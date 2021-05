Minttu Kaulanen läväytti julki saamansa karut kommentit – lataa suorat sanat seuraajilleen

Minttu Kaulanen kertoo saavansa karuja viestejä somessa muun muassa luonteestaan ja esiintymisestään julkisuudessa.

Minttu Kaulanen on tottunut siihen, että kaikki hänen Instagram-seuraajiltaan tuleva palaute ei aina ole kovin mukavaa. Suurinta osaa seuraajistaan hän kuitenkin ylistää.­

Kauppiaan rouvana tunnettu Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen ottaa Instagram-tilillään kantaa somekiusaamiseen. Kaulanen kertoo saavansa jatkuvalla syötöllä ilkeitä viestejä, joissa arvostellaan häntä kovasanaisesti.

– Mä saan tasaisin väliajoin kurppasia kommentteja, Kaulanen kirjoittaa.

Kaulanen julkaisi tilillään kuvaparin, jossa hän poseeraa lapsena ja aikuisena. Lisäksi hän julkaisi useita viestejä, joissa häntä haukutaan.

Tällä hetkellä Kaulanen on mukana Farmi Suomi -sarjassa ja aiemmin hänet on nähty useissa muissa tv-ohjelmissa. Hänen saamissaan kommenteissa todetaan muun muassa, ettei hän sovi porukkaan ”typerine vitseineen” ja että hänen ”naamansa on aina rytyssä, oli hän missä hyvänsä”.

Eräässä kommentissa ihmetellään, miksi Kaulanen ”yrittää olla esillä Farmissa” ja että onko hän aivan täysjärkinen. Hänen itsetuntonsa todetaan myös olevan hyvin huono.

Kaulasen mukaan moni oikeuttaa ilkeiden kommenttien lähettämisen hänelle sillä, että hän on esillä julkisuudessa.

– Somessa saa huudella toinen toistaan ikävimpiä kommentteja, ja peruskommentti minkä saan, jos älähdän on “itsepä olet julkisuudessa.” Tsiisus. Siinä on varsin mielikuvitusrikkautta käytetty. Kas kun ei pienelle Mintulle lapsena julmasti kiusatulle sanottu “itsepä olet tummana syntynyt”.

Kaulanen on paljastanut aiemmin, että häntä kiusattiin lapsena koulussa hänen ihonvärinsä vuoksi. Hän kertoo nyt Instagramissa, että toivoi lapsena pitkään, että hänellä olisi erivärinen iho.

– Tuo kuvan ensimmäinen pieni sielu toivoi pitkään, että olisipa vaalea iho. Nykyään sekä hän että aikuinen versio hänestä on äärettömän kiitollinen siitä millainen hän on. Niin ulkoisesti kuin eritoten sisäisesti, Kaulanen kertoo Instagramissa.

Kaulasen mukaan hän on aiemmin julkaissut ilkeiden kommenttien kirjoittajien viestejä kuvan kera, mutta tajusi sitten, että suurin osa käyttäjätunnuksista on tekaistuja ja niille on varastettu jonkun toisen ihmisen kuva. Hän ei halua sysätä syytöksiä ilkeistä kommenteista niihin liittymättömien niskaan.

– Mä en pysty muuttamaan yksilönä somen julmaa(kin) maailmaa, mutta pystyn itse toiminnallani (lue: blokkaamalla, julkaisemalla) tekemään tästäkin läpinäkyvää.

Kaulanen muistuttaa, etteivät hänelle tylyjä kommentteja lähettelevät ihmiset ole koskaan tavanneet häntä. Hän kertoo olevansa oikeassa elämässä hyvin samanalainen, suorapuheinen ihminen kuin julkisuudessakin, eikä aio pyydellä sitä anteeksi.

– Kyllä. Olen ihan oikeassakin elämässä sellainen kuin julkisuudessa, koen tunteita laidasta laitaan, artikuloin ne ääneen ja olen rehellinen, enkä aio muuttua. En yhdenkään kusisen kommentin vuoksi, Kaulanen täräyttää.

Kaulasen mukaan suurin osa hänen seuraajistaan on kuitenkin ihania ihmisiä.

Kaulasen julkaisuun on kerääntynyt runsaasti häntä tukevia kommentteja. Muun muassa Ellen Jokikunnas, Maria Veitola, Karita Tykkä ja Pia Nykänen tsemppaavat häntä sydänemojeilla.