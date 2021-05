Janne Porkka sai Onnenpyörän päätyttyä Spedeltä puhelun, joka olisi voinut muuttaa kaiken – nyt Big Brother -talo nosti hänet jälleen tähteyteen

Onnenpyörästä tuttu juontaja lähti BB-taloon olemaan oma itsensä ja ihmettelee ympärilleen noussutta hypeä.

Janne Porkka on mennyt väärään kahvilaan. Hän manaa lähtiessään porhaltamaan Aurajoen yli. Ja hymyilee silti, niin kuin koko haastattelun ajan. Niin hymyilee toimittajakin, sillä Porkka, 55, on juuri sellainen kuin Big Brother -talossa: iloinen vitsiniekka ja heittäytyjä. Äärimmäisen mukava mies, johon koko Suomi rakastui.

– Kun pääsin talosta, minulle tultiin kertomaan, että Jodel on kaatunut kahdesti, kun lähdin. Ja että kaikki haluavat minut takaisin sinne ja olen ilmiö. Se oli todella hämmentävää, Porkka kertoo.

Porkkaa hymyilyttää hänen mentyään haastatteluun väärään kahvilaan. ”Vaikka olen asunut Turussa 50 vuotta”.

Oli lähellä, ettei Porkkaa olisi nähty BB-talossa. Tarvittiin nimittäin viikkojen pohdinta, ennen kuin viihteen monitoimimies suostui. Lopulta tekijöiden lupaukset vähäisestä alkoholista ja aikuisista osallistujista, perheen hyväksyntä sekä koronan tyhjentämä kalenteri käänsivät Porkan pään.

– Päätin mennä sinne omana itsenäni ja katsoa, mihin se riittää. Kaikilla oli rooli päällä ekana iltana ja mietin, että olen väärässä paikassa. Seuraavana päivänä suojakuoret putosivat ja aidot ihmiset tulivat esiin. Se oli parasta.

” Onhan se aika erikoista, että olen tehnyt viihdekentällä 30 vuotta töitä ja yhtäkkiä nousee tällainen hype.

BB-taloon oli asennettu ”Onnenkantamoinen”-pyörä Porkkaa silmällä pitäen.

Yli kolmekymppisille Porkka on yhtä kuin Onnenpyörä. Viimeistään nyt myös Tiktok-sukupolvi tietää, kuka hän on. Porkan ura viihdealalla alkoi kuitenkin jo yli kolme vuosikymmentä sitten, ensin paikallisradion monitoimimiehenä ja sitten Ylen juontajakoulussa.

– Opiskelimme aamusta iltaan Jukka Virtasten ja muiden johdolla. Erkki Pohjanheimolla oli tuolloin idea eroottisesta viihdeohjelmasta, johon etsittiin juontajaa. Kaikkien kädet nousivat paitsi minun.

Pohjanheimo halusi Porkan, ja kollega Auran Aalloilla, J-P Jalo rohkaisi Porkkaa lähtemään projektiin. Pikkutuhman Erotico-ticon sketseissä nähtiin nuoria näyttelijänalkuja kuten Juha Veijonen ja Kari-Pekka Toivonen. Kiehnäsipä lakanoissa myös Teuvo Loman.

Ohjelma toimi Porkan lopullisena ponnahduslautana juontohommiin.

– Onnenpyörä alkoi 1993, ja siihen etsittiin vielä samana vuonna uutta juontajaa. Kävi tuuri, että Kalervo Kummola ja Jarmo Porola katsoivat tuolloin Lahden Sävel -ohjelmaa, jossa olin juontajana, Porkka kertoo.

Itse koekuvaus meni Porkan mukaan ”päin helvettiä”. Hän ajoi 25 kilometriä väärään suuntaan, ja lopulta hänet haettiin Tampereen keskustasta lavastepajaan Tiina Vierton ja nimettömien pelaajien seuraksi.

– Minun käskettiin toivottaa kaikki tervetulleeksi ja esitellä pelaajat. Improvisoin tilanteen, jossa esittelin Sirpan Sonkajärveltä. Myöhemmin tuli ilmoitus valinnasta, Porkka muistelee.

– Silloin oli ilmestynyt Jope Ruonansuun ”Haluatko ostaa vokaalin”, jota kaikki kaverit hoilasivat. En saanut kertoa heille vielä juontopestistä, joten olihan se absurdia.

Myöskään alku Onnenpyörässä ei mennyt ihan putkeen. Formaatin yhdysvaltalaiset omistajat lähettivät välitöntä noottia.

– Ensimmäisessä jaksossa oli kolmiloikan Suomen mestari Pentti Kuukasjärvi. Minä innostuin ja hehkutin hänen tuloksiaan. USA:sta tuli hyvin nopeasti viestiä, että ei näin. Juontaja esittelee liikaa ja pelleilee.

Janne Porkka ja Tiina Vierto juonsivat Onnenpyörää vuonna 1993.

Porkka ja Saija Palin olivat Onnenpyörän työpari vuonna 2001.

Pesti kuitenkin kesti kahdeksan vuotta ja yli 1 500 jaksoa. Kuvaukset olivat ensimmäisinä vuosina risteilylaivoilla, joissa työryhmä oli 3–4 päivää putkeen. Yhden päivän aikana kuvattiin jopa kuusi jaksoa.

Entä montako kertaa Porkalta on kysytty ”Haluatko ostaa vokaalin?”

– Varmaan 10 000. Kerran keksin vastata, että ”Iso A kylmänä”. Se hiljentää aina kysyjän, Porkka velmuilee.

Vaikka Porkka teki sivussa myös imitaattorin töitä, hän myöntää Onnenpyörän luoneen hänestä tietynlaisen kuvan. Hän on kääntänyt sen voimavaraksi.

– Kun menin vaikka firman bileisiin esiintymään, onnistuin yllättämään yleisön olemalla aivan erilainen kuin he olettivat, vähän hullu, ja rikkomaan sillä lailla jään.

Porkka juonsi Tangomarkkinoita kuusi vuotta. Kuvassa mukana Kati Fors.

Onnenpyörän jälkeen Porkka isännöi muun muassa Tangomarkkinoita. Hän oli päätyä juontajaksi Speden Speleihin heti Onnenpyörän päätyttyä.

– Puhelin soi ja soittaja sanoi olevansa Spede Pasanen. Luulin, että joku kaveri pelleilee, imitoin Spedeä ja vastasin, että niin täälläkin. No, siellä olikin ihan oikea Spede. Mutta kanavalla oli silloin sääntö, että ei voinut siirtyä suoraan seuraavaan show’hun, joten se jäi.

Porkalla ja Spedellä oli toinenkin mieleenpainuva kohtaaminen.

– Spedellä oli tapana käydä tupakoimassa meidän pukuhuoneen vessassa Maikkarilla. Kerran kävi nolosti, kun tulin sisään ja huusin kovaan ääneen ”Kuka v---u täällä vetää röökiä?”. Avasin vessan oven ja nähtyäni Speden totesin, että te herra Pasanen saatte vetää röökiä ihan missä haluatte.

”Roni Back sanoi, että näytän seksikkäältä lippis päässä”, Porkka ilmoittaa.

”Ja olen aina pitänyt sitä väärin päin.”

Viimeiset kymmenen vuotta Porkkaa ovat työllistäneet imitaation ja stand upin lisäksi bingoristeilyt, joissa hän pyörittää itse kehittämäänsä Onnenpallo-peliä. Oli lähellä, ettei peliä nähty Ylellä Uusi päivä -ohjelmassa.

– Suunnitelma kaatui, mutta eihän sitä tiedä, vaikka se menisi myöhemmin läpi. Turha jäädä miettimään asioita, jotka eivät toteudu. Olen aina pyrkinyt menemään eteenpäin enkä jää menneeseen.

Seuraavat bingoristeilyt – joka tiistai – on buukattu alkaviksi elokuussa.

– Bingossa voi rakentaa draaman kaaren ja jännitystä, ja ihmiset tykkäävät siitä todella paljon. Bingo oli vuosia unohdettu ja sillä oli vähän negatiivinen klangi, mutta nyt se on tullut nuorison keskuudessa takaisin. Minähän olen siis edelläkävijä!

Jokainen Porkan bingoa pelannut on todistanut, miten kokenut juontaja osaa ottaa tilanteen haltuun ja luoda leikkimielisen ilmapiirin.

– On minullakin huonoja päiviä, mutta ne eivät saa näkyä. Esiintyjästä näkee heti, onko hän yleisöä varten vai yleisö häntä varten.

Esiintyminen on Porkalla verissä, mutta televisioon hän ei ole ikävöinyt.

– Kun Onnenpyörä loppui ja tangot vaihtoivat kanavaa, oli tunne, että minulla olisi vielä annettavaa. Sitten maailma ja ohjelmat muuttuivat eivätkä ehkä enää olleet minun tyyliäni. Nyt on palattu ysärille ja tavoitellaan taas isoja massoja. Sieltä voisi löytyä paikka, mutta olen asennoitunut niin, että minun aikani oli, ja nyt on uudet tekijät, Porkka pohtii.

– Vierailut eri ohjelmissa ovat toki olleet hauskoja. Siellä on ollut vanhoja tuttuja, kameramiehet ovat moikkailleet, että mitä äijä.

Porkka on nyt Big Brotherin jälkeen uuden edessä. Instagramiin on pamahtanut yhtäkkiä 7 000 uutta seuraajaa, joten nuorten BB-kollegoiden ja someammattilaisten Ronin ja Pinskun antamista neuvoista on varmasti apua.

Porkka itse on sitä mieltä, että hän ei aio muuttaa somekäyttäytymistään.

– Aiemmin laitoin sinne kuvia kaloista ja linnunpöntöistä, jotka saivat ehkä 30 tykkäystä. Olen nyt huomannut somen voiman. On ollut mielessä, että voisin julkaista siellä lyhyitä hauskoja klippejä. Mutta niiden täytyy olla minua. En ole koskaan tuntenut henkilöbrändi-ajattelua omakseni.

Porkka kertoo, että punchlineja alkoi syntyä BB-talossa kuin itsestään.

Porkka kuvaileekin ”homman lähteneen käsistä” BB-talossa.

– Aivot alkoivat tuottaa punchlinea punchlinen perään. Täytyy olla iloinen, että kaiken ikäiset ovat ottaneet jutun omakseen. Positiivista palautetta on tullut nuoriltakin. Koen edustaneeni omaa ikäluokkaani ja näyttäneeni, että vielä tässäkin iässä on voimavaroja ihan mihin vaan. En tehnyt sitä tietoisesti, se vain syntyi.

Porkka elementissään BB-talon ”äitinä”.

Porkka kertoo harrastavansa sanontojen vääntelyä myös siviilissä.

BB-kollegoistaan Porkalla on vain hyvää sanottavaa. Hän on jo aiemmin kertonut löytäneensä sielunkumppanin juontaja–laulaja Sara Forsbergista, 27. Porkasta tuli läheinen myös voittajasuosikki Markku Pullin kanssa. Kaksikko muistetaan muun muassa siitä, kuinka he saivat BB-talossa grillin syttymään tuleen.

– Markku on todella hieno mies. Hän on hyväntahtoinen ja reilu, ja hänellä on hyvä huumorintaju. Rupesin epäilemään jossain vaiheessa, että koska hän on näyttelijä, vetääkö hän jotain roolia, mutta ei, hän on oikeasti sellainen.

Korona oli monien muiden esiintyjien tapaan Porkalle isku palleaan. Hän on kuluttanut aikaa lukemalla ”järkyttäviä määriä”, tekemällä ristikoita, liikkumalla ja mökkeilemällä. Porkka uskoo, että parempia aikoja on luvassa.

– BB on vaikuttanut ainakin siten, että kysymysmerkillä olleita keikkoja on nyt lyöty lukkoon, hän kertoo.

– Yritän aina miettiä, ovatko asiat oikeasti huonosti ja löytää positiivisuuden. Ei siihen tarvita kursseja, vaan se pitää kääntää itse omassa päässä.

Porkka ei toistaiseksi ole suostunut muihin tosi-tv-ohjelmiin. Hänen olisi vaikea juonitella ketään vastaan.

Porkalle on vaadittu sosiaalisessa mediassa omaa ohjelmaa. Mies itse suhtautuu asiaan maltillisesti.

– Totta kai oma ohjelma kiinnostaa, ja olen avoin kaikille tarjouksille. Mutta minkälainen se olisi, sitä en osaa sanoa. Onhan se aika erikoista, että olen tehnyt viihdekentällä 30 vuotta töitä ja yhtäkkiä nousee tällainen hype.

Porkalla olisi suosionsa myötä varmasti tie pedattuna myös muihin suomalaisiin tosi-tv-ohjelmiin. Hän paljastaa, että häntä on pyydetty Selviytyjiin kolme kertaa. Valitettavasti Porkan fanit joutuvat pettymään.

– Kerran annoin jo vähän vihreää valoa, mutta tajusin, että sehän on järkyttävää selkään puukottamista ja juonittelua. Minähän putoaisin sieltä heti, hän nauraa.

Joihinkin paikkoihin Janne Porkka on yksinkertaisesti aivan liian mukava mies.