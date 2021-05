Näin Suomen viisuedustajaa Blind Channelia ylistetään maailmalla – ”Toivottavasti he pääsevät jatkoon”

Blind Channelin menestystä toivovat muun muassa The Guardian -lehti ja viisujen fanisivusto Wiwibloggs.

Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana Rotterdamissa. Samalla selviää, miten Suomelle käy tämän vuoden viisuissa ja jatkaako Suomen edustaja Blind Channel lauantaiseen finaaliin.

Etukäteishurmio on ainakin ollut kohdillaan, sillä Blind Channelia on hehkutettu myös maailmalla runsaasti. Niin The Guardian kuin kansainvälinen Wiwibloggs ovat suitsuttaneet Suomea ja toivoneet, että Blind Channel etenee finaaliin asti kappaleellaan Dark Side.

Arvostetun The Guardian -lehden tuoreessa viisuartikkelissa annetaan suomalaisyhtyeelle runsaasti kehuja omaperäisestä tyylistä.

Artikkelissa kuvaillaan, että suomalaisyhtyeen musiikista löytyy viittauksia nuorena kuolleiden rokkareiden ”27-klubiin” ja ”friikkien valtakuntaan”, mutta samalla yhtyeestä huokuu poikabändimäistä energiaa.

– Heidän rap-rockinsa on kornia, mutta nautinnollista, ja erottuu edukseen euroviisujen muista ehdokkaista. Toivottavasti he pääsevät jatkoon semifinaalista, The Guardian kirjoittaa.

Myös erittäin suosittu viisuihin keskittyvä fanisivusto Wiwibloggs hehkuttaa Blind Channelia tuoreessa julkaisussaan.

Kirjoituksessa verrataan Blind Channelia Linkin Parkiin, mutta todetaan, että suomalaisyhtyeellä on kuitenkin täysin omanlainen soundinsa ja kemiansa.

– On helppo ymmärtää, miksi suomalaiset innostuivat tästä selkeästi anarkistisesta julistuksesta. Yhtye pyytää katsojia nostamaan keskisormet pystyyn, mutta eleen ei ole tarkoitus olla töykeä. Se on itseasiassa voimaannuttava kehotus nousta esiin ja kuulua joukkoon, vaikka sinua yritetään syrjiä, Wiwibloggsissa kuvaillaan.

Wiwibloggsissa todetaan myös, että Dark Side saattaa olla yksi vuoden pahimpia korvamatoja.

Euroviisujen toinen semifinaali torstaina 29.5. TV1 klo 22.00 alkaen.