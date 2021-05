Poptähti Ariana Grande meni naimisiin – intiimit häät järjestettiin kaikessa hiljaisuudessa

Laulaja Ariana Grande avioitui viikonloppuna miljonäärimiehensä kanssa kotonaan.

Poptähti Ariana Grande, 27, on mennyt naimisiin kihlattunsa, kiinteistömiljonääri Dalton Gomezin, 25, kanssa. BBC:n mukaan pari avioitui viikonloppuna ”pikkuruisessa ja intiimissä” seremoniassa kaikessa hiljaisuudessa. Kaliforniassa järjestetyissä häissä oli paikalla alle 20 henkeä.

– Huone oli erittäin täynnä rakkautta. Pari ja heidän molempien perheet eivät voisi olla onnellisempia, sisäpiirilähde paljastaa.

TMZ:n mukaan Granden ja Gomezin häitä vietettiin poptähden kotona Montecitossa. Samalla alueella asuu lukuisia muita maailmantähtiä sekä muun muassa prinssi Harry ja herttuatar Meghan.

Paikalla parin häissä oli molempien perheenjäseniä, ja tunnelma kerrotaan olleen hyvin rento.

Pari kihlautui viime joulukuussa, kun Gomez pujotti Granden sormeen valtavan, timanteilla ja helmillä koristellun sormuksen. Rakastunut pari ehti seurustella hieman yli vuoden ennen häitään.

Grande ja Gomez nähtiin ensi kertaa yhdessä helmikuussa 2020, kun he innostuivat suutelemaan ravintolassa Los Angelesissa. Viime keväänä he esiintyivät yhdessä musiikkivideolla. Pari ei ole juuri puhunut suhteestaan julkisuudessa, mutta Gomez on silloin tällöin vilahtanut poptähden Instagram-tilillä.

Gomez työskentelee TMZ:n mukaan luksuskiinteistöjen välittäjänä ja on kerännyt kaupoillaan muhkean miljoonaomaisuuden. Grande on yksi viime vuosien menestyneimmistä poptähdistä.