

– Ainakin minun tapauksessani parisuhde hidasti uralla edistymistä, hän sanoo.

– Oli sellaisia tilanteita, että olisin päässyt vaikkapa kolmeksi kuukaudeksi leffakuvauksiin Pekingiin, ja sitten mun poikaystävä on silleen, että aiotko sä taas lähteä. Juttuja jäi väkisin väliin sen takia, että rakasti toista ja halusi niin paljon olla yhdessä. Mutta sitä on turhaa spekuloida, koska ei ole olemassa sellaista versiota tarinasta, että asiat olisivat menneet toisin.

Unelma toisensa jälkeen hajosi vuoden 2018 tienoilla. Tuli ero, levytyssopimus päättyi ja Forsberg muutti ryminällä takaisin Suomeen. Hän julkaisi tuolloin tubekanavallaan paljon huomiota herättäneen videon, jossa hän kertoi lihoneensa 22 kiloa talouteen ja parisuhteeseen liittyneiden ongelmien takia.

Kaikki ympärilläni vain romahti. Minusta tuntui, että ainut johdonmukainen asia elämässäni oli kotiin kuljetettu pizza, hän lausui videolla faneilleen.

Samassa rytäkässä tapahtui vielä yksi asia, josta hän ei ole juurikaan puhunut julkisuudessa sen arkaluontoisuuden takia. Nimittäin se, että tiet lähtivät eri suuntiin pitkäaikaisen managerin eli hänen oman enonsa kanssa. Teini-iässä alkanut pitkä yhteistyö päättyi.

– En halua puhua siitä, koska siinä mennään perhesuhteiden tasolle. Se on minulle tosi vaikea asia, Forsberg myöntää nyt.

Oli pakko alkaa tekemään töitä yksin. Kolmessa vuodessa Forsberg on kuitenkin oppinut hoitamaan itse valtaosan asioistaan.

Forsberg sanoo, että ajatus managerista ei ole hänelle helppo. Jos hänellä olisi manageri, tätäkään haastattelukeskustelua ei luultavasti käytäisi kahdestaan, vaan manageri istuisi mukana kuuntelemassa.

– Ymmärrän kuitenkin, että jos haluaisin yhtään isompaa menestystä, niin tarvitsisin tiimin ympärilleni. Olen nyt vasta siinä pisteessä, että voisin varovaisesti alkaa taas harkitsemaan uutta manageria.

Sara Forsbergin ura on poikkeuksellisen monivaiheinen, vaikka hän on vasta 27-vuotias.

Vaikean ajanjakson jälkeen alkoi toipuminen ja pikku hiljaa myös usko valoisaan tulevaisuuteen. Nykyään Forsberg voi omien sanojensa mukaan hyvin. Hän viihtyy tällä hetkellä mainiosti Helsingissä ja työssään radiossa.

Pysähtyä hän ei silti aio. Tarkoitus on muuttaa takaisin ulkomaille heti kun pandemiatilanne helpottaa.

Kun häneltä kysyy, mistä hän tulevaisuudessa haaveilee, vastaus on edelleen sama kuin teini-ikäisenä: musiikin tekemisestä. Se on Forsbergin rakkain intohimo.

– Seuraava suuri tavoitteeni on saada joku hyvä biisisopimus Jenkeissä jollekin hyvälle artistille.

– Minulla on suora kommunikaatioyhteys olemassa levy-yhtiön kanssa ja lähetän heille biisejä. Se on nyt vain siitä kiinni, että saisin tehtyä sen juuri oikean biisin.