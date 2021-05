Miss Suomi -finalistit poseeraavat näyttävissä bikinikuvissa – kuka heistä on sinun suosikkisi?

Missifinalistien mukaan bikinikuvaukset symboloivat rohkeutta ja vapautta.

Miss Suomi -kilpailu juhlistaa tänä keväänä 90-vuotista taivaltaan. Kisa Suomen kauneimman tittelistä käydään tänä vuonna All Stars -kilpailuna, joka tarkoittaa sitä, että finaalikymmenikössä nähdään edellisiltä vuosilta tuttuja kasvoja.

Finnartistien toimitusjohtaja Sunneva Sjögrénin mukaan All Stars -kauden viesti on, ettei koskaan pidä luovuttaa, vaan uskoa unelmiinsa. Finalistit julkistettiin viime viikolla.

Lue lisää: Tässä ovat Miss Suomen All Star -kauden finalistit – mukana tuttuja yleisön suosikkeja, rakennusmestari ja missikisojen konkareita

Yksi finaalikiertueen kohokohtia on bikinikuvaus, jossa missiehdokkaat pääsevät esittelemään ammattitaitoaan kameran edessä. Vuokatissa otettujen näyttävien otosten yhteydessä kukin finalisti sai tilaisuuden kertoa, mitä uima-asussa poseeraaminen heille merkitsee.

1. Sonja Länsivuori

”Bikinikuvat merkitsevät minulle vapautta, itsevarmuutta ja rohkeutta: Vapautta olla vakavasti otettava ja ammattitaitoinen riippumatta siitä, mitä minulla on päällä. Rohkeutta olla sitä, mitä ikinä itse haluaa. Itsevarmuutta olla tyytyväinen omaan itseensä. Lempeyttä ja rakkautta omaa kehoa kohtaan. Ja ennen kaikkea voimaantumista ja toisten naisten voimaannuttamista.

Näin ei aina kuitenkaan omalla kohdallani ole ollut. Olen kulkenut pitkän matkan ja taistellut syömishäiriötä vastaan, joka on opettanut, vahvistanut ja kasvattanut minua. Nyt, tänä päivänä, voin sanoa, että se taistelu on voitettu ja rakastan kehoani ehtoitta.”

Sonja Länsivuori

2. Riikka Uusitalo

”Myönnän, että somen kautta seksuaalisävytteinen kommentointi – ja jopa häirintä – on läsnä, ja etenkin bikinikuvat innostavat joitain tähän toimintaan. Naisvartalon ikuinen arvostelu, objektivointi ja vastareaktiona tietynlainen häpeily suututtaa. Seksikkyys tai bikinikuvat eivät vähennä kenenkään vakuuttavuutta tai anna oikeutta ahdisteluun. Kenenkään ei pitäisi myöskään koskaan joutua kokemaan häpeää vartalostaan.

Koin bikinikuvaukset voimaannuttavina: voin kantaa itseni ylpeydellä ja viestini on, että jokainen meistä on koskematon ja jokaisen vartaloa tulee kunnioittaa, näyttäytyi hän sitten miten tai millaisena tahansa.”

Riikka Uusitalo

3. Nicole Söderström

”Minulle bikinikuvaukset merkitsevät heittäytymistä ja ennen kaikkea rohkeutta. Rakastan vartaloani juuri sellaisenaan, eikä kauneus rajoitu muotoihin. Jokaisen vartalo on omanlainen. Saan voimaa näyttämällä sen mitä muut voisivat piilottaa. Mielestäni nainen on yhtä uskottava bikineillä ja jakkupuvussa.”

Nicole Söderström

4. Essi Unkuri

”Tykkään olla bikinikuvissa, koska tiedän, että se ei määritä minua naisena. Henkilökohtaisesti se merkitsee minulle sitä, että hyväksyn kehoni sellaisena kuin se on sekä kannan sitä ylpeydellä. Jokainen meistä on omanlaisensa ja hyväksymällä sen, pystyn elämään paljon vapaampaa ja onnellisempaa elämää.”

Essi Unkuri

5. Eveliina Tikka

”Bikinikuvausten avulla voi tuntea itsensä itsevarmaksi ja tyytyväiseksi omaan vartaloonsa, johon jokaisella naisella on oikeus koosta riippumatta. Bikinikuvaukset tuovat myös ihmisen sisäistä kauneutta esille ja onneksi meillä on Suomessa oikeus pukeutua bikineihin.”

Eveliina Tikka

6. Hanna Ojaniemi

”Bikinikuvaukset ovat yksi minun vahvuuksistani, koska koen tällöin olevani upea ja itsevarma. Tunnen oman kehoni parhaat puolet, jonka takia kameran edessä bikineissä tunnen oloni kotoisaksi. Olen aina ollut sinut oman kroppani kanssa, ja kannan aina itseäni ylpeydellä huolimatta siitä, mitä minulla on päällä. En koe bikinikuvauksia sen suuremmaksi kynnykseksi kuin muitakaan kuvauksia.”

Hanna Ojaniemi

7. Emmi Suuronen

”Bikinikuvaukset merkitsevät minulle itsevarmuutta. Tykkään mun kehosta kaikkine puolineen ja bikinit ovat kuin itsevarmuuteni toinen kerros. Naisten kehot ovat jatkuvan arvostelun ja tuomitsemisen kohteina. Se on surullista, ja kertoo aina arvostelijoiden omista epävarmuuksista. Me kaikki olemme upeita juuri sellaisina kuin olemme. Ja sitä on ok kehua! Säkin oot upea just tuollaisena kuin olet, muista se!”

Emmi Suuronen

8. Jasmine Järvinen

”Bikinikuvaukset merkitsevät minulle oikeutta tuntea oloni itsevarmaksi ja kauniiksi vartalossani. Ei ole mitään tiettyä muottia, johon pitäisi sopia. Jokaisen vartalo on kaunis, oli se minkä muotoinen tai kokoinen tahansa. Jokainen on upea juuri sellaisena kuin on. Kenenkään vartaloa ei tulisi arvostella – tärkeintä on kuinka sen kantaa.”

Jasmine Järvinen

9. Emilia Lepomäki

”Minulle bikinikuvaus merkitsee rohkeutta, itsevarmuutta ja sitä, että on sinut itsensä kanssa. Bikinikuvaus antaa mahdollisuuden tuntea itsensä kauniiksi ja arvokkaaksi. Itsevarmuus on kaunista ja erilaisuus rikkaus. Olemme kaikki upeita ja meillä on oikeus näyttää se!

Bikinikuvaus voi olla ensimmäinen askel siihen, että oppii rakastamaan ja arvostamaan itseä ja omaa vartaloaan. Kuvaus on usein voimaannuttava kokemus ja lisää itsevarmuutta.

Olemme kaikki upeita omalla uniikilla tavallamme ja jokainen vartalo on kaunis. Meidän ei tarvitse mahtua yhteen ja samaan muottiin, vaan voimme kantaa itsemme ylpeydellä. On tärkeää kunnioittaa erilaisuutta ja jokaisen omaa valintaa siitä, haluaako näyttäytyä bikineissä.”

Emilia Lepomäki

10. Katariina Juselius

”Kuvaukset ovat itselleni taidetta – oli kyseessä bikinikuvaukset tai ihan mitkä tahansa kuvaukset. Hyvällä maulla tehdyt poseerauksen, kauniit asut ja ammattitaitoinen kuvaaja ovat loistava kombo tyylikkäisiin bikinikuviin. Ja onpahan sitten lapsenlapsillekin näytettävää, että millainen friidu olen nuoruudessani ollut.”

Katariina Juselius

Bikinit: Change

Kuka on sinun suosikkisi? Kommentoi alla!