Oula Palven ja Bachelor-rakkaan kihlat nousivat otsikoihin Amerikassa – massiivisessa sormuksessa komeilee suomenkielinen yksityiskohta

The Bachelor -ohjelmasta tuttu Haley Ferguson, 28, kertoo suomalaiskiekkoilija Oula Palven yllättäneen hänet kosinnallaan.

Jääkiekkoilija Oula Palve kertoi alkuviikosta ilouutisia sosiaalisessa mediassa. Palve nimittäin paljasti kuvapalvelu Instagramissa kosineensa naisystäväänsä Haley Fergusonia ja Fergusonin vastanneen kysymykseen myöntävästi.

Pariskunnan kihlautuminen ylitti myös kansainvälisen uutiskynnyksen, sillä ilouutinen nousi otsikoihin useissa amerikkalaismedioissa. Ferguson onkin paljastanut lisää yksityiskohtia muutaman viikon takaisesta kosinnasta. E! Online -sivustolle antamassaan haastattelussa Ferguson kertoo Palven kosineen häntä paikassa, jossa pari tulee mahdollisesti myös menemään naimisiin ensi kesänä.

– Se, mikä teki kosinnasta niin erityisen oli se, että Oula kosi potentiaalisessa hääpaikassamme. Olen silmäillyt tätä paikkaa jo hetken aikaa ja halusin sopia tarkan päivän, sillä hänen aikataulunsa sallii hänen pitää vapaata vain kolme kuukautta kesän aikana, Ferguson selitti sivustolle.

– Luulin, että menisimme vain katsomaan sitä, sillä olimme puhuneet kihlautuvamme tänä kesänä, hän jatkoi.

Vaikka kihlautumisesta oli puhuttu, tuli itse kosinta Fergusonille silti täysin puun takaa.

– En ajatellut, että hän kosisi näin varhaisessa vaiheessa, joten hän yllätti minut toden teolla. Hän oli myös kutsunut perheeni ja ystäväni paikalle ja he odottivat minua illallisella. Tällä paikalla on nyt hyvin erityinen paikka sydämessäni, Ferguson hehkutti.

Ferguson paljasti myös yksityiskohtia sormuksesta, joka nyt komeilee hänen vasemmassa nimettömässään. Palve oli muun muassa kaiverruttanut sormuksen sisäpuolelle suomeksi sanan ”ikuisesti”.

– En voinut uskoa, miten massiivinen se oli. Lähetin hänelle kuvan sormuksesta, jota rakastin ja annoin hänen tehdä loput. Oula on myös kaiverruttanut sormuksen sisäpuolelle tekstin ”ikuisesti”, joten siinä on myös jotakin persoonallista, Ferguson kehui.

E! Online tavoitti myös Fergusonin sisaren, Emily Fergusonin kommentoimaan kaksoissisarensa kihlautumista. Ferguson kehui Palvetta vuolaasti.

– Mielestäni Oula ja Haley ovat hyvä pari, sillä he tasapainottavat toisiaan. Oula on hyvin huomaavainen ja suloinen. Hän asettaa Haleyn aina etusijalle ja tiedän, että hän pitää sisarestani huolta silloin, kun en itse pysty olemaan paikalla. Olen niin onnellinen heidän puolestaan ja siitä, että paritukseni onnistui, Emily Ferguson iloitsi.

Palve ja Ferguson ovat seurustelleet noin puolitoista vuotta. Pari tutustui Fergusonin kaksoissisko Emily Fergusonin avulla. Emily seurusteli itse ruotsalaiskiekkoilija William Karlssonin kanssa ja toivoi myös hänen siskonsa löytävän rinnalleen kiekkotähden.

Lopulta Haley Ferguson otti yhteyttä Palveen ja lähetti tälle lyhyen ja ytimekkään ”Hey”-viestin Instagramissa. Palve vastasi Fergusonille ja pari alkoi viestitellä ja sitten tapailla.

Viime syksynä Ferguson muutti Las Vegasista Ruotsiin Palven perässä, kun hän siirtyi pelaamaan Amerikasta Ruotsin SHL-liigaan Linköping HC:hen. Ennen muuttoa pari eli pitkään etäsuhteessa, sillä koronapandemia esti Fergusonia matkustamasta Ruotsiin. Tällä hetkellä pariskunta viihtyy Las Vegasissa.

Palve on pelannut Ruotsin pääsarjan lisäksi SM-liigassa ja AHL:ssä.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta The Bachelor -ohjelmassa yhdessä kaksoissisarensa kanssa vuonna 2016. Hän putosi ohjelmasta neljäntenä.

Kaksoset nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että kahdesti Bachelor In Paradise -sarjassa. Fergusoneilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?, mutta heistä molemmat työskentelevät nykyisin pääosin sosiaalisen median sekä oman podcastinsa parissa.