Italian poikkeuksellinen rock-veto Euroviisuissa herättää huomiota – tämä kappale voi olla Suomelle kova pala

Italian viisubiisi on noussut laulukilpailun suureksi ennakkosuosikiksi.

Blind Channel -yhtye edustaa Suomea tällä viikolla euroviisuissa Rotterdamissa kappaleellaan Dark Side.

Suomi kilpailee finaalipaikasta toisessa semifinaalissa kuudentoista muun maan rinnalla.

Suomi on kerännyt etukäteen viisufanisivustoilla positiivista huomiota. Esimerkiksi Wiwibloggs-sivustolla Blind Channelin arvioidaan tällä hetkellä sijoittuvan kisoissa 14 parhaan joukkoon.

Kärkisijoille Suomi ei ennakkoarvioissa kuitenkaan aivan yllä. Sen sijaan viisujen ennakkosuosikiksi on noussut viime viikkoina Italian edustaja, rockyhtye Måneskin kappaleellaan Zitti E Buoni.

Yhtyeen tyylilaji on hyvin samantyyppistä raskaampaa poprock-musiikkia kuin Blind Channelin, joka kutsuu omaa musiikkiaan ”violent popiksi”.

Italia kuuluu viisujen ”Big Five” -viisikkoon eli suuriin rahoittajamaihin, jotka pääsevät suoraan kisojen finaaliin. Rahoittajamaita ovat Italian lisäksi Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja Espanja.

Suomen edustajilta kysyttiin ilmeisestä kilpailuasetelmasta Rotterdamissa LookLabin haastattelussa.

– Kisoissa on mukana myös toinen rock-veto, nimittäin Italia. Miten suhtaudutte siihen? Haastavatko he teidät? Haastattelija kysyi suoraan.

– Rakastamme heitä. Monet ovat lähettäneet meille viestejä, että oh my god, katsokaa tämä, he ovat teidän kilpailijanne. Me vain katsoimme videon ja sanoimme, että nämä tyypit ovat mahtavia, Blind Channelin laulaja Niko Moilanen kuittasi.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali nähdään tiistaina televisiossa Ylen TV1-kanavalla kello 22 alkaen. Suomi esiintyy semifinaalissa torstaina. Finaali esitetään TV1-kanavalla lauantaina.