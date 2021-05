BB-talossa kilpaillut Rosa Meriläinen paljastaa, ettei koskaan katso itseään tv:stä – häädön jälkeen puhelimeen kilahti lohduttava viesti

Rosa Meriläinen käytti vuosilomansa menemällä Big Brother -taloon. Hän kertoo olleensa talossa koko ajan täysin oma itsensä.

Kirjailija ja entinen poliitikko Rosa Meriläinen tunnetaan naisena, joka ei arkaile sanoa ääneen mielipiteitään. 45-vuotias Meriläinen otti tänä keväänä osaa Nelosella esitettyyn Big Brother Suomi -kilpailuun. Hän oli kolmas osallistuja, joka putosi tv-kisasta pois.

Meriläinen saapui seuraamaan Big Brotherin suoraa finaalilähetystä paikan päälle BB-talon studioon. Meriläisellä on ajastaan BB-talossa hyviä muistoja, vaikka hän paljastaakin, ettei ole katsonut tai aio katsoa itseään BB-jaksoista.

– En katso koskaan itseäni televisiosta. En katso tv:tä kovin paljon muutenkaan, Meriläinen paljastaa.

– En halua miettiä asioita sitä kautta, miltä näytän, hän perustelee.

Big Brother oli kuitenkin Meriläiselle erittäin positiivinen yllätys, sillä talossa sai todella olla oma itsensä.

– Minua ei yritetty pakottaa mihinkään muottiin, eikä minulle yritetty käsikirjoittaa mitään tunteita. Tässä sai aidosti valita oman tapansa olla, Meriläinen kiittelee ohjelmaa.

Rosa Meriläinen iloitsee, että onnistui olemaan talossa aidosti oma itsensä.

Vahvoista mielipiteistään tunnettu Meriläinen ei kokenut joutuneensa talossa napit vastakkain kenenkään kanssa. Hän korostaa, ettei hänen elämäntyyliinsä kuulu muutenkaan ajautua ihmisten kanssa huonoihin väleihin.

– Minulle ei tule yllätyksenä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Tietysti kun ollaan pitkään samassa tilassa, on järkevää pitää huolta, että tunnelma on miellyttävä eikä tule konflikteja, Meriläinen kuvailee.

– Toki omat rajani pidin, mutta pyrin siihen, että tulen juttuun kaikkien kanssa, ja onnistuin siinä mainiosti mielestäni. Ylipäätään tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa, Meriläinen naurahtaa.

Meriläisen kilpakumppani Aleksi Valavuori paljasti ajatelleensa, ettei hän välttämättä tulisi Meriläisen kanssa toimeen, sillä he ovat ottaneet aiemmin yhteen muun muassa erilaisten poliittisten näkemystensä vuoksi.

Meriläisen mukaan he tulivat Valavuoren kanssa loistavasti juttuun.

– Meillähän oli hyviä keskusteluja. Tulimme tosi hyvin juttuun, ja meillä oli tosi kivaa talossa. Eri mieltä oleminen ei tarkoita sitä, että siinä olisi jotenkin uhkaavaa draaman tuntua, Meriläinen sanoo.

Rosa Meriläinen häädettiin BB-talosta kolmantena.

Kolmantena kisasta tippunutta Meriläistä oli heti häädön jälkeen yöllä vastassa hänen kolme koiraansa, joten kotiinpaluu sujui mukavissa merkeissä.

– Koirat oli ihan pähkinöinä kun tulin kotiin, jäin eteiseen heitä hellimään. Se oli niin myöhäinen aika, että lapsetkin nukkui, Meriläinen kuvailee.

BB-talon jälkeen arki koitti nopeasti, ja perhe-elämä jatkui. Meriläinen sanoo, että hän purki talossa vietetyn ajan aiheuttamia tuntojaan miehelleen ahkerasti.

– Kovasti purin hänelle kokemuksiani ja fiiliksiäni. Enemmän oli minulla purkamisen tarvetta, vähän vähemmän ollaan puhuttu siitä, että mitä muut ovat ajatelleet minusta, Meriläinen myöntää.

Meriläistä ilahdutti kuitenkin suunnattomasti, kun hän sai koitoksen jälkeen parhaalta ystävältään viestin.

– Omalta parhaalta kaveriltani sain viestin, että onnistuin olemaan oma itseni. Silloin tuli sellainen olo, että olen onnistunut. Se ei ole yksinkertaista, kun kuvataan ja on erilaisten ihmisten keskellä. Ihminen ottaa silloin helposti roolin, Meriläinen sanoo.

Rosa Meriläinen kannustaa finalisteja BB-studiossa.

Kollegoilta Meriläinen sen sijaan ei ole saanut ihmettelyä siitä, että hän pelmahtikin yllättäen BB-taloon kertomatta kenellekään.

– Ei ole tullut minulle asti ainakaan palautetta siitä. Käytin vuosilomani näin, ja se on minun asiani, Meriläinen nauraa.

90-luvulta asti julkisuudessa ollut Meriläinen kuitenkin myöntää, että hän on saanut osansa vihapostista.

– Olen ehtinyt saamaan vihafaksinkin. Ja olen saanut ihan postillakin, silloin, kun sähköpostikaan ei ollut vielä yleistynyt, hän sanoo.

Meriläinen ei itse osaa pelätä vihapostin saamista, mutta kehottaa kaikkia asian kanssa kamppailevia pyytämään rohkeasti apua.

– Aina kannattaa pyytää apua muilta, varsinkin, jos vihapostia tulee paljon. Ei tarvitse yrittää yksin jaksaa ja kestää. Minäkin olen rohkea sen takia, että minulla on ympärilläni paljon ihmisiä, jotka rakastaa minua juuri sellaisena kuin olen, hän sanoo.