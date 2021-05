Harjunpää-dekkareista uusi tv-sarja – pääosissa Olli Rahkonen ja Olga Temonen

Matti Yrjänä Joensuun suosituista Harjunpää-dekkarikirjoista tehdään uusi C More -alkuperäissarja. Sarja saa ensi-iltansa vuonna 2022.

Harjunpää-rikosdraamasarja nähdään C Morella vuonna 2022.

Matti Yrjänä Joensuun suosittuihin Harjunpää-klassikkodekkareihin pohjautuvassa uutuussarjassa kesäinen Helsinki näyttäytyy murharyhmän tutkijoiden Timo Harjunpään ja Onerva Nykäsen kautta erilaisin silmin, kun ihmiset eivät ole turvassa kaduilla tai edes kodeissaan.

Kahdeksanosaisen sarjan pohjana ovat Joensuun kirjat Ahdistelija, Poliisin poika, Kiusantekijät ja Rautahuone.

Sarjan on käsikirjoittanut ja tuonut nykypäivään Harri Virtanen, jonka aikaisempiin töihin lukeutuvat muun muassa Karppi ja Kylmäverisesti sinun.

Ylikonstaapeli Timo Harjunpään roolin tekee Tom of Finland -musikaalista ja Fingerpori-elokuvasta tunnettu Olli Rahkonen ja hänen työparinaan aloittavana Onerva Nykäsenä nähdään Aika jonka sain -elokuvan tähti Olga Temonen.

Muissa rooleissa nähdään muun muassa Jutta Järvinen, Sanna Saarijärvi, Robin Svartström, Alma Pöysti ja Emilia Neuvonen.

Harjunpää-sarjan kuvaukset on saatu käyntiin viime viikolla Helsingissä ja ne jatkuvat elokuulle saakka.

Harjunpää-draamasarja julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa vuonna 2022. Harjunpää on C More -alkuperäissarja.