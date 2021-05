Kotiliesi: Päivi Storgård joutui kolmeksi kuukaudeksi suljetulle osastolle – kertoo nyt IS:lle toipumisestaan ja hoidosta: ”Voin taas hyvin”

Toimittaja Päivi Storgård joutui talvella lähes kolmeksi kuukaudeksi suljetulle osastolle. – Hoitoon joutuminen oli pettymys, hän kertoo.

–Minullekin on sanottu, että älä ajattele sairauttasi, niin se lähtee, ja keksi joku harrastus. Mutta häviääkö esimerkiksi munuaissairaus sillä, ettei ajattele sitä, Päivi Storgård kysyy.

Tarvitsen apua nyt heti.

Näin toimittaja Päivi Storgård sanoi miehelleen Kalevalle tammikuun alussa.

Hän istui kotona Loviisassa takan ääressä. Olo oli karmea.

– Se tunne oli ihan kuin putoaisi mustaan aukkoon, joka on pohjaton, Päivi Storgård, 55, kertoo, kun tapaamme terassikahveilla Helsingissä.

– Toimintakyky meni. Tunsin olevani kelvoton.

Helsingin psykiatrisesta päivystyksestä Päivi Storgård lähetettiin saman tien hoitoon suljetulle osastolle. Hän oli siellä lähes kolme kuukautta.

Päivi Storgårdin sairastumisesta kertoi ensimmäisenä Kotiliesi.

Jo ennen joulua Päivi Storgårdista tuntui, että kaikki ei ole kunnossa.

Hänellä on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö lähes 20 vuotta sitten. Siihen kuuluu, että mielialat vaihtelevat. Manian iskiessä olo on kaikkivoipa ja ylienerginen, masennuksen kourissa mikään ei innosta pätkääkään.

– Viime syksyyn asti olin ollut neljä vuotta oireeton, Päivi Storgård kertoo.

– Minulla on hyvä lääkitys.

–Keskustelin aikuisen tyttäreni kanssa, että jos kertomisesta on yhdellekään ihmiselle apua, silloin tämä on tarpeellista.

Syksyllä hän muutti kolmeksi kuukaudeksi Firenzeen ystävänsä Heidin luokse.

Tulevan romaanin kirjoittaminen takkusi. Päivistä tuntui, ettei hän pysty ryhtymään oikein mihinkään. Keskittyminen oli vaikeaa ja muisti pätki.

Ne ovat masennusjakson oireita, Päivi Storgård tiesi. Hän on ollut hoidettavana kaksisuuntaisen mielialahäiriön takia ennenkin.

– Ajattelin, että kun pääsen kotiin, kaikki on taas hyvin, hän kertoo.

Joulu Suomessa meni kuin sumussa. Jouluruoat jäivät laittamatta. Päivi käpertyi itseensä päin.

Osasyy oli kaksi vuotta sitten saatu aivoinfarkti. Se oli jättänyt Päivi Storgårdin kroppaan ja mieleen pieniä vaurioita. Hän saattoi törmätä kotona eikä muistanut aina kaikkia sanoja.

– Tunsin joulun jälkeen itseni surulliseksi. Olin mennyt jo sen vaiheen ohi, että itketti. Sitten kun menee sen vaiheen ohi, asiat ovat todella huonosti.

– Mikään ei tuntunut miltään. En nähnyt omaa nenänpäätäni pidemmälle.

Mielialahäiriöiden poli­klinikalla Helsingissä Päivin hätä otettiin todesta. Sosiaalityöntekijän sanat koskettivat. ”Näytät surulliselta. Mikä hätänä”, sosiaalityöntekijä kysyi.

– Tuntui hyvältä, että joku välitti, Päivi Storgård kertoo.

Päivin mukaan mielenterveyspotilaita syyllistetään helposti. Ajatellaan, että oma vikasi, kun olet viettänyt huonoa elämää.

Ihminen, joka ei ymmärrä, että kyseessä on sairaus, voi aiheuttaa mielenterveyspotilaalle todella syviä haavoja.

2013 ilmestyneessä fiktiivisessä romaanissaan Keinulaudalla Päivi Storgård kertoo, millaisesta sairaudesta kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on kyse.

–En muista tammikuusta ja helmikuusta mitään, Päivi Storgård kertoo.

Kulunut talvi on Päivi Storgårdin mielessä nyt kuin sumua. Se on sähköhoidon seurausta.

Suljetulla osastolla hän kysyi lääkäriltä, voisiko saada sähköhoitoa. Sen tehokkuudesta on näyttöä. Sähköhoito vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan ja välittäjäaineiden pitoisuuksiin.

– Sähköhoito ei tarkoita sähkösokkia, vaikka siitä saadaan räväköitä otsikoita.

Se on tavallinen ECT-hoito, jolla aivot herätellään löytämään uusia tapoja toimia. 12 kerran hoitojakso kesti kaksi kuukautta.

– Sähköhoito tapahtuu niin, että ensin humpsutetaan kevyeen uneen antennit päässä ja melko heikko sähkövirta johdetaan aivoihin.

– Se herättää hermoston hakemaan uusia väyliä ja tapoja olla yhdessä.

Vaikka toimintakyky parani, sähköhoidolla oli haittavaikutuksia.

Päivi Storgårdin muisti lähti kahdelta kuukaudelta eli koko sähköhoidon ajalta.

– Lääkäri kertoi, että kaikki korjaantuu kuitenkin vähitellen.

Vieläkin hän väsyy helposti ja joitakin sanoja pitää tapailla. Kävely sujuu jo erittäin hyvin, samoin neulominen. Sairaalassa hän neuloi lähes joka päivä, niin kuin on neulonut aina.

– Tein tyttärelleni 30-vuotislahjaksi villapaidan. Se oli tosi tärkeää minulle, että sain sen valmiiksi.

Potilaiden hoito oli sairaalassa erittäin ammattitaitosta ja hyvää. Päivi ulkoili hoitajan kanssa ja kävi läheisellä huoltamolla ostamassa karkkia. Ympäristöllä on suuri merkitys mielenterveyspotilaiden paranemiseen.

– On suuri synti ja häpeä, että vanhat sairaalat Nikkilä ja Kellokoski on lakkautettu.

Sairaalassa kaikki kohtelivat toisiaan kunnioittavasti. Oli lohdullista nähdä, ettei tarvitse olla yksin. Jokainen tiesi, kuinka heikoilla ihminen voi olla.

– Suljettu osasto on turvallinen paikka. Jos jollakulla on itsetuhoisia ajatuksia, siellä on turvallista olla.

Päivi Storgård vuonna 2018.

Päivi Storgårdin kolme lasta ja muut läheiset kävivät tapaamassa häntä sairaalan pihalla. Koronarajoitusten takia piti toimia näin.

– Hoitoon joutuminen oli pettymys. Mietin, että enkö osaa elää tämän sairauden kanssa.

Samalla Päivi Storgård tietää, ettei voi vaikuttaa paljon asioihin. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on krooninen sairaus.

– Kaksisuuntainen mielialahäiriö tekee, mitä se tahtoo. Se on kuin syöpä, ei sitäkään voi ehkäistä.

Päivi Storgård siteeraa pääministeri Winston Churchilliä, jolla oli myöskin kaksisuuntainen mieli­alahäiriö.

– Hän kertoi, että hänen alituinen seuralaisensa on musta koira. Minulla on myös alituinen musta koira, joka vahtii minua ja katsoo milloin hyökkää.

– Tällaisesta paraneminen kestää. Jos murrat jalkasi, et ala heti juoksemaan satasta.

Mielenterveysongelmiin liittyy Päivi Storgårdin mielestä edelleen paljon salailua. Hän toivoo, että tulee vielä aika, jolloin mielenterveysongelmista ei tarvitse puhua kuiskaten.

Itse hän haluaa puhua sairaudestaan avoimesti. Siitä huolimatta, että se voi viedä häneltä töitä.

– Keskustelin aikuisen tyttäreni kanssa, että jos kertomisesta on yhdellekään ihmiselle apua, silloin tämä on tarpeellista.

– En ole enkeli. Olen vertaistuki. Olen myös itse saanut tukea.

Tuleva kesä menee rauhallisesti. Puutarhanhoito kotona Loviisassa on terapeuttista. Vanhan hirsitalon pihassa Päivi aikoo rapsuttaa pihaa. Siellä on kaikkea. Lakritsiyrttejä, saniaisia, ketokukkia ja raparperia. Koko elämän koreus.

– Rauhallinen olo on oikein hyvää vaihtelua, Päivi Storgård sanoo.

Helsingissä Päivillä on pieni soluhuone, jossa hän viettää lääkäri- ja fysioterapiakäyntien takia osan ajasta.

Oma perhe on ollut isona tukena. Päivin avomies Kaleva oli sairaalajakson alussa hämmentynyt, mutta ei säikähtänyt. Hän tietää tästä sairaudesta paljon.

– Nyt on kaikki hyvin, Päivi hymyilee.

Kokemusasiantuntijana Päivi Storgård on huolissaan mielenterveyshoidon tilanteesta Suomessa. Siihen pitäisi satsata enemmän.

Suurella osa mielenterveyspotilaista on taloudellisia vaikeuksia. Työkyky on alentunut. Niukka budjetti on ollut myös Päivi Storgårdin kohtalo. Nyt hän elää kuntoutustuella ja kirjoittamalla aikakauslehtiin.

– Voin taas hyvin, hän kertoo.

Se ei jää ulkopuolisiltakaan huomaamatta. Ravintolan terassin ohi kulkee boheemi mies, joka pyytää spontaanisti Päiviä ulos. ”Illalla nähdään”, mies huutelee.

Päiviä naurattaa. Mies jää seisomaan liikennevaloihin ja vilkuttaa vielä touhukkaasti Päiville.

Mieleen nousee yksi viimeisistä päivistä sairaalan osastolla. Päivi istui toisen potilaan kanssa ulkona juttelemassa ihmisistä ja elämästä. He olivat tavanneet sairaalassa jo aivan alussa.

– Huomasin, että hän on alkanut loistaa. Säteily oli tullut elämään.

– Ajattelin, että kyllä minäkin vielä.

Hiljattain koko perhe vietti Päivin esikoistyttären syntymäpäiviä puistossa. Juotiin kahvia ja syötiin munkkia.

– Silloin se hetki tuli. Tajusin, että olen alkanut taas säteillä.