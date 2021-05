Pekka Haavisto, Nasima Razmyar, Monika Lindeman ja Tim Sparv kertovat millaista arki on, kun oma puoliso tulee eri kulttuurista.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tässä kuussa yhteentörmäyksistä ja kulttuurishokeista, joita suomalaiset ovat kohdanneet alkaessaan seurustelemaan toisesta kulttuurista tulevan ihmisen kanssa.

Kysyimme samassa tilanteessa olevilta julkisuuden henkilöiltä, millaisia kulttuurieroja he ovat arjessaan kokeneet. Oman tarinansa kertovat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jalkapalloilija Tim Sparv, Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) ja näyttelijä Monika Lindeman.

Pekka Haavisto

Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores on asunut Suomessa jo 22 vuotta. Varsinkin alkuvuosina erilaisia kulttuurillisia kommelluksia tapahtui usein.­

Ulkoministeri Pekka Haavisto, 63, tapasi ecuadorilaisen puolisonsa Antonio Floresin vuonna 1997 Kolumbian-matkalla. Nyt he ovat asuneet yhdessä Suomessa jo 23 vuotta. Haavisto kertoo, että yksi ensimmäisistä kulttuurishokeista oli suomalaiselle tyypillinen hiljaisuus.

Kun Haavisto esimerkiksi töiden jälkeen oli hiljaa ja vetäytyi omiin oloihinsa, tiedusteli Antonio heti, että onko hänellä kaikki hyvin.

– Antonio itse totesi nyt, että hän on alkanut muuttua suomalaiseksi. Kun hän matkustaa vaikka kotiseudulleen, hän saattaa vaatia sitä samaa rauhaa ja vetää oven perässään kiinni. Helposti sukulaiset tulevat koputtamaan ovelle ja kysymään, että mikä on hätänä, Haavisto kertoo.

Myös tietynlainen läheisyys ja esimerkiksi ihmisen koskettaminen puhuessa on latinalaisessa kulttuurissa hyvin tyypillistä. Antonio sai äkkiä huomata, että Suomessa puhuteltava hypähtää helposti metrin taaksepäin, jos näin toimii.

– Jo edesmenneellä äidilläni Anjalla oli vähän vaikeuksia tämän latinalaisen kulttuurin kanssa, kunnes heistä tuli Antonion kanssa oikeastaan ”bestiksiä”. He kulkivat käsikynkkää kaupungilla.

Yhden sekaannuksen Haavisto kertoo muistavansa erityisen hyvin. Ensimmäisenä yhteisenä jouluna Haavisto oli koristellut heidän kotinsa kynttilöin, kuten monilla suomalaisilla on tapana. Antonio ei tästä kuitenkaan ollut tietoinen, ja hämmästys oli suuri, kun hän palasi töistä kotiin. Ensimmäinen kysymys oli: ”Kuka on kuollut?”.

– Hän sanoi, että Ecuadorissa poltetaan kynttilöitä vain, kun joku on kuollut. Joulutunnelmaan pääseminen vei hänellä hetken aikaa. Nyt hän kyllä tykkää kynttilöiden poltosta, mutta se alku oli vähän kivistä.

Haavisto huomauttaa, ettei kulttuurishokkien tarvitse olla aina negatiivisia kokemuksia. Hän muistelee erästä kertaa, kun Antonio oli tuonut tanssiryhmänsä harjoitukset pariskunnan olohuoneeseen.

– Siellä oli aikamoinen vilske ja vilinä käynnissä, kun tulin töistä kotiin. Nämä voivat olla ihan myönteisiäkin yllätyksiäkin, mutta sellaisia, joita ei ihan perinteisessä suomalaisessa elämässä näe.

Tim Sparv

Tim Sparvilla ja Jitka Novackovalla on usein erimielisyyksiä siitä, kuinka ajoissa lentokentällä tai sovitussa tapaamisessa täytyy olla.­

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv, 34, asuu tällä hetkellä Kreikassa tshekkiläissyntyisen puolisonsa Jitka Novackovan ja heidän tammikuussa syntyneen tyttärensä Leahin kanssa. Kolme vuotta yhdessä olleen parin elämässä kulttuurit ovat törmäilleet ja kompromisseja on tehty paljon.

Yksi suuri näkemysero parin suhteessa on käsitys täsmällisyydestä. Siinä missä suomalainen haluaa olla sovitussa tapaamisessa hyvissä ajoin, pyyhältää tshekkiläinen paikalle viime tingassa. Esimerkiksi lentokentälle mennessä Sparv haluaa olla paikalla vähintään kaksi tuntia ennen lennon lähtemistä, kun taas Jitkalle riittää tunti.

– Se on aiheuttanut meillä vähän kitkaa välillä. Myös, jos mennään esimerkiksi kavereille ja ollaan sovittu, että ollaan siellä kahdeltatoista, niin minä olen siellä varttia vaille ja hän tulee ehkä sitten varttia yli, Sparv sanoo.

Sparv kertoo itse olevansa hyvin tyypillinen suomalainen: rauhallinen, mietiskelevä ja pidättyväinen. Jitka sen sijaan on luonteeltaan tshekkiläiseen tyyliin menevämpi ja sosiaalisempi. Jitka on myös valmis keskustelemaan vaikeista asioista miestään herkemmin.

– Siinä, missä minä olen vähän varovaisempi ja hitaampi, niin hän on enemmän sellainen, että nostetaan kissa pöydälle heti. Se on hyvä piirre. Hän kehottaa myös minua tekemään samoin. Hän tietää, etten ole sellainen, vaan hänen täytyy kaivaa se minusta ja kysyä monta kertaa, ennen kuin kerron, mitä on mielessä.

Kommelluksilta ja väärinkäsityksiltä ei suhteessa ole vältytty. Sparv esimerkiksi oli viemässä tyttöystäväänsä joelle kajakkiajelulle ja ajatteli sen tarkoittavan urheilua ja pitkää melontamatkaa, mutta Jitka oli käsittänyt ajatuksen aivan eri tavalla.

– Hän ajatteli sen olevan rauhallinen, yhteinen hetki, eikä mitään urheilua. Tshekissä he istuvat kyllä kajakeissa, mutta ottavat olutta mukaan ja juttelevat.

Sparv kertoo, että pariskunta keskustelee paljon tshekkiläisen ja suomalaisen kulttuurin eroista. Sparvin mukaan Suomessa ja Pohjoismaissa tasa-arvokeskustelu on paljon pidemmällä kuin Tshekissä. Heidän parisuhteensa on hyvin tasa-arvoinen, ja kotitöitä tehdään puolin ja toisin.

– Kuulin, kun Jitka keskusteli isänsä kanssa siitä, mitä hän on tehnyt nuorena isänä. Hän ei ollenkaan vaihtanut vaippoja tai mitään tuollaista. Jitka oli vähän hämmästynyt, kun hän kuuli tästä. Se oli hänelle pieni shokki.

Nasima Razmyar

Johan Fager ja Nasima Razmyar ovat olleet naimisissa pian viisi vuotta. Erityisesti pariskunnan häät jännittivät afgaanitaustaista Razmyaria etukäteen.­

Afganistanissa syntynyt Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar, 36, oli 8-vuotias, kun hänen perheensä muutti Suomeen. Razmyar meni vuonna 2015 naimisiin suomenruotsalaisen Johan Fagerin kanssa. Heillä on kaksi lasta.

Vaikka perhettä voisi pitää varsin monikulttuurisena – suomi ei ole kummankaan äidinkieli ja lapset ovat ruotsinkielisessä päiväkodissa – ei Razmyar koe, että heillä olisi ollut varsinaisia kulttuurillisia yhteentörmäyksiä.

– En tiedä, olenko suomalaistunut niin paljon, vai onko suomenruotsalaisessa kulttuurissa jotain sellaista, mikä on jollain lailla lähellä afganistanilaista kulttuuria, mutta ei meillä ole mitään kulttuurishokkeja koskaan ollut.

Razmyar kertoo, että hänen omassa kulttuurissaan tärkeitä arvoja ovat arvostus, kunnioitus, vieraanvaraisuus ja perhekeskeisyys. Näitä omilta vanhemmilta saamiaan oppeja hän pyrkii itsekin vaalimaan. Puoliso on tuonut elämään mukaan rapujuhlat, saaristolaisuuden ja meren.

– Ne ovat enemmänkin ehkä elämäntapoja, eivätkä niinkään kulttuuriin liittyviä asioita. En osaa sanoa mitään, mikä olisi ollut negatiivista. Hänen sukulaisensa ovat tosi iloisia ja sosiaalisia ihmisiä. Kun ollaan yhdessä, sitä juttua riittää ihan samalla tavalla kuin afganistanilaisessa olohuoneessa.

Aasialaiselle kulttuurille tyypilliseen tapaan perhesuhteet ovat läheisiä, ja Razmyarin äidillä onkin avain heidän kotiinsa. Äiti tulee usein auttamaan perhettä kiireisen arjen keskellä. Kun Razmyarilla esimerkiksi työpäivät venyvät, laittavat hänen miehensä ja äitinsä yhdessä lapset nukkumaan.

– Aluksi jotenkin ajattelin, että järkyttyykö mieheni, kun äitini saattaa tulla ruokaboksi kädessä kotiin. Ehkä se jonkun mielestä voi kuulostaa omituiselta, mutta ymmärtääkseni mies on hyvin iloinen siitä. Meillä se on toiminut tosi hyvin.

Razmyar kertoo, että häntä itseään hirvitti etukäteen pariskunnan häät. Afganistanissa häät ovat iso juttu ja suuri juhla, mutta Razmyar itse ei ollut sellaisesta hirveän innoissaan. Silloin hän joutui miettimään, kuinka paljon sukulaisia pitää miellyttää.

Kultainen keskitie kuitenkin löytyi, ja häät olivat sulava sekoitus erilaisia kulttuureja ja perinteitä. Juhlissa niin tanssittiin kuin laulettiin juomalauluja.

– Niistä ne afgaanit kyllä vähän katselivat, että mitäs nyt, Razmyar naureskelee juomalauluista puhuessaan.

Monica Lindeman

Monika Lindemanin käytös muuttui heti, kun pariskunta muutti Suomeen.­

Näyttelijä Monika Lindeman, 35, on ollut puoliksi britannialaisen ja puoliksi irlantilaisen puolisonsa Darren McStayn kanssa naimisissa kesästä 2016 lähtien. Sitä ennen he ehtivät seurustella noin viisi vuotta.

Englannissa tavannut pari muutti Lontoon keskustasta Suomeen vuonna 2015, kun Lindeman sai roolin suositusta Salatut elämät -sarjasta. He asettuivat asumaan Nuuksion kansallispuiston maisemiin.

– Se oli varmaan Darrenille aikamoinen kulttuurishokki. Hän oli kuitenkin tosi innoissaan, että pääsi soutelemaan, kalastamaan ja asumaan metsän keskelle. Hän on aina ollut ulkoilmaihminen ja tykännyt mennä luonnossa, Lindeman kertoo.

Sittemmin he ovat muuttaneet Nuuksiosta Kauniaisiin, lähemmäksi kaupungin vilinää. Perheeseen kuuluvat nykyään myös kolmevuotias poika Samuel ja tässä kuussa syntynyt tytär.

Lindemanin mukaan heidän arjessaan kulttuurien yhteentörmäykset eivät ole juurikaan näkyneet. Lindeman itse on asunut ulkomailla pitkään ja matkustellut paljon. Pariskunta tulee toisiaan vastaan, sillä Darren on britiksi rauhallista sorttia, kun taas Lindeman on perusluonteeltaan sosiaalinen ja kohtelias.

Darren kuitenkin huomasi yhden muutoksen vaimonsa käyttäytymisessä, kun he muuttivat Suomeen asumaan. Lindeman kertoo omaksuneensa nopeasti suomalaisille tyypillisen keskustelukulttuurin, jossa ei kohteliaita sanoja ja fraaseja käytetä lähimainkaan yhtä paljon kuin Britanniassa. Tietynlainen kohteliaisuus unohtui samalla myös omaa miestä kohtaan.

– Ehkä suomalaisuudessa sellainen asioiden töksäyttely ja suoraan sanominen ovat hyviä asioita, mutta se voi tulla pienenä kulttuurishokkina ihmiselle, joka tulee esimerkiksi Britanniasta.

Lindeman kertoo myös kielimuurin aiheuttaneen välillä ongelmia, kun he ovat vierailleet esimerkiksi Lindemanin vanhempien luona tai nähneet hänen kavereitaan. Darren ei puhu suomea, mutta ymmärtää sitä jonkin verran. Usein englanniksi alkanut keskustelu saattaa vaihtua kuin varkain suomenkieliseksi.

– Minullakin välillä ajantaju katoaa, että herranjumala me olemme puhuneet tässä nyt tuntikausia suomeksi. Onhan Darren jo tottunut siihen, mutta sen helposti unohtaa, että toinen ei ehkä tajua.