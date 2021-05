Kivinokan kesäteatterin johtaja kertoo, että palautteen sävy ollut erittäin julmaa.

Kivinokan kesäteatteri kertoi somessa, että se on poistanut Uppo-Nalle-näytelmästä rokotekohtauksen.

Helsingissä Kulosaaren kartanon kupeessa sijaitseva Kivinokan kesäteatteri on saanut valtavasti palautetta kolmen viikon päästä ensi-iltaan tulevan Uppo-Nalle-näytelmänsä takia.

Kohu sai alkunsa, kun kesä- ja heinäkuussa esitettävästä näytelmästä oli tehty etukäteen mainoksia, joissa avattiin hieman myös näytelmän juonta. Mainoksessa kerrottiin, että Uppo-Nalle saa näytelmässä ”rohkeusrokotteen”.

Kivinokan kesäteatterin teatterinjohtaja Kari Kinnaslampi kertoo IS:lle, että teatteriin on tulvinut paljon palautetta rokoteviittauksen takia. Palautteissa teatteria on syyllistetty siitä, että he yllyttäisivät ihmisiä ottamaan koronarokotteen.

Kinnaslampi kertoo, että kyseessä on väärinkäsitys.

– Teimme lipunmyynnin yhteyteen pienen mainosjulisteen, jossa kerrotaan vähän tästä juonesta. Siinä mainittiin sellainen kohta, jossa nalle saa rohkeusrokotteen, Kinnaslampi kertoo.

– Mainosjulisteessa sanotaan, että ”Uppo-Nalle kohtaa pelkonsa ja saa rohkeutta. Hän saa rokotuksen ja ikioman rokotustodistuksen”, Kinnaslampi sanoo.

Teatterinjohtajan mukaan näytelmässä Uppo-Nalle pelkää peipposia, joten hän menee eläinlääkäriin saadakseen rohkeusrokotteen, jottei enää pelkäisi. Kinnaslammen mukaan ideana oli lievittää lasten mahdollista rokotus- ja lääkäripelkoa hauskalla tavalla. Kinnaslammen mukaan ääriporukat ovat kääntäneet asian siten, että teatteri kannustaa ihmisiä ottamaan koronarokotteen – ja että se olisi paha asia.

– [Kohtauksella] ei ole mitään tekemistä koronarokotteen kanssa, Kinnaslampi ihmettelee.

Teatterinjohtajan mukaan palautteen sävy on ollut erittäin julmaa.

– Tästä on tullut ihan hirvittävän aggressiivista palautetta ja hyökkäyksiä meidän teatteria kohtaan. Viestejä on tullut somessa ja sähköpostilla. Minulle on soiteltu hävyttömiä puheluita ja uhkailtu, Kinnaslampi sanoo.

– Eilen piti sulkea koko puhelin. Siellä oli muutama sellainen asiaton kommentti, että tullaan pesäpallomailan kanssa. On uhattu lapsiasiavaltuutetulla ja rikospoliisilla. Eihän me olla tehty mitään rikosta, Kinnaslampi toteaa.

– Kysehän on Uppo-Nallesta, joka on satuhahmo, sehän on nalle, joka sisältää sahajauhoja, Kinnaslampi huomauttaa.

Näytelmässä Uppo-Nallea näyttelee Juha Uutela, joka on jutellut teatterinjohtajan mukaan asiasta yhden palautteenantajan kanssa.

Ratkaisua tilanteeseen pohdittiin jonkin aikaa. Lopulta Kinnasmäki teki itse päätöksen poistaa kyseinen kohtaus kokonaan näytelmästä. Näytelmä tulee ensi-iltaan 9. kesäkuuta.

– Olin yhteydessä näytelmäkirjailijaliittoon ja keskustelimme toiminnanjohtajan kanssa asiasta. He olivat sitä mieltä, että meidän ei tarvitse tehdä asialle yhtään mitään. Mutta se paine yltyi niin kovasti, että päätin ohjaajana vaihtaa kohtauksen, hän kertoo.

Rokotekohtauksen tilalla nähdään toinen kohtaus, joka on hyväksytetty teatterinjohtajan mukaan Uppo-Nallen kirjoittajan Elina Karjalaisen perikunnalla.

– Ajattelimme, että kun olemme nyt uudessa paikassa, niin emme halua pahoittaa kenenkään mieltä. Me taivumme tällä kertaa tähän, Kinnaslampi toteaa.

Kohtauksen poistamisesta uutisoitiin myös teatterin Facebook-sivuilla.

– Tiedotus: Oikein hyvää kesän odotusta! Olemme poistaneet Uppo-Nalle näytelmästä ”rohkeusrokote”-kohtauksen väärinkäsitysten välttämiseksi. Tervetuloa hyvän mielen kesäteatteriin, kirjoituksessa sanotaan.

Teatteri on joutunut myös rajoittamaan kommentointimahdollisuutta päivityksissään palautteen vuoksi.