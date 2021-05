Laulaja Demi Lovato, 28, paljastaa olevansa muunsukupuolinen

Poptähti Demi Lovato kertoo Twitterissä olevansa muunsukupuolinen ja vaihtavansa häntä kuvaavat persoonapronominit sukupuolineutraaleiksi.

Laulajatähti Demi Lovato, 28, kertoo olevansa muunsukupuolinen. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja The Guardian.

Lovato kertoo Twitterissä julkaisemallaan videollaan, että hän aikoo jatkossa käyttää englannin kielen sukupuolineutraaleja persoonapronomineja they ja them naiseen viittaavien she ja her -pronominien sijaan.

– Tänään on päivä, jona voin onnellisena jakaa kanssanne enemmän elämästäni, Lovato kertoo Twitterissä.

– Olen ylpeä voidessani kertoa, että identifioidun muunsukupuoliseksi ja aion virallisesti muuttaa pronominini theyksi ja themiksi, hän jatkaa.

Setan mukaan muunsukupuolisuudella tarkoitetaan sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan näiden yhdistelmä tai jotain muuta. Muunsukupuolisuus-termiä voidaan käyttää yleiskäsitteenä erilaisille ei-binäärisille sukupuolille. Monille se on myös henkilökohtainen, omaa sukupuolta kuvaava käsite.

Lovato kertoo, että hän löysi sukupuoli-identiteettinsä sen jälkeen, kun hän tutustui itseensä paremmin viimeisen vuoden aikana. Hän kokee pystyvänsä olemaan nyt sitä, mitä hän todella on ja mikä tuntuu hänelle luontaisimmalta.

Lovaton mukaan hän oppii edelleen lisää itsestään ja haluaa samalla käyttää oppimaansa muiden hyväksi. BBC:n mukaan Lovato aikoo esiintyä videosarjalla, joka käsittelee muunsukupuolisuutta tukeakseen muita samassa tilanteessa olevia.

– Eläkää omaa totuuttanne ja tietäkää, että minä lähetän teille valtavasti rakkautta.

Lovatolla on takana vaikeita vuosia, sillä hän on hiljalleen toipunut huumeiden yliannostuksesta, jonka vuoksi hän joutui sairaalaan heinäkuussa 2018. Lääkäreiden mukaan tähti oli tuolloin 10 minuutin päässä kuolemasta, sillä hänen kehonsa petti fentanyylin ja heroiinin yliannostuksen vuoksi.

Lovato kertoi talvella julkaistussa dokumentissaan, että hänen huumediilerinsä raiskasi hänet samana iltana, kun hän otti yliannostuksen huumeita.

Lovato on yksi viime vuosien menestyneimmistä poptähdistä. Hän ponnahti julkisuuteen teini-ikäisenä Disney-tähtenä ja on sittemmin luonut menestyneen musiikkiuran.