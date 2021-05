Ashton Kutcher ja Mila Kunis rakennuttivat Los Angelesiin talon, joka näyttää vanhalta ladolta – katso kuvat uskomattomasta lopputuloksesta

Ashton Kutcher ja Milan Kunis saivat viimein unelmien talonsa valmiiksi.

Hollywoodin tähtipari Mila Kunis, 37, ja Ashton Kutcher, 43, ryhtyivät viisi vuotta sitten massiiviseen talonrakennusprojektiin, joka on nyt vihdoin valmis. Pariskunta esittelee Los Angelesin ylle noussutta luksuskotiaan arkkitehtialan huippujulkaisussa Architectual Digestissa.

Kunisin ja Kutcherin koti ei ole mikä tahansa lukaali, vaan se on rakennettu näyttämään vanhalta ladolta. Rakennustekniikaltaan se on kuitenkin uusinta uutta ja koti on sisustettu maalaishenkeen modernilla twistillä.

– Halusimme, että talo näyttää vanhalta ladolta – sellaiselta, kuin se olisi ollut siinä vuosikymmeniä, mutta on sittemmin remontoitu asuintaloksi. Mutta samaan aikaan sen piti tuntua modernilta, Ashton Kutcher selittää lehdessä visiotaan.

Pariskunta aloitti projektinsa listaamalla Pinterestiin kuvia unelmien kodistaan. Pian kävi ilmi, että parin haaveet kohtasivat hyvin, mutta edessä olisi suuri urakka.

– Talon rakentaminen ei ole mikään pikku juttu. Tiesimme, että tämä joko vahvistaa suhdettamme tai rikkoo sen, Kunis kommentoi.

Kun arkkitehti oli valittu, alkoi pitkä ja työläs suunnitteluprosessi. Ensin pariskunta haaveili maalaisromanttisesta sisustuksesta, joka muuttui ajan kuluessa haaveeksi modernimmasta yleisilmeestä.

Nyt Los Angelesin yllä lepää uskomaton kokonaisuus, johon kuuluu päärakennuksen lisäksi piharakennus vieraita varten, ulkouima-allas ja kesäkeittiö puutarhoineen. Koko tontti on kokonaisuudessaan peräti kahden ja puolen hehtaarin suuruinen.

Sisustuksen näyttäviä yksityiskohtia ovat valtava kattokruunu, joka löysi paikkansa vierasmajan katosta, sekä Kutcherin Intiasta hankkima koristeellinen nojatuoli, joka koristaa nyt kylpyhuonetta.

Katso lisää kuvia talosta painamalla Instagram-kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Talon suunnitelleen arkkitehdin Howard Backenin mukaan tämän Hollywood-parin kanssa työskentely oli siinä mielessä poikkeuksellista, että he halusivat olla tiiviisti mukana suunnittelutyön jokaisessa vaiheessa. Arkkitehti vaikuttui myös siitä, miten tärkeitä rakentamisen kestävät ratkaisut olivat tähtiparille.

– Ashton ja Mila ovat todella fiksuja ja tiedonhaluisia ihmisiä, Backen kuvaili Architectual Digestille.

Kutcher ja Kunis asuvat persoonallisessa latokodissaan yhdessä kahden lapsensa Wyattin, 6, ja Dimitrin, 4, kanssa.

– Jos ympäröivä maailma on sekaisin, on vaikeaa saada omaa päätään järjestykseen. Kun olemme kotona, maailma tuntuu taas järkevältä, Kutcher selitti.

Kutcher ja Kunis tapasivat 70’s Show -sarjan kuvauksissa, mutta alkoivat tapailla vasta vuosia myöhemmin, vuonna 2012. Pariskunta meni naimisiin vuonna 2015. Kunis on tuttu lukuisista menestyksekkäistä elokuvista, kuten Black Swan, Vain seksiä ja Bad Moms. Kutcher puolestaan muistetaan elokuvista Perhosvaikutus ja Jobs sekä tv-sarjasta Miehen puolikkaat.